Apple представят новый процессор Apple A14 на WWDC20
По информации с сайта /leaks, информатор показывает фотографию нового готового процессора от яблочной компании A14.
Возможно новые устройства которые представят в этом году будут базироватся на основе процессора Apple A14. Более о процессоре ничего неизвестно.
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