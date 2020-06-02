GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
На сайте /leaks появилась информация что NVIDIA в скором времени представят 2 новые видеокарты из линейки GTX (без рей-тресинга). Видеокарты получили кодовые имя: AM167 и AM168, что они означают, пока что не известно.
Можно заметить что дизайн слегка изменился: сердцевина видеокарт посветлела в отличии от первых RTX и 1660+. Более на данный момент информации не известно.
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