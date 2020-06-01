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Только недавно NVIDIA провела онлайн-трансляцию где презентовали новую архитектуру Ampere для будущей линейки видеокарт 30 серии и с завода TSMC, где происходит производство видеокарт и чипов NVIDIA, утекло в сеть на ресурс /leaks.

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Технические характеристики возможной видеокарты не уточняются. Точно известно что нового стандарта не будет и используется полно размерных 16х PCI-Express. Дизайн видеокарты так и не изменился, но какой-либо текст с лицевой стороны пропал.

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