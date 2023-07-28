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Карьера разных звезд Голливуда завершается по-разному. Одни уходят тихо со сцены, другие - со скандалами. А многие просто перекочевывают из блокбастеров в фильмы попроще... К этому разряду относится и Рассел Кроу. Некогда, его карьера была на взлете.

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Актер был очень востребован. Но довольно быстро стал "сходить со сцены" в более бюджетные и скромные картины. К тому же, актер очень растолстел, что не идет на пользу карьеры.

И вот, в 2023 году, выходит очередной фильм ужасов, под названием "Экзорцист Ватикана" ( оригинальное название "The Pope's Exorcist"), где в главной роли снялся Кроу. В остальных ролях: Дэниэл Дзоватто, Александра Эссоу, Франко Неро, Питер ДеСоуза-Фейхони, Лорел Марсден, Корнелл Джон.

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Режиссером фильма выступил Джулиус Эйвери.

Как уже понятно из названия, фильм про изгнание демона. Подобных фильмов уже снято целая куча. И хороших, и плохих. Основу всему, заложила картина 1973 года, "Изгоняющий дьявола". И время от времени, режиссеры возвращаются к этой теме.

Фильм малобюджетный, а актер - бывшая звезда Голливуда. Что же вышло?

Для начала - коротко о сюжете.

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Американская семья ( мама, дочь и сын), отягощенные финансовыми проблемами, приезжают в Испанию, где по наследству им достался старый монастырь одного аббатства.

Он находится в очень плачевном состоянии. И тут имеется какое-то Зло. Наиболее уязвимым оказался сын, который после потери отца, имеет серьезные психические проблемы. Вот в него и вселяется демон.

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Цели этого демона, далеко идущие...

Местный священник (актер Дэниэл Дзоватто), который курировал данное аббатство, заподозрил неладное и шлет письмо в Ватикан.

А в Ватикане, главный экзорцист, Габриэль Аморт (Рассел Кроу), держит отчет перед церковной комиссией.

Тут стоит отметить, что сам священник обладает довольно скверным характером.

Это не типичный священник, что прозябает все время за молитвами. Он не прочь, закинуть глоток-другой за воротник (пока никто не видит),

построить глазки монашкам.

Да и анекдоты рассказать может... И при этом вполне хорошо справляется со своей работой (90% случаев в его практике - это типичный психические расстройства). Тут требуется скорее помощь врача. Но и роль психиатра, Габриэлю по плечу. Не верите в официальную медицину и верите, что в вас вселился демон? Не беда, совершим процесс "изгнания".

Вот за такие проделки его и не любят и пытаются всячески наказать. Но у Габриэля есть влиятельный защитник, в лице самого Папы.

Так или иначе, наш герой отправляется в Испанию для изучения данного случая. А демону только того и надо...

Фильм вышел не плохим. Но вот причислить его к чистокровному фильму ужасов, я категорически не могу. И вина в этом, игра самого Рассела Кроу и работа сценариста. Фильм не держит в напряжении постоянно. Очень часто, вся серьезность повествования прерывается каким-либо не особо серьезным моментом. То Габриэль начинает травить байки. То покажут сцену, как толстый Кроу едет в сутане на крошечном мотороллере.

Вот после этой сцены, вернуться в русло "ужасов" долго не получается. Сам актер сыграл, как и положено бывшей звезде. Очень неплохо. Все недостатки, я склонен списывать на режиссера и сценарий. Их немного, но имеются. Но, еще раз повторю: фильм вполне приличный. Но не страшный. Финал, в общем-то, предсказуем: куда там какому-то демону против бывшего гладиатора...Кишка тонка...









Посмотрев этот фильм, мне вспомнились другие фильмы, схожие с этим в том или ином плане. Во-первых, это ремейк 2006 года, "Омен". Тут тоже довольно много более-менее известных актеров.

Но фильм гораздо более мрачный. Хотя и не про изгнание демона. Фильм, наверно, не особо зашел зрителям. По крайней мере, продолжения, как у оригинала, не случилось.

Еще стоит отметить фильм 2014 года, "Избави нас от лукавого". Это смесь фильма ужасов и детектива. Тут очень хорошо сыграл тандем в лице Эрика Бана и Эдгара Рамиреса.

Касательно же "Экзорциста Ватикана" у меня довольно смешанные чувства. С одной стороны, фильм лучше подавляющего большинства ужастиков этого года. А с другой... Видеть Рассела Кроу в таком проекте очень и очень печально. Да, он "тащит" фильм, но это не его уровень. Жаль, что лучшие годы этого актера, скорее всего, уже позади...