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Игра Amnesia: The Bunker была анонсирована 1 декабря 2022 года и вышла на ПК и других платформах в июне 2023 года.

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Игру разрабатывала студия Frictional Games. Она же выступила и издателем. В основе игры лежит графический движок HPL Engine 3.5.

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По жанру это типичный survival horror. Я подобные игры не люблю (за исключением буквально пары проектов), поэтому ничего за сюжет и прохождение писать не буду. Скажу немного ниже свое мнение об управлении в игре.

Итак, мы играем за французского солдата Первой мировой войны, который попадает в немецкий бункер. И тут будут проходить основные события данного хоррора. "Вы остались в одиночестве с единственной пулей в барабане револьвера в опустевшем бункере времен Первой мировой войны, где вам предстоит столкнуться с ужасом, таящимся во тьме. Любой ценой не дайте погаснуть свету и выберитесь живым. Погрузитесь в неподдельно гнетущую атмосферу ужаса.

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Погрузитесь в атмосферу игры и ищите различные способы выжить. В игре вам отведена роль солдата французской армии Анри Клемана, в распоряжении которого револьвер, фонарь с шумной динамо-машиной и скудные припасы, которые можно добыть или создать в процессе игры. Благодаря рандомизации и непредсказуемому поведению ни одно из прохождений не будет похожим на предыдущие.

Постоянное присутствие реагирующей на каждое ваше движение и звук угрозы вынуждает приспосабливать свой стиль игры, чтобы ей противостоять. Каждое принятое решение изменит дальнейший ход игры - действия имеют последствия..." - описание из Steam.

Но в начале, период обучения пройдет в окопах Первой мировой. И уже тут, игра "раскрывается" просто безобразным управлением. Может так принято в жанре survival horror, но покажите мне того "гения", что придумал его. Оно просто ужасное! Движением мышки снять крючок с дверцы, потом опять движением мышки открыть дверцу...

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Вы там точно нормальные? А как тут заряжается револьвер? По одному патрону... А постоянно дергание за писю... за шнур фонарика?

Уже управление делает игру хоррором. Да, уродское управление, конечно, в определенный момент добавит вам эмоций, но может не надо так делать? Вы или криворукие, или считаете, что заморочки добавляют реализм? Ни разу. Просто выбешивает и только.

Сама атмосфера в бункере сделана очень даже хорошо: мрачно, страшно и темно.

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Да и звуки напрягают...

На этом мое мнение об игре и заканчивается.





Переходим к графике.

Для игры 2023 года, она явно старая. Попытки "омолодить" ее выражаются в работе с тенями и жирными "кляксами отражений" на поверхностях. Выглядит так себе...

Настроек графики в игре мало. Пресетов графики нет. Это максимальные настройки:

И вот так игра выглядит на них:

А это минимальные настройки графики:

Картинка на минимальных настройках графики:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Истинного занчения фпс мы не узнаем, игра имеет лок на 60 кадрах. Но, по желанию, можно сделать и 30, и даже 15... Но каких-то различий между минимальными и максимальными настройками, нужно искать с лупой.

С другой стороны, видно, что игра не особо привередлива к мощности вашей видеокарты. Так как стоит ограничение по фпс, то загрузим видеокарту более высоким разрешением...Но не тут-то было. Можно выставить разрешение в 1440р и 4К, но изображение не изменится. Скорее всего, игра "не дружит" с технологией DSR. Придется крутить ползунок масштабирования в игре. При 200% игра выдает около 50 кадров. Это явно не комфортно, остановимся на 160%:

Итак, тестирование пройдет на максимальных настройках графики и при масштабировании в 160%.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

За тестовый отрезок был взят момент на поверхности. Тут загрузка на систему выше, чем в самом бункере (в начале игры).

Итоги тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Результат тестирования.

Как я и писал ранее, для видеокарты игра особой проблемы не составляет. Получить стабильные 60 фпс, вы сможете на довольно бюджетных картах. Несколько расстраивает оптимизация игры по процессорной части. На скриншотах хорошо видно, что идет загрузка только двух потоков. И еще: игру желательно размещать на SSD накопителе.

Стоит ли играть в данную игру, пусть поклонники жанра решают сами.



