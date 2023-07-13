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Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков

Берут ли обзорщики чемоданы "долляров" за обзоры или нет? Имеет ли место предвзятость тестировщиков? Допустима ли рекламная интеграция видеоблогеров и производителей? Попробуем разобраться...
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Тема продажности того или иного блогера всплывает постоянно. Вне зависимости от курса доллара, котировок ценных бумаг и расположения планет на небосводе. Так уж повелось.

Попробуем разобраться в том, а есть ли реальные доказательства того, что тесты купленные или просто неадекватные. На написание данной статьи, натолкнуло видео совсем не про компьютерное железо. Вот совсем про другое.

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Но и тема "продажности" обширна и затрагивает все сегменты рынка: от туалетной бумаги, до покупки элитной недвижимости.

Итак, приступаем. Для начала давайте отделим зерна от плевел. Т.е. фанатизм и личные предпочтения от "продажности".

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Есть довольно большой пласт обзорщиков и блогеров, которые явно тяготеют к тому или иному бренду. И более глубоко погрузившись в историю таких каналов/сайтов, ты понимаешь, что финансовой подоплеки тут нет. Просто человек сознательно или бессознательно транслирует свои предпочтения на обозреваемый товар. Например, так произошло при просмотре одного видео, где был обзор очень бюджетного смартфона. Часть претензий, допустим, имеет место (я выбирал этот смарт для покупки и хотел узнать о нем побольше). Но часть... Блогер активно сравнивал этот смартфон в некоторых параметрах с гораздо более дорогими моделями. Выглядело это крайне глупо. А раз так, то и весь обзор я ставил под сомнение. Может в чем-то он был прав, может нет. Но доверие утрачено.

Огромное количество таких отечественных блогеров в автотематике. Просто не могут абстрагироваться от своих личностных предпочтений.

Есть такие авторы и на нашем сайте. Например, товарищ Chimbal. Его "цикл", посвященный Линуксу широко известен в узких кругах. Но это его личное мнение. Не будем же мы его обвинять в том, что ему чемодан занесла компания  Майкрософт. Или "блогер из лесу", что по какой-то причине сильно недолюбливает продукцию Ноктуа. Вряд ли ему платят конкуренты из Термалрайт...Ведь "кульки" он сам покупал на Али-базаре.

Но имеется обширный пласт, где финансовая подоплека имеется. Выражается это не всегда "заносом чемоданов". Хотя и этот факт имеет место (но не в том контексте, что противоречит УК).

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Например, в российском сегменте буквально недавно прошла "волна" обзоров одного паяльника от китайской компании.

 Все те видео, что я смотрел, ставили данный девайс довольно высоко в "табели о рангах". Но вот все ли так "шоколадно"? Скорее всего, нет Но для этого надо купить этот паяльник и самому пользоваться длительное время. Обвинять же блогеров в необъективности, не стоит. Возможно, в использовании в течении дня, никаких проблем и не было. Длительно же никто не тестировал. Тут нет "продажности". Производитель/продавец предоставил товар бесплатно на обзор. За что и получил положительные оценки. Просто бизнес. Но лукавят ли обзорщики? Скорее всего да. Если они на самом деле являются ремонтниками, то сразу должны выявить недостатки. Скорее всего так и произошло. Но о них они умолчали. Небольшая такая ложь. Это обычное дело в маркетинге.

Гораздо агрессивнее выступают всякие "обзорщики" на поддержанные видеокарты из Китая. Ведь многие не просто делают их тесты, но и активно продают эти видеокарты. Они и сами про это упоминают, дают ссылки на соц.сети и разные мессенджеры. И тут, естественно, никто им чемоданы не заносил. Просто значительно привирая, им проще продавать свой товар. Формально они не особо и врут: вот нет в тесте проблем с ужаренной RX 580?

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 Нет. Все нормально. А, если потом у тебя через неделю чип "отъедет"... Ну, что ж, бывает... И вот большинство этих блогеров мне напоминают всяких инстасамок, которые точно знают, каким боком надо откорячить свою корму, чтобы было привлекательнее... 

Тут также сделают кучу тестов. Но тщательно умолчат о реальном шуме. Никогда не проверят память на артефакты. Но пыль в глаза напустят.

Теперь перейдем к "заносу чемоданов". Реальных фактов о подкупах никто толком не знает. Хотя "красные адвокаты" расскажут историю, как Интел вел недобросовестную конкуренцию... Но этот факт из другой оперы. Мы же за обзорщиков "трем тему"... Итак, заносят или нет? Знают об этом те, кто заносят. И тем, кому заносят. Но обе стороны на данную тему не распространяются. Поэтому фактов нет. И не надо домысливать. Примером теоретического "заноса" может служит рекламная кампания от одного некогда вообще неизвестного производителя ноутбуков. Я смотрел и читал много обзоров на этот ноутбук.

Слюней и соплей там было достаточно. Думаю, что некоторые побежали и купили данный продукт. Но потом некий вредный блогоремонтник, высказал свое негативное мнение по данному продукту.

 И вот тут уже гораздо больше похоже на правду. Продукт, скажем мягко, так себе по качеству... Зная, что фирма ноунейм, в это веры больше. И вот в этих случаях, возможно и был "занос" определенной суммы. Ведь уровень сайтов куда выше, чем частные каналы с обзорами вышеупомянутого паяльника. И мои претензии к этим сайтам гораздо сильнее, вне зависимости "занесли" или нет. Все же оф. ресурс должен блюсти свою репутацию.

Еще больше непонятности в это вносят и сами комментаторы, которые с радостью захейтили местного тестировщика, возрождающегося из пламени

и, в то же время, дающие ссылки на точно такие же каналы, не внушающие абсолютно никакого доверия.

Вы уж определитесь с понятием "продажности" и адекватности...

Естественно, что это началось не вчера. А очень давно...

Первая "удачная" рекламная акция...

Но с ухудшением экономической ситуации и всеобщим внедрением агрессивной рекламы, этот тренд стал всеобъемлющим. До жути. 

И какой вывод следует? А никакого! Маркетинг и реклама сделали свое дело и найти крупицу адекватности в кучке субъективного и фальшивого, очень непросто. Вот так и живем: все врут. И мы врем... Цивилизация врунов...

P.S.: для потенциальных "рекламодателей"


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