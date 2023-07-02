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Сегодня я расскажу о четырех фильмах, "домарвеловской" эпохи всеобщего засилья. Тогда никому в голову не приходило вкладывать в этот жанр сотни миллионов долларов. Это были не особо дорогие фильмы. Правда, иногда в них снимались довольно известные актеры...

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Конечно, таких фильмов было гораздо больше. Но я выбрал те, которые смотрел сам и которые мне понравились. Поэтому "рейтинг" субъективный.

Первым упомяну наименее интересный фильм, "Фантом" ("The Phantom"), снятый в 1996 году.

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В ролях: Билли Зейн, Кристи Суонсон, Трит Уильямс, Кэтрин Зета-Джонс, Джеймс Римар, Кэри-Хироюки Тагава, Билл Смитрович.

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В фильме идет речь о супергерое, Фантоме, который оберегает местных жителей от грабителей и пиратов.

Он, по легенде, обладает бессмертием и именно поэтому получил такое прозвище. За маской Фантома скрывается Кит Уолкер (Билли Зейн),

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которые на самом деле не обладает никакими суперспособностями и точно не бессмертен. Предыдущим Фантомом был его отец, который погиб от рук бандита. На протяжении столетий хранится эта тайна, что Фантом - простой человек, разве, что обладает каким-то особенным перстнем с черепом. Впрочем, в фильме его магические свойства показаны только раз, да и то в определенном контексте...

Суть сюжета: Некий богач, Ксандер Дракс,

пытается завладеть тремя магическими черепами Туганды, чтобы заполучить могучую силу и стать властелином мира.

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Понятно, что Фантом "обламывает" его дерзкие планы.

Фильм смотреть можно, но он не особо впечатлил меня тогда, в конце 90-х. И сейчас, пересмотрев его снова, остался не совсем доволен. Мне кажется, что персонаж Фантома не раскрыт до конца. Не зная комиксов, образ не складывается в единую картину. Вышло как-то скомкано. Но на раз посмотреть, можно.





"Тень" ("The Shadow") вышел в 1994 году. В ролях: Алек Болдуин, Джон Лоун, Пенелопа Энн Миллер, Питер Бойл, Иэн Маккеллен, Тим Карри.

Бывший кровожадный бандит и наркоторговец,

после "перевоспитания" в буддийском монастыре, стал обладать способностью затуманивать разум людей и скрываться от их взоров, оставляя только свою тень. Теперь он - борец с преступностью Нью-Йорка.

Некоторых людей, которых он спас от смерти, он делает своими помощниками. За Тенью скрывается довольно богатый бездельник (так считает его дядя) Ламонт Кренстон (Алек Болдуин).

Ночами он уничтожает преступные синдикаты города. Его все боятся. Но тут в городской музей привозят некий саркофаг. В котором оказался живой потомок самого Чингисхана, Шиван Хан (Джон Лоун).

Он также может гипнотизировать сразу сотни людей и вводить их разум в состояние полного подчинения воли. Он хочет просто уничтожить весь город помощью нового оружия и поставить весь западный мир на колени перед потомком великого завоевателя...

Фильм снят довольно хорошо. Очень чувствуется дух комиксов. Визуально чем-то напоминает первые фильмы о Бэтмене (те, что снял Тим Бертон). Нью-Йорк 30-х годов показан отлично. Особых суперспособностей, кроме гипноза и частичной невидимости, у Кренстона нет.

Но это не мешает ему разрушить планы Шиван Хана и его слуг.

Фильм на фоне современных поделок от Марвела выглядит старомодно и лампово. Но в этом его и прелесть. Нет ненужной масштабности (спасаем и уничтожаем сразу Вселенную), все скромно. Если вам понравились фильмы о Бэтмене в режиссуре Бертона, то и этот фильм может понравиться.





"Человек тьмы" ("Darkman") - 1990 год. В ролях: Лиам Нисон, Фрэнсис Макдорманд, Колин Фрилз, Ларри Дрэйк, Нельсон Масита, Джесси Фергюсон.

Доктор Пэйтон Уэстлэйк (Лиам Нисон) ведет лабораторные исследования по созданию искусственной кожи.

Но у него не получается создать стабильный образец. Спустя определенное время, под воздействием света, кожа распадается. Девушка Пэйтона, Джулия Хастингс (Френсис Макдорманд),

работает в конторе и случайно узнает о махинациях с землей под строительство нового городского района. Ее шеф,

нанимает местного бандита Роберта Дюранта (Ларри Дрейк), чтобы тот выкрал документы.

В результате, им приходится взорвать и лабораторию Пэйтона Уэстлэйка с ним самим. Но он выживает, в медицинском центре, над его обезображенном телом проводят экспериментальную операцию.

В результате которой ему блокируют нервные рецепторы, отвечающие за боль. Но у этого есть последствия: недостаток информации от нервных окончаний, Пэйтон будет компенсировать приступами ярости. Изуродованный внешне и внутренне, Пэйтон

приступает к созданию искусственной кожи для себя и осуществления плана отмщения...

И снова никакими суперспособностями главный герой не щеголяет, разве что практически отсутствует болевой порог. Да можно перевоплощаться с помощью искусственной кожи.

Это самый драматичный фильм из рассматриваемых. Тут есть трагедия главного героя. Он не может вернуться к прежней жизни, считая, что его будут держать за урода и чудовище.

Все осложняется и приступами ярости, которую ему очень трудно контролировать.

Фильм стоит посмотреть. Есть и его продолжения, но там уже все проще и вторично.









"Дик Трэйси" ("Dick Tracy") - 1990 год. В ролях: Уоррен Битти, Аль Пачино, Гленн Хедли, Мадонна, Дастин Хоффман, Чарли Корсмо, Уильям Форсайт, Мэнди Пэтинкин, Чарльз Дёрнинг, Майкл Дж. Поллард.

Это фильм с самым "звездным" составом. Снят в нарочито комиксной манере: яркие, кричащие краски, работа со светом и тенью. А какие тут зловещие "морды" у бандитов! Истинно комиксные злодеи!

Речь идет о самом простом сыщике Чикаго, Дике Трэйси.

30-е годы, типичные бандитские группировки. Вот им и не дает спокойно "обделывать" свои темные делишки неутомимый Дик Трэйси. Его главным оппонентом становится главарь одной из банд, по кличке Большой (Аль Пачино).

Он пытается захватить власть над всем Чикаго. Практически, фильм пересказывает реальную борьбу в те годы между бандами Чикаго.

Но под соусом комикса...

Фильм приближен к комиксу максимально, на уровне того же "Бэтмена" от Бертона. Уже только по внешности понятно, кто хороший, а кто злодей.

Не ищите тут глубокого сюжета или кровавых перестрелок.

Да, имеется определенная интрига с концовкой, но и все.

Типичный фильм-комикс тех лет, когда решал пистолет-пулемет Томпсона, а не Перчатка бесконечности...





Вот такие фильмы существовали в те года, года Марвел еще не захватил Голливуд.