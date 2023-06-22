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"Голубые огни" - сериал о трудной службе полиции в Белфасте

"Голубые огни" - один из тех сериалов, что не особо напрягает повсеместной "повесткой, но держит в "тонусе интереса"...
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Данные сериал (всего 6 серий по часу, оригинальное название "Blue Lights") вышел на экраны совсем недавно, в 2023 году. Создан он в Великобритании.

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В ролях: Шан Брук, Кэтрин Девлин, Нэйтан Брэнифф, Мартин МакКанн, Ханна Макклин, Энди Ошо, Джонатан Харден, Дэйн Уайт О’Хара, Джоэнн Кроуфорд, Герард Джордан.

События разворачиваются в наши дни. Практически сразу, мы становимся свидетелями погони, которая заканчивается аварией.

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Постепенно, в глаза начинают бросаться довольно странные для полиции Великобритании вещи: патрульные очень неплохо экипированы, одеты в бронежилеты.

А толстая окантовка всех стекол в машине явно намекают, что они тут пуленепробиваемые... И зачем такие меры предосторожности в относительно спокойном государстве? Причина вскоре выясняется. Это Белфаст...

Для юных неофитов просто необходим небольшой экскурс в историю. Северная Ирландия со столицей Белфаст входит в состав Королевства с 1921 года. Частично в состав Северной Ирландии входят и оккупированные территории Ольстера, что очень важно для понимания всей истории. Если традиционная религия в Королевстве - это протестантство, то ирландцы, в основном, католики. А "любовь" между католиками и протестантами давняя, до ножей... Кроме того, "любви", добавила и оккупации части Ольстера.

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Именно это привело к образованию политической партии Шин Фейн. Которая имела боевое крыло в виде Ирландской республиканской армии (ИРА). Фактически, это террористическая организация, призванная к борьбе с властью Британии в Ирландии. Эта борьба на протяжении десятилетий носила очень кровавый характер. Постоянные взрывы, убийства и поджоги. С 1916 года до 1997. Причем, роспуск еще не прекратил борьбу. Официально отказ от был подписан только в 2005 году. Почти 90 лет борьбы конечно же сказалось на отношении местного населения к полиции и представителям власти вообще. Скажем так: признаться в Белфасте, что ты англичанин, примерно то же самое, что признаться еврею на рынке в Тегеране... Вот поэтому, несмотря на окончание вооруженной борьбы, полиция вынуждена принимать повышенные меры безопасности в отношении себя. И это нам хорошо показывают в фильме, когда по поводу и без, машины закидывают бутылками и ругают полицию всякой нецензурщиной.

Все наши герои - это стажеры в патрульной службе, где в качестве напарника всегда более опытный коллега. И мы будем знакомиться с каждым экипажем.

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У всех свои собственные проблемы, причины и мотивации находится здесь и сейчас. Кто-то строит карьеру в угоду матери,

кто-то просто перешел сюда с другой гос.службы.

Работа в таком регионе очень сложная. С одной стороны, нужно реагировать на всякие вызовы, даже незначительные. А с другой, рассчитывать на помощь со стороны местного населения не стоит. В этом районе работает и местная банда, что промышляет наркоторговлей.

Бизнес показан достаточно правдоподобно. С одной стороны, местные жители страдают от бандитов, но, с другой, хранят молчание, боясь последствий.

 Взять их главаря долгое время не получается. А кроме того, начальство часто просто запрещает посещать тот или иной район, ссылаясь на некий запрет свыше. Постепенно, нам становится ясно, что за запретом, стоит британская служба МИ5 (да, да, не МИ6), которая ведет свою игру, практически втемную от полиции.

И такая игра в "кошки-мышки" приводит в конце сериала к трагедии: от пуль торговцев оружием, гибнет один из полицейских.

Сценаристы решили "убрать" самого харизматичного и "правильного" полицейского, Джерри Клифа.

 И тут уже, весь полицейский отдел "срывается с поводка", наплевав на команды начальника. Нам становится известно, что главный злодей, бывший боевик ИРА, давным-давно работает на МИ5. Которая, в ответ на лояльность, позволяет ему вести "небольшой бизнес"... 

И вот финал...Вроде и зло наказано. Но лично меня не покидает чувство, что это какая-то пиррова победа. На место арестованного главаря придет другой, а вот операция МИ5 по выявлению контактов бывших боевиков ИРА в Европе, "накрылась медным тазом". А так ли это хорошо? Можно было сделать иначе? Вот такие вопросы остаются после просмотра сериала. И я не знаю ответа на эти вопросы. Посвящать в дела спецслужб полицию... А где гарантия, что там нет "кротов"? Если умалчивать, то вот, что случилось... Какая-то патовая ситуация, получается...

Сама же работа патрульных в сериале показана очень неплохо.

Много драматичных моментов. Далеко не все стажеры повели себя достойно в трудных ситуациях. Но такова жизнь...

Хотя в начале я написал, что повестки тут нет, это не совсем так. Может просто я придираюсь, но некоторые моменты вызывают небольшое недоумение.

У одной из героинь, Грейс Эллис (белой женщины), сын - мулат (но типично чернокожий). И вот этот подросток испытывает некий дискомфорт. Ему кажется, что из-за цвета кожи к нему повышенное внимание со стороны полиции, продавцов...

Честно говоря, этот момент несколько притянут за уши. Но нужен был семейный конфликт, вот и получите... Не то, чтобы черных на улицах города показано много, нет. Но и противоположного не заметно...

Следующий странный момент - слишком много стажеров женщин в сериале. И это с учетом того, что служба очень трудная и опасная. Уж не знаю, как дело обстоит в реальности, но слабый пол на таких опасных улицах, явно не к месту. Нет, женщины тут не мордуют направо и налево, скорее наоборот: получить кулаком в нос

или нарваться на скраберзные намеки, дело привычное.

Но вот повышает ли это "боеспособность" экипажа патрульной машины? Вряд ли...

Еще один момент стоит учитывать при просмотре: фильм очень сильно изобилует нецензурной бранью. Вряд ли это вольность переводчиков. Скорее всего, перевели "близко к тексту". Это стоит учитывать при просмотре детьми.

В целом, получился довольно крепкий сериал о работе полиции в опасной регионе. 

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