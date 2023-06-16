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О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"

Садитесь детки поудобнее, начинаем. Сегодня я расскажу о трех мини сериалах, созданных по произведениям С. Кинга: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия".
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Стивен Кинг, наверно, является самый "экранизируемым" писателем. Уж в жанре ужасов/триллеров точно. На основе его произведений снято огромное количество полноценных фильмов и сериалов. Некоторые из них довольно хорошие, некоторые - не очень. Но фирменный стиль писателя чувствуется практически всегда.

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Сегодня я расскажу о трех мини сериалах по его произведениям. Я даже не могу сказать, сколько официально серий в каждом из них, просто укажу общий хронометраж (разбивка очень часто зависела от того, откуда брался исходник фильма)

Начну с сериала "Особняк "Красная роза" (он же "Алая роза", оригинальное название "Rose red"), который был снят в 2002 году. Общая продолжительность 254 минуты.

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В ролях: Нэнси Трэвис, Мэтт Кислар, Кимберли Дж. Браун, Мэтт Росс, Мелани Лински, Джулиан Сэндс, Джудит Айви, Циди Лелока, Эмили Дешанель.

Сиэттл, заброшенный особняк семьи Римбауэр "Красная роза".

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Дом на протяжении десятилетий сопровождает очень дурная слава "дома с привидениями". В нем пропадали и погибали люди, как члены семьи, так и совершенно случайные. И вот, некая мадам, профессор Джойс Рердон (Ненси Трэвис)

собирает команду для обследования данного особняка. В команду входит несколько человек, но почти все они обладают паранормальными способностями.

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 Особую "ставку" Джойс делает на девочку аутистку, Эмили Уитон (Кимберли Дж. Браун), которая обладает очень сильным телекинезом.

Смысл эксперимента: попытаться "разбудить" особняк, замерить паранормальную активность и доказать всем, что паранормальная психология имеет право считаться наукой. Практически сразу после прибытия в "Красную розу", люди понимают, что их тут ждали. И еще вопрос, кто над кем собирается ставить эксперименты...

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Этот сериал (как и другие) я смотрел два раза: один раз примерно в год релиза, второй - перед написанием статьи. Впечатление двоякое. С одной стороны - типичная "кинговщина": мистика, личностные проблемы. А с другой... Мне абсолютно не понятна реальная мотивация героев. Да, им всем заплатили за участие в эксперименте. Но тут другая проблема. Хоть люди и обладают некими паранормальными способностями, но не являются профессионалами в данном деле. А предлагается им, ни много, ни мало, разбудить дом-убийцу. А мысли о том, что они могут с ним не справиться, ни у кого в начале не возникает (по крайней мере вопрос остро не стоит). И то, что паранормальное существует, они знают не понаслышке. Но идут на риск. Примерно половина к финалу погибает при этом. Стоит ли это 5000$? Что-то сомневаюсь...

Но больше всего убивает поведение самой Джойс. Она ведет себя, как одержимая.

 Всякие небольшие паранормальные явления в первой половине сериала вызывают у нее лишь радость. По идее, такое поведение должно было остальных насторожить. Но этого не происходит почти до финала.

И вот в этом я и вижу нелогичность. Одно дело, когда в подобного рода фильмах, группа исследователей не является носителем паранормальных возможностей или не верит в сверхестественное. И сталкивается в необъяснимым. Тут же, все верят и все равно лезут в мир потустороннего. Странно, однако...

Кто хочет, может посмотреть и альтернативную версию данного сериала - "Очень страшное кино 2". Тут примерно то же самое, но смешнее...



"Участь Салема" ("Salem's Lot", 2004) - продолжительность 181 минута. В ролях: Роб Лоу, Андре Брауэр, Дональд Сазерленд, Саманта Мэтис, Роберт Маммоне, Дэн Берд, Рутгер Хауэр, Джеймс Кромуэлл.

В небольшой городок, Салем, возвращается писатель, который в детстве испытал жуткий шок в особняке на холме в этом городке.

Он намеревается купить его. Но оказывается, что заброшенный дом уже купила пара таинственных компаньонов...

Это классический фильм про вампиров.

Но, конечно же, в фирменном изложении Стивена Кинга. Тут вам не просто покажут превращение в вампиров, а причины, по которой люди сами, добровольно выбирают сторону Зла. Естественно, что формат минисериала позволил более подробно показать характеры всех главных действующих лиц. Писатель Бен Мирс (Роб Лоу) пытается окончательно победить детские страхи, связанные с полузаброшенным домом. В этом ему помогает Сьюзен Нортон (Саманта Мэтис),

местная жительница и поклонница писателя, учитель Мэтт Берк (Андре Брауэр)

и врач Джейм Коди (Роберт Маммоне).

Главных злодеев играют неповторимые Дональд Сазерленд и Рутгер Хауэр. 

Фильм неспешно начинает, постепенно увеличивая скорость происходящих событий. Поклонникам творчества Кинга и "классических" вампиров, должно понравится.



"Буря столетия" ("Storm of the Century", 1999) - продолжительность 257 минут.

В ролях: Тим Дейли, Колм Фиор, Дебра Фарентино, Кейси Семашко, Джеффри ДеМанн, Джулианна Николсон, Диллан Кристофер, Бекки Энн Бэйкер.

Небольшой городок на острове. Надвигается сильная снежная буря, которую называют "Бурей столетия". Люди окажутся на несколько дней отрезанными от остального мира. Все готовятся к этому, укрепляют дома, закупают провизию, запасаются топливом. Местному констеблю, Майку Андерсену (Тим Дейли),

 нужно все предусмотреть и все контролировать. И в это время на острове появляется таинственный незнакомец, Андре Линож (Колм Фиор),

который просто убивает первую попавшую старушку. Естественно, что его арестовывают, но надвигающаяся буря, заставляет оставить преступника на острове. Вскоре становится ясно, что незнакомец вовсе не так прост, как показалось в начале. И его арест, лишь часть его собственного плана...

Люди начинают вести себя довольно странно, Некоторые совершают самоубийства.

 Майк Андерсон видит, что тут имеется незримая связь с Линожем, который не спешит высказывать свои требования.

Фильм является лучшим из всей троицы. Он самый психологически сложный и ставит перед зрителем те же вопросы, что перед обитателями городка: можно ли заключить сделку со Злом ради собственного благополучия? Можно ли пожертвовать Злу малым во имя спасения всего?

Ближе к концу фильма, Линож, которые совсем не человек, а какой-то древний демон,

 ставит условие: или жители добровольно отдают ему одного ребенка, или все погибают. Причем, ребенка он не будет убивать. Он сделает его своим преемником. Люди должны сделать выбор. Практически единогласно, жители голосуют за отдачу ребенка.

Все, кроме констебля Майка...

Фильм довольно интересный, правда не ждите тут каких-то спецэффектов (кроме огромной кучи явно искусственного снега), но психологически он самый тяжелый. В меру, конечно, но давит. Кроме того, характеры жителей острова тут раскрываются достаточно полно, почти у каждого есть свой "скелет в шкафу"...


Вот такие минисериалы по Кингу, можно посмотреть при желании.

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