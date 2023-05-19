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На днях были опубликованы две статьи про автомобили. Совершенно разные. Про старое и "как бы новое". С сухим перечислением фактов и глупыми домыслами...

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Что ж... Сами виноваты, подали идею...

Итак, для начала выскажусь по статье "Гиперкар Rimac Nevera за сутки установил 23 рекорда скорости - видео заездов выложили в сеть". Эту информацию, в несколько другом изложении, я уже успел прочитать. Конкретно к автору и тексту претензий не имею. Просто скажу о том, о чем производитель умалчивает.

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Первое. Дорожные спортивные автомобили создаются в первую очередь для получения эмоций. Неожиданно вдруг, да? Не для того, чтобы соседа по светофору оставить позади, не для того, чтобы после очередного драга, все девчонки района бросались вам на шею. Нет. Не для этого. Просто откройте оф. сайты любого производителя, хоть Ferrari, хоть Lamborghini. Там прямо говорится об эмоциональной составляющей от вождения. На любой скорости, на любой дороге. И вот тут кроется ключевая особенность - "на любой скорости". Даже не выезжая из гаража, владелец любого итальянского спорткара, может завести машину, пару раз "газануть" и, удовлетворенный, отправиться покурить...А бюргер на Мерседес АМГ? "Низзяя!" Вот вам лимит "обормотов", не шумите почем зря... Значит заплатить овер 100 тыщ европейских рублей можно, а "повеселить уши" нельзя? А вот американец на гораздо более дешевом Dodge Charger SRT Hellcat

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может так "прокашляться", что всю улицу на уши поставит... Нет, по закону и ему нельзя, но за городом, почему и нет?

Касательно "электричек", тут "уши повеселить" вообще не получится. Минус одна эмоциональная составляющая.

Далее, динамика разгона. Ох, уж эти последователи "Форсажей"... Но, ладно. В "электричке" вас, конечно, вдавит в кресло сильнее при разгоне. Но он абсолютно линеен, без лишнего драматизма. Получили долю перегрузок и достаточно. А как было раньше? Для начала - научитесь "жонглировать" тремя педалями. И вовремя "мешать кочергой КПП". Это, опять же, не делает разгон быстрее, но человек гораздо более вовлечен в процесс. И от этого получает больше удовольствия. А если еще нет систем ПБС... Вот тут адреналина столько получите, что владелец Римаца (Римака?) и за год не сможет. И это не моя фантазия. Действительно хорошие обзорщики автомобилей, например, очень сожалеют, что на Ferrari теперь нет привычной ранее "кочерги" с открытой кулисой.

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Только очень шустрый, но бездушный автомат...

Идем далее. Вес. Говоря правильнее, снаряженная масса. Она и у современных спорткаров (в большинстве случаев) ненормальная, что говорить об электромобилях... Они очень тяжелые, просто до неприличия. А для действительно спортивного автомобиля, малый вес, очень важен (вспоминаем заветы Колина Чепмена). Можно ли компенсировать массу мощностью? Лишь частично. Но она будет влиять на торможение и динамику в повороте. И это мощностью не лечится. В статье упоминается один из рекордов в дисциплине "0-400-0 км/ч". Грубо говоря, Невера разогналась с места до 400 км/ч и затем оттормозилась до полной остановки быстрее, чем упомянутый Koenigsegg Regera.

А если рассматривать только торможение? А чего постеснялись то? Ведь и так понятно, что электромобиль создал заведомо большее преимущество именно на разгоне. А вот торможение при бонусе в 560 кг. дастся гораздо хуже. Но, поклонникам "Форсажа" тормозить не надо...

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Теперь, заезжаем в поворот. Наличие отдельного электромотора на каждом колесе, дает неоспоримое преимущество в правильном формировании необходимого тягового усилия. Без всяких ПБС или межосевых/межколесных дифференциалов. Это дает более быстрое прохождение поворотов, главное настроить алгоритм работы. Но это сработает далеко не всегда. Допустим, вас занесло на Passo dello Stelvio.

Скажем так, мощность вам там будет скорее мешать (особенно, при взгляде в пропасть). А в "шпильках" (название от таких заколок для волос, а не типа каблука) система "векторного управления тягой" особо не поможет, повороты "затычные". Единственный способ пройти его быстро - контрсмещение задней оси. Раньше это выполнялось простым "разворотом на ручнике". Но где вы видели привычный "ручник" в современном гиперкаре? Остается способ работы рулем и акселератором. И тут полный привод не помощник.

Кроме того, полный привод накладывает определенное ухудшение "чувства руля". Ведь теперь на передние колеса действует тяга мотора, что размывает восприятие на руле. Не зря самые экстремальные версии той же Lamborghini, делают исключительно заднеприводными.

Версия STO.

Так будет медленнее при разгоне на покрытиях с низким коэффициентом трения. Зато водитель точнее получает информацию с дороги, что важнее.

Как видите, кроме запредельного ускорения, современные электромобили ничем поразить не могут. И даже тут все подается крайне отфильтровано и дозировано. Без драмы и надрыва: дикий разгон с потемнением в глазах и рост скорости под завывание электромоторов. А в классическом гиперкаре? На каждом переключении вы получаете солидный пинок под зад. А мотор, который в начале может только слегка покашливал, начинает просто безумно солировать, наводя на неподготовленного пассажира ужас. Но ведь эмоции всякие важны?

Переходим к финансовой составляющей. Вернее, вложение в автомобиль с целью инвестиций. С "породистыми" суперкарами и так все ясно: хорошие экземпляры только дорожают. Даже относительные "новореги" на рынке, Koenigsegg и Pagani постоянно растут в цене. А вот насчет "электричек" я вовсе не уверен. Возможно, их ждет участь некогда популярных кнопочных телефонов Нокиа. Тогда ребятня также ими восхищалась и завидовала обладателям. Они же еще не знали, что скоро появится первый Айфон...

Ну и последнее, чисто субъективное. Внешний вид Rimac Nevera.

- "Тетушка, а кто мои родители?" - примерно так бы спросил Невера, если бы был ребенком. Видно, что это суперкар. Но вот каких-то особенностей или оригинальных идей... Нет, не видно. Дитё интернациональное, без ярко выраженных национальных черт. Да и вообще, среди "чистых" электрокаров, красивых (на мой взгляд) машин раз-два и все... Это Audi E-tron,

да Pininfarina Battista (тот же Rimac Nevera, по большому счету)...

Вот мои "измышления" по первой статье. Еще раз: к самому автору абсолютно нет претензий, все изложил верно, не переврал и не исказил. Дело в сути статьи.





Гораздо "очаровательнее" оказалась другая статья: "Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22".

Я ее прочитал. Подумал. Перечитал заново... Первый вопрос: кто ее писал?

Человек, для которого русский язык не является родным? Тогда почти все мои претензии к автору, переносятся на модератора статьи.

Если человек, которые вообще не понимает в автомобилях - так не пиши на данную тематику.

Или человек воспользовался все же "услугами" ИИ?

Что в статье мне не понравилось? Пройдемся по порядку.

"Её удобство, надежность и объемный багажник – все то, что было необходимо советским людям" - каким таким советским людям? Милейший, вы тогда жили? Или судите по тем временам по фильму "Берегись автомобиля"? ГАЗ-21 никогда не была народным автомобилем. Никогда. У "народа" просто не было на него денег! Даже покупка куда более дешевого Москвича,

403-й, мечта многих...

была крайне обременительной. Запорожец и Москвич - вот наше народное. Подавляющее большинство Волг было в руках организаций. Нет, если вы директор завода или какой-никакой чиновник, Волга у вас имеется. Может даже и ГАЗ-12 (он же ЗИМ).

Но таких было мало. А кроме того, компетентные органы могли и спросить: "А откуда у уважаемого товароведа/завхоза такая сумма?" Даже в более поздние и "демократичные" времена купить ГАЗ-24 было делом не простым. Собрать примерно 15 тысяч "тех рублей" и ждать в очереди. А желающих было предостаточно. Жители Средней Азии или республик Закавказья, с легкостью переплачивали сверх цены 5 тысяч, чтобы взять желаемый автомобиль без очередей. Я знаю, что говорю. Именно так поступил один знакомый отца: купил ГАЗ-24, а через месяц продал с приличным наваром (сейчас такое понять невозможно, но такие были времена). Во времена же 21-й Волги, машина была просто недосягаемой мечтой. Даже Запорожец...

"У автомобиля были другие очертания кузова, внешний вид стал куда более современным и презентабельным" - собственно говоря, любой универсал точно также отличается от седана. О какой "современности и презентабельности" говорится, я вообще не понял. Что-то из лексикона ИИ? А ИИ в курсе, что внешний вид седана ГАЗ-21 - плоть от плоти переработка идей американского автопрома? Например, Ford Mainline 1952 года.

Не видите сходства?

"Во-первых, мощность мотора была выше, во-вторых, использовались весьма дорогостоящие материалы для внутренней отделки" - мощность была выше исключительно из-за того, что за рубежом использовался более высокооктановый бензин. В СССР же его тогда не было. Поэтому делать высокую степень сжатия в двигателе было плохой идеей. А вот о каких "дорогостоящих материалах" идет речь... Кожа Конноли? Натуральное дерево? Машины лишь тщательнее собирали, проверяли перед отправкой. Ну, там радио ставили, еще что по мелочи... И все.

"В этой модели уже изначально стоит более мощный движок. Подобное решение сделало машину по-настоящему универсальной, а потребность в запасных частях практически полностью отпала" - как? Как это повлияло на потребность в зап.частях? Автомобиль был в принципе простым, даже устаревшим технически по мировым меркам. Уж в плане мотора однозначно! А что значит "Ремонтные работы производились легко и без заморочек"? Господин, вы хоть раз пытались пресс-масленкой смазку залить? Нет? Так посмотрите на страдания товарища Мурка на одном известном канале. "Проспринцевать" всю ходовую у ГАЗ-21, было довольно проблематично, особенно с закисшими клапанами. Понятие "беспроблемная и надежная" вошло в обиход советских автолюбителей совсем с другой машиной - ВАЗ 2101.



"Крепление передней подвески осуществлялось на двойных поперечных рычагах, а вот задняя фиксировалась на зависимых рессорах" - о, какой ужас... Не бывает зависимых рессор! Есть зависимая подвеска!

Она может быть рессорной, пружинной, торсионной... Да хоть на кирпичах! Пишите по-человечески!

"но вот пассивная безопасность была на очень низком уровне" - что? На каком-таком низком уровне? Автомобиль ПОЛНОСТЬЮ соответствовал тогдашним нормам безопасности. На все 100%. Более того, в Европе и Америке, требования были не намного и строже. На момент выпуска базовой модели ГАЗ-21, подчеркну. Поэтому измышления на тему ремней безопасности совершенно невежественны. Хоть даты сопоставьте.

"Уже в то время не было фирменного логотипа в виде оленя на капоте" - повальная мода на маскоты прошла и их стали убирать из обихода. Вот и все дела.

Маскот Hispano-Suiza в виде аиста.

"К сожалению, до нашего времени сохранились лишь некоторые экземпляры" - вот единственно верное замечание. Не было в СССР такого отношения к автомобилям, как в других странах. Когда спохватились, то уже многое потеряли, причем безвозвратно...

Хороший экземпляр... Только такой краски тогда не было...

P.S.: Не, я за конкуренцию. Только пишите сами, своим мозгом, без всяких ваших там ДжиПиТи... А статья про советское и уникальное будет (но не в этом классе).