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Компания Renault у многих весьма плохо ассоциируется со спортом. Но у такой старейшей компании спортивных побед было множество, включая и в F1. Но вот с серийными автомобилями... Тут все довольно печально. Но, на самом деле, интересных машин было предостаточно. Причем, некоторые выпускались под брендом Renault Sport, а часть - под брендом Alpine. Большинство машин относится к форм-фактору "горячий хэтчбек", которые у компании традиционно хорошо получались. Но это достаточно известные машины. А рассказывать я буду о куда более редких...

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Итак, начнем не совсем со спортивного автомобиля. Его больше стоит считать престижным. Хотя попортить крови владельцам BMW на нем можно было достаточно легко...

В 1992 году, компания выпускает автомобиль Renault Safrane, который относится к бизнес-классу и формально должен был конкурировать с BMW 5-й серии и Mercedes E-класса.

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Но лишь формально. По уровню комфорта, оснащенности, автомобиль явно до немцев не дотягивал. Да и отношение к сравнительно большим переднеприводным лифтбекам в Европе было нейтральным. Все же большинство предпочитало седаны. И вот, в 1993 году, выходит модификация Renault Safrane 3.0 V6 BiTurbo. В конструкцию автомобиля были внесены значительные изменения. Так, трехлитровый v6 был оснащен системой двойного турбонаддува.

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Причем, разработкой такой системы занималась немецкая тюнинг-контора Hartge. Мощность достигала 268 л.с. Автоматическая коробка передач была заменена механикой. Так было более надежно.

Обрушивать такую мощь на передние колеса было крайне неосмотрительно. Поэтому автомобиль оснастили подключаемым через вискомуфту задним приводом. А, следовательно, автомобиль становился полноприводным. Перенастроили подвеску автомобиля, поставили мощные передние тормоза. В салоне имелось все, что вообще могла предложить в то время компания Рено: кожаные сиденья с электрорегулировкой, система кондиционирования, полный электропакет салона и фирменную диковинку - голосовой ассистент бортового компьютера (система известная на автомобилях Рено еще с 80-х годов).

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Внешне автомобиль сделали лишь немного брутальнее: другие диски колес, аккуратный обвес по низу кузова и небольшой спойлер на крышку багажника.

Сам автомобиль выпускался на мощностях другой компании - тюнинг-ателье Irmscher. Всего было выпущено около 640 штук. Автомобиль хоть и был чертовски быстрым, но и очень дорогим. И платить за Рено такие деньги, желающих было мало...





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В 1954 году была создана компания Société Anonyme Des Automobiles Alpine, которая некоторое время не была особо никому не известна. Но все круто изменилось в 1965 году, когда вышла их новая модель Alpine Renault A110. Это было заднемоторное купе, довольно компактное.

А знаменитым оно стало после того, как стала громить конкурентов на гоночных раллийных трассах. В 1971 году весь подиум на ралли Монте-Карло заняли гонщики на таким автомобилях. Мощность разных версий колебалась от 125 л.с. до 190 л.с. Практически тотальное превосходство продолжалось до середины 70-х годов, когда на трассах стала появляться акула Lancia Stratos... Серийная машина продавалась в достаточно скромных количествах до 1977 года. Причем, еще в 1973 году сама компания была поглощена фирмой Renault.

Уже с 1971 года, Alpine стала выпускать другую модель - Alpine A310, которая была более современной по внешнему виду и немного крупнее по размеру.

Точно также, как и модель А110, автомобиль строился на хребтовой раме и имел стеклопластиковый кузов. Мотор располагался за пассажирскими сиденьями, т.е. автомобиль имел среднемоторную компоновку. Первоначально он был 4-х цилиндровым, мощностью 94 л.с.

В 1976 году автомобиль претерпел рестайлинг и получил гораздо более мощный мотор v6. Мощность достигла 150 л.с. и автомобиль мог разгоняться до 220 км/ч.

Постепенная модернизация привела к созданию автомобиля Renault Alpine A610 Turbo. Автомобиль стал более современным по внешнему виду.

Мотор получил турбонаддув и смог развивать 250 л.с., снимаемых с 3-х литров рабочего объема. Была изменена настройка подвески, установлены мощные тормоза. Гораздо симпатичнее стал салон.

Но и масса выросла почти до 1500 кг. Автомобиль имел максимальную скорость в 266 км/ч. Французы, не без оснований, считали его конкурентом для Porsche 911 Turbo тех лет. Но по продажам француз сильно отставал. А вот сейчас, найти автомобиль к хорошем состоянии довольно непросто.





В 2017 году, компания Renault выпускает новую спортивную модель, внешний вид которой, а также название, относит нас к легенде А110.

Этот автомобиль получился очень хорошим. Прямыми конкурентами автомобиля стоит считать Porsche 718 и Alfa Romeo 4C.

Внешнее сходство с оригинальной моделью явно прослеживалось. Даже цветовую палитру подбирали с оглядкой на "старичка". В базовой версии турбированный мотор объемом 1800 куб. сантиметров, развивает 252 л.с. Автомобиль поразил автожурналистов отменной управляемостью и отличной плавностью хода ( по спортивным меркам). Машина была вполне дружелюбна к водителю и не спешила "показывать зубы" (в отличие от той же Alfa Romeo 4C).

Самая экстремальная версия - A110 R.

Но... Но сейчас ведь подавай всем кроссоверы... Поэтому наследника, автомобиль скорее всего не получит...





Любители автогонок помнят тотальное доминирование в начале 90-х годов болидов Williams с моторами Рено в F1.

Вероятно, чтобы реализовать эти достижения в дорожных автомобилях, с 1996 по 1999 годы, выпускался автомобиль Renault Spider.

Версия Barchetta без лобового стекла.Легкий центральномоторный автомобиль, оснащался довольно слабым мотором 150 л.с. при объеме 2 литра. Но малый вес (930 кг.) давал преимущество на гоночных трассах. Никакого комфорта. Никаких электронных помощников. Во Франции, на этих автомобилях проводили монокубок. Но вот в повседневном применении, автомобиль был крайне неудобным. И особой популярности не снискал (в отличие от аналогичного Lotus Elise первого поколения). И очень спорный дизайн - одна из причин.





Но самым безбашенным и безумным был совсем другой автомобиль...

В 1975 году, компания выпускает очередную малолитражку - Renault 5.

Симпатичный автомобильчик для семьи. Не более. Хотя все версии довольно весело управлялись, для создания гоночной версии, французы пошли на радикальные меры...

Турбированный мотор решили разместить за спиной водителя, что привело к кардинальной перекройке кузова. Его заметно переделали и усилили. Для большей устойчивости, колею сделали шире, особенно это заметно сзади.

Короткая колесная база, малая масса, мощный мотор... Автомобиль превратился в реактивную "бешенную табуретку", совладать с которой мог только опытный водитель.

160 "лошадок" для массы менее тонны... Довольно внушительно для тех лет. Мы же помним, что всяких "глупостей" в виде АБС, ПБС и прочего, не было. Все в руках водителя. Автомобиль весьма успешно выступал на раллийных трассах, но требовал высочайшей концентрации пилота.





В 2001 году рецепт создания "бешенной табуретки" вновь был затребован. На сей раз французы решили сделать сумасшедший вариант на базе Renault Clio. Мотор был выбран от старшей модели - Laguna. Этот v6 (230 л.с.) снова поместили по центру. Разработку вели совместно с британской компанией TWR (Tom Walkinshaw Racing), выпускался же он в Швеции, в городе Уддевалла (произведено 1555 экземпляров). Кузов стал намного шире донора.

Появились боковые воздухозаборники за дверями. А вот в салоне практически ничего не изменили.

Совместными усилиями был создан монстр, настолько строптивый, что в критических ситуациях, даже опытные водители не могли с ним совладать. Тут инженеры немного перегнули палку. Поэтому, в 2003 году, приступили к разработке модернизированной версии. Она стала лишь чуть мощнее (255 л.с.), но гораздо более вменяемой в плане управления.

Изменения, в частности, затронули настройку задней подвески. Модернизированный автомобиль выпускался до 2005 года в очень ограниченных количествах (1309 штук). Найти сейчас сохранившийся экземпляр, особенно первой версии, просто нереально, что сказывается на цене.

Вот такие автомобили иногда выпускала компания Renault...



