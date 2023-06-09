Страшная сказка про Голливуд
Давным-давно, была такая волшебная страна. Называлась она Голый Лес. Почему Лес и почему он Голый, история умалчивает. Но жители страны так ей гордились, что выложили название на холме большими белыми буквами...
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В той стране раньше жили очень талантливые люди. И они много сочиняли страшных историй, которые любили по всему миру. Любили и боялись. Вот об этих персонажах я вам, ребятки, и расскажу.
В конце семидесятых годов в одном городке той чудесной страны, жил человек, по имени Миша Майский.
Он был немного странный с детства. Такой странный, что даже его родственники его не любили. Он носил белую маску и все его боялись. Боялись так, что на всеобщий праздник Хеллоуин, не давали ему конфет. Миша рассердился и стал наказывать жителей городка, не щадя даже родню. И наказывал еще долго, буквально до последнего времени. Вроде, уже старый и дряхлый стал, но все не успокоится.
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А недалеко от Чистого Озера жил простой паренек по имени Ясон.
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Вот такое странное имя ему дала его мамочка, которую он глубоко любил. И жил он простой деревенской жизнью: собирал валежники и ягоды, ловил рыбу . А чтобы комары не кусали, носил хоккейную маску. Но, однажды, в лагерь, который был на берегу озера, приехали ребятки из города. Они были избалованные, шумели, пели похабные песни, зажимались в темных углах и постоянно пили лиходейские горячительные напитки. Ясон попытался сказать им, чтобы они вели себя потише, но городских разве угомонишь... И они бросили его в воду. А плавать Ясон не умел. И все подумали, что он утонул. Его мама, разъяренно бросилась на плохих городских. Да так, что в гневе потеряла голову. А Ясон, оказывается, не утонул. И он стал мстить всем городским с тех пор. Мстил по-разному, но всегда кроваво. Но быстро стало понятно, что это делать ему уже надоело и мстил уже так: спустя рукава, без изюминки и огонька...
В том самом городке, откуда приезжали плохие детишки, в одной кочегарке работал мужик Федя Крючков.
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Просто честно работал. Не воровал, не брал взятки. И всегда говорил правду. С чисто пролетарской прямотой. Однажды он высказал на городском собрании, что родители не правильно воспитывают своих детей, выращивая из них трутней и баловней. Родители ничего не ответили, но обиду затаили. И однажды, в темную ночь ворвались в кочегарку к Феде и бросили его в топку. Довольные они разошлись по домам. Но Федя не сгорел. Его спас дедушким свитер. Только лицо немного обгорело. И вот он стал приходить к спящим детям и учить их уму-разуму. Учил он их долго, до дрожи. Плохие детки так боялись, что даже спать перстали...
Однажды даже Федя и Ясон объединились, чтобы детишек перевоспитывать, но не сложилось...
Как-то в этой чудесной стране появилась семья, которая переехала из Японии. И у них была девочка. Ее имя я уже не помню, но девочка была скверной. Она не мылась, не причесывалась.
Но самое главное, она постоянно зло разыгрывала жителей города, звоня им по телефону. Люди жаловались в полицию, но ничего не менялось: девочка была еще маленькой и посадить в тюрьму ее не могли. Однажды, злая девочка шла по лесу и обдумывала свои замыслы. Под ноги она не смотрели и упала в глубокий колодец. И даже оттуда каким-то образом она продолжала звонить людям и трепала им нервы. Растрепанные нервы приводили к инсультам, вследствие чего, лица жертв были крайне несимпатичными...
А еще в стране жил карлик Леня Приконов.
Он был кривоногим, носил прадедушкины туфли и шляпу времен покорения Америк голландцами. Он был очень злым и жадным. Ел только картошку и все время перепрятывал сундучок с бабушкиными драгоценностями. Людей он не трогал, если они не трогали его сокровища. А если трогали...
Жадный Леня закончил очень плохо. Сначала он слетал в космос на корабле Илона Маска. А потом связался с черными рэперами. И это его окончательно сгубило...
Жили в той чудесной стране и диковинные зверушки. Однажды туда привезли из Китая чебурашку по имени Гизмо.
К чебурашке прилагалась инструкция, что его не надо на ночь кормить во избежание газиков и не надо мыть. Но кто читает инструкции... В результате небрежности, Гизмо породил целую кучу Гизмо-как, которые устроили небольшой шухер в городке. Были они маленькие, страшненькие, постоянно ругались и пили все подряд.
Короче, косплеили людей в выходные...
А однажды, из Невады, в город прикатила семейка радиоактивных ежиков.
Из-за радиации, они стали очень умными и хитрыми. А еще и жутко прожорливыми. Сначала было интересно видеть, как они разносят город. Но потом, они куда-то полетели и что там случилось, мне уже не известно...
Вот так весело жили в той стране. И такие истории сочинялись.
Но потом власть там захватили плохие дяди, которые любили других дядь больше, чем тёть, и сильные тёти, которые ненавидели всех дядь, кроме черных. И страна стала угасать не по дням, а по часам...
Там до сих пор встречаются поистине ужасные создания. Типа страшных дядя-фей с грязными помыслами.
Или не менее ужасные угольные эльфы,
которые убили всех хороших эльфов и сделали своей королевой некрасивую тетку, Галю Дрилеву.
Вот такая страшная и печальная история, детки. Ну, а вам сейчас пора баиньки. И пусть ваш сон охраняет Федя Крючков...
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