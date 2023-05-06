Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
В сентябре 2021 года выходит игра от небольшой инди-студии Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits. Игра в стиле action-adventure, на движке Unreal Engine 4.
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В нее я толком не играл, общий "набег" не превысил и часа, поэтому о сюжете, игровой механике судить не буду. Но игра, в целом, встречена позитивно и имеет положительный рейтинг в Steam. Описание игрового процесса возьмем оттуда же:
"Kena: Bridge of Spirits: экшен-приключение с захватывающим сюжетом, где исследование мира органично сочетается с динамичными боями. Вам предстоит играть за юную проводницу духов Кену, отыскивать священный горный храм и расследовать события прошлого. Помогайте духам, застрявшим в забытой деревне. На помощь вам придут тленыши — милые, но могущественные духи-спутники Кены.
Тленыши — пугливые и неуловимые духи, рассеянные по всему лесу. Они разлагают отмершие и гниющие останки и тем поддерживают баланс в мире.
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Отыскивайте и собирайте тленышей, прячущихся в деревне.
По мере того, как вы будете отыскивать все больше тленышей, вам будут открываться новые могущественные тленные способности.
Используйте силу тлена и очищайте деревню от скверны..."
Примерно, этим и будете заниматься, отвлекаясь на бои с боссами. Но в данной версии игры "тленыши" стали "гнилушками", что не меняет сути...
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Итак, сразу переходим к графическим настройкам:
Основных пресетов графики оптимальное количество: Ультра, Высокие, Средние, Низкие и Пользовательские. Для создания последних, нужно перейти в расширенные графические настройки:
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Настроек не особо много, но хватает. Настройка Dynamic Resolution, это просто настройка апскейла масштабирования к привязке частоты кадров. Нечто подобное встречалось в Dishonored 2 или последних Assassins Creed. FSR, DLSS тут нет.
Переходим к сравнению графики на разных вариантах пресетов.
Ультра:
Высокие:
Средние:
Низкие:
Ссылка на слайдер для сравнения.
Как видите, снижение графики происходит довольно незаметно при снижении настроек. Даже на минимальных настройках, игра выглядит нормально. Для теста, я подобрал свои, игровые настройки:
Вот так выглядит игра на них:
Если анализировать в целом: игра не блещет графикой, выполнена в мультяшно-анимешном стиле. Кому-то такое не нравится, кому-то - сойдет.
Переходим к тестированию производительности в игре.
Тестовая система.
Процессор: i7-8700T
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.
Я сделал два тестовых отрезка: при подходе к деревне и в момент сражения с "минибоссом".
Первый тестовый момент:
Второй тестовый момент:
Итоги тестирования.
На условно средне-высоких настройках в игру можно играть с GTX 1070 с комфортными" 60+" фпс. Но вот сама игра не особо оптимизирована. И дело не в том, что скромная графика потребляет повышенные ресурсы. Сам график фреймтайма довольно неровный, слишком высока частота "пульсаций". Это решается принудительным ограничением фпс через Панель управления НВидиа. "Тахикордия" фреймтайма не связана с подгрузками с диска, просто так сделали/оптимизировали игру...
Стоит ли в нее играть, зависит от ваших предпочтений.
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