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Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре

Сегодня я проанализирую графические настройки и проведу небольшое тестирование в игре Kena: Bridge of Spirits.
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В сентябре 2021 года выходит игра от небольшой инди-студии Ember LabKena: Bridge of Spirits. Игра в стиле action-adventure, на движке Unreal Engine 4.

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В нее я толком не играл, общий "набег" не превысил и часа, поэтому о сюжете, игровой механике судить не буду. Но игра, в целом, встречена позитивно и имеет положительный рейтинг в Steam. Описание игрового процесса возьмем оттуда же:

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"Kena: Bridge of Spirits: экшен-приключение с захватывающим сюжетом, где исследование мира органично сочетается с динамичными боями. Вам предстоит играть за юную проводницу духов Кену, отыскивать священный горный храм и расследовать события прошлого. Помогайте духам, застрявшим в забытой деревне. На помощь вам придут тленыши — милые, но могущественные духи-спутники Кены. 

Тленыши — пугливые и неуловимые духи, рассеянные по всему лесу. Они разлагают отмершие и гниющие останки и тем поддерживают баланс в мире.

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Отыскивайте и собирайте тленышей, прячущихся в деревне.

По мере того, как вы будете отыскивать все больше тленышей, вам будут открываться новые могущественные тленные способности.

Используйте силу тлена и очищайте деревню от скверны..."

Примерно, этим и будете заниматься, отвлекаясь на бои с боссами. Но в данной версии игры "тленыши" стали "гнилушками", что не меняет сути...

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Итак, сразу переходим к графическим настройкам:

Основных пресетов графики оптимальное количество: Ультра, Высокие, Средние, Низкие и Пользовательские. Для создания последних, нужно перейти в расширенные графические настройки:

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Настроек не особо много, но хватает. Настройка Dynamic Resolution, это просто настройка апскейла масштабирования к привязке частоты кадров. Нечто подобное встречалось в Dishonored 2 или последних Assassins Creed. FSR, DLSS тут нет.

Переходим к сравнению графики на разных вариантах пресетов.

Ультра:

Высокие:

Средние:

Низкие:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Как видите, снижение графики происходит довольно незаметно при снижении настроек. Даже на минимальных настройках, игра выглядит нормально. Для теста, я подобрал свои, игровые настройки:

Вот так выглядит игра на них:

Если анализировать в целом: игра не блещет графикой, выполнена в мультяшно-анимешном стиле. Кому-то такое не нравится, кому-то - сойдет.


Переходим к тестированию производительности в игре.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Я сделал два тестовых отрезка: при подходе к деревне и в момент сражения с "минибоссом".

Первый тестовый момент:

Второй тестовый момент:

Итоги тестирования.

Фреймтайм первого тестового отрезка.

Фреймтайм второго тестового отрезка.

Итоговый результат.

На условно средне-высоких настройках в игру можно играть с GTX 1070 с комфортными" 60+" фпс. Но вот сама игра не особо оптимизирована. И дело не в том, что скромная графика потребляет повышенные ресурсы. Сам график фреймтайма довольно неровный, слишком высока частота "пульсаций". Это решается принудительным ограничением фпс через Панель управления НВидиа. "Тахикордия" фреймтайма не связана с подгрузками с диска, просто так сделали/оптимизировали игру...

Стоит ли в нее играть, зависит от ваших предпочтений.


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