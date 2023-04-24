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Bleak Faith Forsaken - претендент на звание "худший соулслайк"

Сегодня я коротко рассмотрю игру Bleak Faith Forsaken и протестирую в ней свою систему...
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Игра Bleak Faith Forsaken вышла в марте 2023 года. Разработчик и издатель - компания Archangel Studios.

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Жанр обозначен, как "экшн, приключенческая игра, ролевая игра". Типичный "соулслайк" от инди-разработчика. Хорошо это или плохо, посмотрим...

Ролик, что есть в сети и в Steam, рисует удивительный мир, сотканный из разнообразных, порой плохо сочетаемых кусков. Есть определенная интрига на сюжет...

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Вот, что написано в Steam об игре: "Исследуйте последние остатки цивилизации в этом огромном, неумолимом и взаимосвязанном мире. Узнайте, что осталось от его истории. Откройте для себя очаги цивилизации в постоянно расширяющейся Омниструктуре. Потеряйте себя в путешествии в отличие от любого другого.

Исследуйте Омниструктуру впервые. Богатая атмосфера и изобилующая опасностями, будьте готовы погрузиться в новый мир, не похожий ни на один из тех, что вы видели раньше. Не каждый путь вымощен и угоден вам, так что будьте готовы бегать, карабкаться, прыгать, подниматься в Bleak Faith.

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Будьте готовы к незабываемым битвам с боссами под уникальные саундтреки. Боссы повышают уровень опасности еще выше и обеспечивают захватывающую поездку по разнообразным секторам Омниструктуры.

Выберите класс и развивайте свой идеальный стиль игры. Но помните, что не каждый выбор обратим, поэтому мудро решайте, в каком направлении вы направите своего персонажа."

Ну, Dark Souls во плоти... Один в один.

Итак, запускаем сей "шедевр"...Ах, да, русский язык не завезли... И поэтому ни черта не понятно... Что ж, будем "страдать" втихомолку...

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Не перематываемый ролик в начале игры не дает никакого понимания, за кого мы, собственно, играем. Что это такое?

 Мне кажется, что жертва таких же непонятных экспериментов из Scorn... Не то человек, не то робот... Да, плевать, вот тебе предмет фаллической формы и иди дубась нечисть (а нечисть ли это?)...

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 Некоторое время я просто созерцал мир в самом начале игры.

 "Прикольно" - такие у меня были эмоции. Дальше постепенно в разум проникает тень былого прошлого, в виде первого Dark Souls. Ну, графика очень схожа на ремастер. А вот и точка сохранения в виде манекена для борьбы... Который почему-то трясется, как труп, застрявший в текстурах... То ли фишка, то ли баг... Управление типично консольное. Да и бой наводит печаль. Все как-то убого и ветхозаветно...

Длиннющие лестницы наводят на мысль, что у разработчика какие-то психологические проблемы.

 Зачем так делать? Растягивать искусственно время игры?

С самого начала возникает вопрос: "Что такое эти ваши Омниструктуры? Может стоит пояснить?". Но разве в играх от "мастера" это делали? Вот и мы промолчим...А вы, играйте, играйте...

Первые противники плохо вменяемые, некоторые заражены телепортацией. Но убивать их несложно. А вот и первый настоящий босс, не прошедший проверку на проф.пригодность в Dark Souls.

Убил его далеко не с первой попытки, а бежать до него далековато. И все чаще возникает визуальное несоответствие элементов в игре. Какие-то "роботы",

"бомжи"...

Что это за место?

 Наконец, я добрался до "поселения".

 Разговоры типичные для "соулслайков": ни слов, ни анимации. Батенька, вы там живой вообще?

 Да и черт с вами, все равно русского языка нет.

Понял, что продвижение по локациям происходит излишне медленно, вследствие постоянного умерщвления, включаем режим "immortal" и продолжаем путешествие.

 Какие-то тролли стали попадаться.

 А вот и похоже, главная "хранительница очага"...

 Ну, прям Dark Souls 3. Что делать? Куда теперь идти?

Короче, я еще побегал с часок по локациям. Ни черта не разобрался и приступил к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

И только теперь я удосужился проверить графические настройки игры скрупулезно. Оказалось, что стоявшие доселе автоматические ЭПИЧНЫЕ настройки не были максимальными. Круче ЭПИЧЕСКИХ есть только "СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ"!

И картинка у вас будет, что Кэмерон заплачет... Нет, не заплачет: графика, как была убогой, так ей и осталась.

Тестовая локация.

Вот результат тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.


Игра настолько унылая, безыдейная и вторичная, что мне даже было лень смотреть, что там будет по картинке на других настройках. Мрак и ужас. Зачем вообще это сотворили? Сама концепция такого лоскутного мира интересная, но ведь обязательно требует пояснения.

 А его тут нет. Даже при условии знания английского языка, вы ничего не поймете. Что за манера такая в "соулслайках" ничего не пояснять? Почему идея "маэстро" так популярна? Скрывает скудность фантазии разработчиков, другого объяснения я не вижу. 

В итоге, игра визуально схожа с первым "соулсом", взяты худшие идеи от подобных игр. Да, забыл: прикрутили возможность залезать куда-то и зачем-то в духе Uncharted... Но не везде, только в некоторых, строго указанных местах.

Стоит ли играть в эту игру? Нет, вменяемым геймерам это поделие рекомендовать не могу, даже бесплатно. Если вы страдаете крайней формой "соулсозависимости" и у вас началась ломка, то поиграйте в нее. Это вас точно поставит на путь выздоровления от "вируса гения".


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