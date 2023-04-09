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Советские автомобили очень редко блистали на мировых раллийных трассах. Были определенные успехи на финском ралли "1000 озер", да неплохой результат в ралли-рейде "Лондон - Мехико" и "Лондон - Сидней". Но тут скорее сыграл фактор надежности и удача. На допах классических ралли, советским автомобилям ловить было нечего. Все дело в правилах. Ведь в классах, близких к серийным машинам, любые ВАЗы и Москвичи просто проигрывали изначально по мощности и прочим характеристикам. После появления на свет более-менее передовой модели ВАЗ 2108,

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автоспортивное подразделение завода всерьез задумалось об участии в ралли в группе Б. Стали создавать прототипы, обкатывать их. Но просто не успели. Ведь сам автомобиль стали выпускать в 1984 году, а уже в 1986 году, группа Б была запрещена в ралли. Наработки АвтоВАЗа остались не использованными...

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Прототип Lada EVA.Но успехи были. Не с той стороны, что ожидалось...

Начнем с того, что после выпуска довольно революционной модели ВАЗ 2121 "Нива", она почти сразу стала продаваться в западных странах, где ее довольно тепло встретили. Ведь в мире еще не было автомобилей такого класса: небольшой, довольно комфортабельный (в сравнении с настоящими джипами того времени) и недорогой в обслуживании.

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Одним из дистрибьютеров на французском рынке была компания Lada Poch S.A, которая предлагала довольно много модификаций Нивы. Можно было немного улучшить салон, поставить более широкие колеса, увеличить клиренс автомобиля, снабдить его "кенгурятником" и лебедкой...

О таком советские покупатели и мечтать не могли. Даже предлагался к продаже кабриолет!

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Жан Пок, глава фирмы, принял тогда правильное решение: для продвижения продаж, надо принять участие в автомобильных гонках. Выбор пал на ралли-рейды, которые в то время были довольно популярными. Ведь, в отличие от классических ралли, тут и требования менее жесткие, и значительная часть успеха зависит от надежности автомобиля. Для этого стали разрабатывать гоночную Ниву. Уже в 1978 году две гоночные Niva Proto приняли участие в ралли-рейде "Париж - Дакар". Машина мало чем отличалась от серийной. Усилили подвеску, поставили дополнительное оборудование да каркас безопасности.

В 1980 году мощность мотора достигла 110 л.с., а через год - уже 140 л.с. Для этого мотор пришлось расточить до 1,8 л. рабочего объема. Машина становилась более совершенной и надежной. И это дало результат: один из двух автомобилей пришел к финишу третьим!

Для небольшой компании это был огромный успех. В 1982 году Нива занимает уже второе место! Французы понимали, что предел практически достигнут. Поэтому надо было машину сильно переделывать. В том же году начали работу над среднемоторной модификацией Нивы, которая оснащалась мотором, объемом 2500 кубических сантиметров, мощностью около 180 л.с. К 1988 году мощность мотора возросла уже до 310 л.с.! Последние модификации уже мало имели общего с серийной машиной. Ведь даже кузов делали из карбона...

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Тут стоит сделать небольшое отступление. После того, как в 1986 году была запрещена группа Б, автомобильные фирмы стали думать, куда направить свои разработки в данном направлении. Ведь компании Lancia, Ford, Audi, Peugeot вложили гигантские средства в эти машины. Большинство отправилось покорять трассы ралли-кросса. А вот компания Peugeot решила направить свои силы в ралли-рейды. Так появился умопомрачительный автомобиль Peugeot 405 T16 группы T3.

Машина победила, показав свой потенциал. И так 4 года подряд (с 1987 по 1990)! А потом флаг перехватила другая модель от того же концерна - Citroen ZX Rally Raid...

Для борьбы с этими монстрами, мощность которых достигала 450 л.с., нужна была подобная модель. И в Lada Poch решили строить прототип на базе новой модели Lada Samara (ВАЗ 2108). От исходника осталось только лобовое стекло, передние фары, задние фонари, дверные ручки да шильдик... Проект базировался на трубчатой раме с центральным расположением силового агрегата.

Саму разработку осуществляли компании Oreca и SERA. "Колдовать" над созданием гоночного мотора было очень долго и накладно. Поэтому было принято радикальное решение - ставить мотор от... Porsche 911. Конкретно, от полноприводной модификации Carrera 4. Благо она и сама в 1984 году выигрывала "Париж - Дакар". Огромную роль в создании автомобиля сыграл знаменитый Жаки Икс, который ушел из команды Peugeot.

Он свел Poch и Porsche. Всего в бюджет проекта заложили около 65 миллионов франков.

Готовый автомобиль стартовал в 1990 году на ралли-рейде "Париж - Дакар" тремя экипажами. Мотор на автомобиле Патрика Тамбе (еще один легендарный гонщик) сломался почти в самом начале и машина выбыла из гонки. Жаки Икс пришел к финишу седьмым, а его напарник по команде, Жерар Ривьер, занял одиннадцатое место. Но машина показала достаточно высокую скорость, выиграв один из спецучастков.

В ралли-рейде "Тунис" принимало участие три экипажа, причем один состоял из дуэта Тумалявичюс - Дадвани, многократных чемпионов СССР по ралли. Они приехали на четвертом месте. А второе и третье заняли экипажи Патрика Тамбе и Жаки Икса. И вот, на "ралли Фараонов" в Египте, была одержана первая победа. Гонщик Юбер Ориоль вырвал победу у своего товарища по команде Патрика Тамбе.

Но удача отвернулась в 1991 году от команды. Лучший результат - пятое место у Ориоля... Развал СССР также сказался на проекте. Один из спонсоров, фирма "Автоэкспорт", ушла из проекта. Ни шатко, ни валко, машины гонялись до 1993 года, а затем были проданы АвтоВАЗу...

Но российские гонщики не смогли приблизиться к былым успехам. Машины ломались, даже горели...

Лучший результат устаревшего прототипа - второе место Александра Никоненко (легенда отечественного ралли) на ралли-рейде "Париж - Москва - Пекин" в 1995 году.

Но это было уже не то... Ведь все крупнейшие автоконцерны потеряли интерес к ралли - рейдам... К 2000 году, машины вообще перестали выступать даже на этапах российского чемпионата.

Такова история ралли-рейдовых Lada.

Использованы материалы из источников: matador.tech, drive2.ru, motor.ru