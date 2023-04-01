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Я смотрел практически все фильмы про крестовые походы. Их не так и много. И большинство из них довольно скромны в бюджете, что несомненно сказывалось на съемках и подборе актеров. Да и сценарии не блистали.

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И тут в 2005 году выходит фильм от очень известного режиссера Ридли Скотта, "Царство небесное".

В ролях задействовано много известных и популярных на тот момент актеров: Орландо Блум, Ева Грин, Мартон Чокаш, Дэвид Тьюлис, Гассан Массуд, Лиам Нисон, Джереми Айронс, Эдвард Нортон, Брендан Глисон, Александр Сиддиг.

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В чем суть сюжета.

В самом начале фильма наш герой - кузнец Балиан (Орландо Блум)

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из мелкого поселения, у которого буквально на днях умерла жена, оказывается бастардом довольно богатого и известного человека, Годфри де Ибелина (Лиам Нисон).

И тот, признав сына, предлагает ему отправиться в Иерусалим. Обстоятельства вынуждают Балиана это сделать. В процессе путешествия, Годфри умирает и все наследство, как и титул, передается его сыну. Прибыв в Иерусалим, Балиан идет на службу правителю города, королю Балдуину, который болеет проказой и его дни сочтены (в роли короля под маской скрывается актер Эдвард Нортон).

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Политические интриги тамплиеров приводят к нарушению шаткого перемирия с мусульманами.

И их предводитель, Саладин, атакует город. Вся тяжкая доля по защите осаждаемого Иерусалима ложится на плечи Балиана...

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Начнем с того, что это очень колоритный, красочный фильм.

И очень дорогой. Вообще, все исторические фильмы крайне дорогие в производстве. А тут - еще масштабное сражение с кучей статистов. И всех нужно одеть в соответствующую одежду. Да и строительство декораций влетели в копеечку.

А вот успех никто не гарантировал. И фильм провалился в прокате. Скорее всего, на создание такого проекта, Ридли Скотта подтолкнул его весьма успешный фильм "Гладиатор". И он решил повторить успех. Но фортуна крайне изменчива к историческим фильмам. Один бьет рекорды, а другой - проваливается в прокате.

Но вот сам фильм очень неплохой. Хотя сюжет крайне скомкан. Ведь все герои имеют реальных прототипов. И тут у Скотта стояла бы дилемма: сделать фильм лишь отдаленно напоминающий реальную историю, либо же сделать более реалистичный фильм, растянув его на две-три части. Но сделать три части кассово успешного исторического фильма... Такого никому еще не удавалось (трилогию Джексона о хоббитах и эльфах ведь исторической считать не будем?). Поэтому персонажей кроили под двухчасовой фильм.

Начнем с того, что реальный человек, с которого делался герой Балиан, никогда не был сельским кузнецом. Оборону Иерусалима в 1187 году возглавлял Балиан II Ибелин, сын Балиана I. Никаким бастардом он не был. И происхождение вел не из Франции, как в фильме, а скорее всего был апулийцем или пизанцем. То есть, уроженцем нынешней Италии. Из исторически верных событий, в фильме показаны романтические отношения с Сибиллой (Ева Грин)

и крайняя неприязнь к предводителю тамплиеров, Ги де Лузиньяну (Мартон Чокаш). Остальное вымысел. Как и особая его духовность. Но ему на самом деле выпала доля по обороне Иерусалима. И его заслуга в том, что город был сдан на довольно выгодных условиях (хотя и не таких, как показано в кино).

Следующим важным отступлением от исторических фактов, стоит назвать состояние правителя Иерусалима, Балдуина IV Иерусалимского. На тот момент, он в фильме сильно болел, но мог все же самостоятельно передвигаться. Что и показано в фильме, где он возглавил поход к замку Керак.

На самом деле, Балдуин не носил маску и в то время уже был слеп и не мог самостоятельно передвигаться. Никакого предложения стать правителем города, Балиану он не делал, регентом сразу был назначен Ги де Лузиньян. А его сестра, Сибилла, стала женой регента.

Главный антагонист фильма, Саладин (Гассан Массуд), он же Салах ад-Дин.

Собственно, это не имя, а прозвище, означающее "благочестие веры". Настоящее же имя гораздо мудренее - Аль-Малик ан-Насир Салах ад-Дунийа ва-д-Дин Абуль-Музаффар Юсуф ибн Айюб ибн Шади аль-Курди...

Это величайший правитель Востока, султан Египта и Сирии. Захват Иерусалима, лишь малая толика его побед. Хотя историки тех лет писали, что военному искусству Саладин предпочитал изучение наук и религии. Это был довольно просвещенный человек, обладающий незаурядным умом. Но в фильме он показан почти идеальным соперником. Тот же момент сдачи города несколько приукрашен: Саладин не просто отпустил всех жителей Иерусалима, он дал им возможность выкупить себя.

Что, согласитесь, не одно и то же.

Хотя, даже европейские историки писали об Саладине, как о величайшем правителе. Наверно, так оно и было...

Тамплиеры же в фильме представлены лютыми уродами, что, собственно и спровоцировали войну и осаду города. На самом деле, они были не плохие и не хорошие. Они делали то, что требовалось на тот исторический момент. Кроме того, это орден, созданный в 1119 году, как Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма, просто обязан был охранять главную святыню христианского мира от чужеродцев. Это было их призвание. Но кровушки они, конечно, пролили на своем пути немало... Да и вообще, каждый сантиметр земли иерусалимской обильно полит кровью иудеев, христиан и мусульман. Такова наша человеческая природа...

Ги де Лузиньян не был святым, но и моральным уродом тоже не являлся.

Типичный правитель, выходец из богатого семейства. Его назначение королем Иерусалима было не совсем таким, как фильме. После смерти Балдуина IV, трон на очень короткий срок занял Балдуин V, сын Сибиллы от первого мужа. Но ребенок был больным и слабым... А о противостоянии де Лузиньяна и сестры Сибиллы, Изабеллы, вообще не упоминается.

Но главным "говнюком" в фильме стал Рено де Шатильон (Брендан Глисон).

Историки писали о нем, как об авантюристе и участнике Второго крестового похода. Его выходки и неподчинение королю Балдуину IV стоили ему отлучения от двора. И свою жизнь он действительно закончил в руках Саладина, тут Ридли Скотт не отошел от исторической правды.

В конце фильма, наш главный герой вернулся с Сибиллой в свой разрушенный дом, где полностью ему приходит понимание, что "Царство небесное" не в Иерусалиме, а в душе человека. Тут же нам показывают еще одного видного исторического персонажа, короля Англии, Ричарда I, по прозвищу Львиное Сердце.

Он отправляется в новый крестовый поход... Но Балиан, уже познал "свой дзен"...

О противостоянии Ричарда I и Саладина много написано. И исторических книг, и художественных. Почитайте "Талисман" Вальтера Скотта. Но это, уже другая история...

Возвращаясь к фильму, могу посоветовать его просмотр тем, кому нравятся фильмы подобного жанра. Очень масштабный, зрелищный. Да, Ридли Скотт сильно упростил реальные события, сжав их во времени. История довольно искажена в угоду сценария. Но все равно фильм хороший. Пусть многое похоже на сказку, но главный посыл фильма: разные религии могут сосуществовать в мире.

Момент, когда Саладин поднимает с пола крест и ставит его на стол, имеет особый смысл.И это для меня важно.



