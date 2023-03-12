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Последствия майнинга оказались тяжелыми. Даже очень. И, скорее всего, необратимыми. Я просто не представляю себе ситуацию, чтобы "дядя Хуанг" добровольно снизил цены до вменяемых. Хотя, если использовать утюг... Но на майнинг легла и другая составляющая, характерная для нашей страны - санкции. Все это в разы осложнило работу ритейлеров и развязала руки разнообразным барыгам, что стали приторговывать, отмайненными по самое "не хочу", картами. И потребитель стал узнавать новые имена...

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Несколько смешно было читать некоторые комментарии к статьям подобного рода. Именно в этой ситуации, для некоторых стали откровением "новые" фирмы. Вот тут и стоит поправить ситуацию.

Начнем с того, что схожий внешний вид вовсе не дает нам какое-либо право отождествлять разные фирмы. Почему? Потому, что те же системы охлаждения (СО) производят сторонние компании . И вам, как небольшому предприятию, ничего не стоит поставить кожух и СО, как у того же Palit. Думаете такого не бывает? Еще как. Даже коробки были идентичными. Вот смотрите сами: GTX 960 Jetstream... Палит? Не совсем:

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Я не знаю, как такое делали. Может компашка Maxsun заказала у Palit партию карт под своим брендом. Может еще какие ситуации. Но данный факт не красит ни Maxsun, ни Palit.

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Да и сам Palit уж очень запятнал свою репутацию, в моих глазах им еще ооочень долго "отмываться". Такого открытого свинства не позволяла себе даже, ругаемая десятилетиями, Gigabyte. Кстати, попробуйте найти "почти Гигу" на площадках Али... То-то же... Есть о чем подумать...

Раз уж заговорил о Palit, то стоит сказать о двух его родных братьях. Это вендоры PNY и Gainward. И, если раньше, Gainward делал карты внешне отличные от братцев (серия Phantom),

то теперь разница в мелочах.

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Компания KFA2 ( Galax, Galaxy) также имеют родственную связь с Palit. Но тут она гораздо более далекая. Типа Audi и Porsche. И в подмене СО или "рассыпухе" замечены не были. Но есть один важный нюанс. Долгое время компания (компании) выпускали или дешевые версии карт, или "топ из топов". Речь, конечно же, о серии HOF (Hall of Fame).

Мало кто может бросить вызов таким картам. Только серия Kingpin от EVGA. Да только нет уже такого производителя видеокарт... И опять момент: сама EVGA не имела производств. Все видеокарты производились на чужих мощностях. Что там теперь производят? Паладин?

Короче, ситуация вокруг компании Palit довольно мутная. Такое не позволяет себе ни один бренд из известных на нашем рынке или рынке ЕС. Зато в последний год буквально все помешались на другом производителе - Colorful. Судя по комментариям, многие услышали о нем впервые в 2021-2022 годах. Будто бы какой-то ноунейм, выпускающий неплохие карты. Только вот люди в корне ошибаются. Эта компания давно на рынке. И давно производила весьма интересные продукты. Просто здесь они не продавались.

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Сами смотрите, трехслотовый монстр на чипе GTX 780:

Кто такое тогда делал? Разве, что все тот же Galaxy.

А вот так выглядела комплектация топовой версии GTX 680:

Огромная коробка и куча разнообразных финтифлюшек. Просто великолепно. А вы, "что за фирма"...

И сейчас компания не изменяет своему принципу. Топовые карты очень неплохие. Да, дорого. Но "эксклюзив". Colorful iGame GeForce RTX 3090 Kudan:





Еще стоит сказать пару слов о таком известном производителе, как Zotac. Еще недавно, его топовые карты серии AMP! Extreme были очень неплохие. Причем, в Европе и у нас не продавались многие модификации этой модели. Смотрите на версию для китайского рынка GTX 760 Extreme Golden Edition:

Красотка, не правда ли? Ничего подобного у конкурентов не было (кроме того же HOF). Но теперь, от былого величия остались только рожки да ножки. Сдулся Zotac.

Остальные же бренды очень хорошо нам известны. Но есть еще парочка малоизвестных, но довольно старых бренда. Их карты также можно покупать без всякой опаски ( проверяя продавца на честность).

Это Manli, которая давно производила видеокарты. Вот так выглядел ее референсный вариант GTX 680:

И сейчас она производит видеокарты NVidia (группа PC Partner, как и Zotac):

Или же - Leadtek, который также давно на рынке. А вот его сегодняшний продукт:

Вот только обзоров на такие карты вы вряд ли найдете. Но сами фирмы не являются "подвальным Китаем".

Поэтому список рекомендуемых брендов карт NVidia будет таким: Asus, MSI, Gigabyte, Palit, PNY, Gainward, KFA2, Galax, Inno3D, Zotac, Colorful, Leadtek, Manli.

Конечно, вам не возбраняется купить продукт от Afox. Например, GT 1030 или GTX 1630. Вряд ли тут будет косяк в схемотехнике или распаян майненный чип. Просто таких нет в природе. Брать же игровые карты, я бы не стал.

На остальные смотреть не надо вообще. Правило такое: заходите на сайт (сайта нет - "до свидания" сразу), смотрите карты. Если очень напоминают карты других фирм - настораживаемся. Если есть в списке всякие RTX 3060m, RX 6600m - закрываем сайт и больше на такие продукты не смотрим. Ни одна уважающая себя компания не будет делать видеокарту на базе мобильного графического чипа! Да и сами NVidia и AMD такого не одобряют. Все остальные правила при покупке уже сто раз жеваны и пережеваны, поэтому говорить об этом не стоит.

P.S.: фото многих видеокарт были нагло позаимствованы на этом ресурсе.