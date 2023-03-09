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Легковые автомобили стран СЭВ (Совет экономической взаимопомощи)

Давным-давно, в далекой галактике, существовал Совет экономической взаимопомощи, который объединял под своим крылом многие социалистические страны...
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Давным-давно, когда еще 90% нынешних комментаторов на свете не было, существовало такое понятие, как "СЭВ". Совет экономической взаимопомощи, куда входили многие социалистические страны: Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и, естественно, СССР. Появилось это объединение в 1949 году. И распалось в 1991 по понятным причинам. 

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И сегодня я расскажу о легковых автомобилях из этих стран, примерно с периода 70 - конца 80-х годов прошлого века.

Обо всех моделях рассказывать не буду, только о самых известных и популярных.

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Тут стоит сделать небольшое отступление и рассказать вкратце об автомобильной промышленности тех стран. Лидерами в данной области, еще до социалистического периода, являлись только две: Чехословакия и ГДР. Естественно, что до Второй мировой войны эти страны назывались по-другому, но так будет проще объяснять. Лидер - Германия, это и понятно: она родина создания автомобиля вообще. После разделения на две части (ФРГ и ГДР), в восточной части остались лишь крохи от былого могущества автомобильной промышленности. Чехословакия ничего, по факту, не лишилась. Заводы лишь пострадали в ходе войны. В остальных странах, автопромышленность, как класс, отсутствовала. После вхождения в соц. лагерь, многие страны стали специализироваться на своем типе производства. Та же Венгрия, не имела производства легковых автомобилей, но была крупнейшим производителем автобусов в Европе! Многие помнят Икарусы всех мастей. 

После войны, СССР активно помогал в восстановлении народного хозяйства в соц. странах. Первые автомобили, произведенные в то время, представляли либо устаревшие модели, либо лицензионные советские. Например, польская Варшава, была модифицированным вариантом ГАЗ М-20 "Победа".

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Но к 70-м годам, автомобильная промышленность стала на ноги окончательно, тут уже и начинается мой рассказ.

Если до войны Германия лидировала в Европе по производству автомобилей, то ее часть в виде ГДР представляла в сегменте легковых автомобилей довольно жалкое зрелище. И не по меркам мирового автопрома, а в сравнении с нашим, отечественным.

Первым упомяну Trabant 601, автомобиль выпускавшийся до 1991 года.

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 Очень своеобразный автомобильчик. На его фоне, Запорожец просто шедевр инженерной мысли. Да, машина была переднеприводной, что довольно передовая идея в тот момент. Но! На остатках былого производства компании Horch, выпускался автомобиль с двухтактным(!) двухцилиндровым мотором на каркасе, обтянутым дуропластом (фенолформальдегидная смола и отходы хлопкового производства)... Первый композит, так сказать... Тогда над Траби ( кличка такая) не издевался только ленивый. А вот сейчас, в Германии существует множество клубов, где объединены владельцы этих смешных автомобильчиков. Более солидно смотрелся автомобиль Wartburg 353.

 Это тоже переднеприводный автомобиль, по размерам близкий к нашим Жигулям. Но более примитивный по конструкции мотора. Три цилиндра и все тот же двухтактный принцип работы. Машина постоянно модернизировалась и после 1985 года получила дисковые тормоза спереди и другие улучшения. Выпускался седан и универсал. Перед самым концом производства (1991 год), на машину даже ставили моторы от Volkswagen. Но в объединенной Германии такому анахронизму места не было.

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Чехословакия сохранила свои заводы. И поэтому быстрее стала выпускать нормальные автомобили. Этим занимались два предприятия. Tatra выпускала престижную модель Tatra 613.

Автомобиль не продавался обычным гражданам. Только для партийной элиты. Некий аналог нашей Чайки ГАЗ - 13 (14). Мотор был 8-ми цилиндровый, расположенный сзади (по традиции марки). Большой, плавный на ходу, не представлял интереса для народа...

А вот Skoda выпускала автомобили для "плебса". К 70-80 годам в модельной линейке была модель Skoda 120, как дальнейшее развитие модели 105.

 Седан по размеру приближался к ВАЗ 2101, но мотор опять же был сзади. "Чешский запорожец" имел мотор с водяным охлаждением мотора. Салон выгодно отличался в лучшую сторону от того же Вартбурга. В общем, нормальный автомобиль. На его базе выпускалась и довольно редкая модель с кузовом купе: Skoda 110 R Coupe.

 Ох, и попортила эта машина нашим Ладам кровушки на раллийных трассах! Гоночная версия 110 RS просто громила Жигули и Москвичи. Да и на европейских этапах давала многим прикурить. Позже, на ее основе выпушена модифицированная Skoda Garde (Rapid).

Единственный спорткар соц. лагеря...

Под "занавес" эпохи социализма, на заводе стали делать переднеприводную модель Favorit, дизайн кузова которой, разработало ателье Bertone.

Ее можно считать аналогом ВАЗ 2108, но Лада немного крупнее и обладала более мощным и передовым мотором. На пороге развала страны на Чехию и Словакию, Фаворит получил модернизацию, основанную на компонентах различных моделей Volkswagen. Это было переходной моделью, перед окончательным поглощением концерном VAG.

Румынский автопром представлен компанией, производившей автомобили Dacia. Это был лицензионный Renault 12. Тут он, получив небольшую модернизацию, стал Dacia 1300.

Переднеприводный седан (или универсал) мог составить достойную конкуренцию ВАЗам и Шкодам. Но, как говорят, качество машин было просто отвратительным. Тем не менее, автомобиль был весьма распространен в странах СЭВ. Были внедорожники (джипы). Их производили под маркой ARO. Было две модели: ARO 24 (аналог нашего УАЗ)

и ARO 10 (что-то, типа нашей Нивы).

 Машины продавались активно зарубеж, в капиталистические страны. Использовались и в войсках. Давно, в журнале "За рулем", была перепечатка с одного английского издания, где сравнивали ARO 10 и ВАЗ 2121. Практически по все параметрам, Нива просто разгромила конкурента. Что было не удивительно: вплоть до середины 80-х, в мире не было прямого аналога нашему внедорожнику. Либо - больше, либо - самостоятельные модели не на базе легкового автомобиля. После распада соц. лагеря, Dacia вошла в состав концерна Renault.

В Польше и Югославии правил бал "папа Фиат". В Югославии (не член СЭВ, но принимала в нем участие) выпускался лицензионный автомобиль Zastava 101 (1100, 1300), который представлял собой слегка перелицованный FIAT 128.

 Переднеприводная машина, по размерам близкая к ныне забытой Таврии. Довольно неплохая для того времени машина. Но в мире, особенно США, была хорошо известна (своим печальным качеством) другая модель - Yugo.

Он был в свое время самым дешевым автомобилем на рынке США. Но и ржавел только так...

В Польше все было наиболее прозрачно: на предприятии FSO (Fabryka Samochodów Osobowych S.A.), выпускались модели с прямым названием "Польский Фиат" (Polski Fiat). А чего тут придумывать... Для тех, кто победнее, выпускалась модель 126P с задним расположением силового агрегата.

Итальяно-польский вариант Запорожца. Кличка - Малюх (Малыш).

Машина до сих пор тепло вспоминается в стране и далеко за ее пределами. Это была очень удачная модель, не смотря на скромные габариты. 

Для более обеспеченных FSO производила более старую и крупную модель - FIAT 125P.

Многие могут подумать, что она аналог нашего ВАЗ 2103. Но это не так. Все классические Жигули, основаны на модели FIAT 124. А FIAT 125 был крупнее размером. Поэтому сходство тут чисто визуальное. Польский Фиат имел рессорную заднюю подвеску, силовой агрегат с нижним расположением распредвала. А вот топовые итальянские модификации имели гораздо более мощные моторы с двумя распредвалами в головке блока цилиндров и мощностью до 100 лошадиных сил.

Но модель постепенно устаревала и поляки решили ее освежить. Так, на свет появился очень симпатичный автомобиль - FSO Polonez.

К дизайну машины приложил руку сам маэстро Джорджетто Джуджаро. Автомобиль был очень красивым по меркам того времени. Цельный сбалансированнный кузов хэтчбек. Таких машин в соц. странах еще не было (разве что наш Иж 1500 Комби, он же ИЖ-2125 Комби). Симпатичный и более современный, чем у FIAT 125P был и салон. А вот технически автомобили аналогичные, ведь Полонез создавался на его основе. Самый мощный мотор развивал 82 л.с. Это был пик развития польского завода. Не трудно догадаться, что произошло с предприятием FSO после развала СЭВ и куда присоединился он...


Вот такие легковые автомобили производились в странах социалистического лагеря.

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