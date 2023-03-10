Краткое и неудачное тестирование в игре Returnal (и не только)
Значит, решил я протестироваться в игре Returnal... К тому времени, я уже смотрел и стрим по игре, и читал рецензии. Ведь это бывший ЭКСКЛЮЗИВ! консольного недоразумения... А тут с барского плеча и нам подкинули. Ну, мы не гордые, подберем с пола...
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Итак, игра создана студией Housemarque из солнечной Финляндии и издана Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5 в 2021 году. А в 2023 году перепало и нам.
Игра - шутер, жесткая, в духе "соулслайков", нет, даже "рогаликов". Японцы любят "по-жестче", извращенцы такие. А вот сюжет... Сами почитайте обзоры, что там сваяли неугомонные финны. Лично к такому повороту событий, я был не готов. Как по мне: шизофренический бред и только.
Но я не буду тут обсуждать сюжет, сосредоточимся лишь на "графоне".
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Тестовая система.
Процессор: i7-8700T
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
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Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.
После запуска, игра посчитала, что настройки мне просто необходимы минимальные. Я в курсе слухов об "оптимизации" в игре и согласился. Тут имеется встроенный бенчмарк. Вот, что выдал он на минимальных настройках:
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Немного побегав вокруг рухнувшего корабля, приступаю к сравнению графики на разных пресетах.
Низкие настройки:
Средние:
Высокие настройки:
Эпичные (как я люблю это слово, особенно применительно к убогой графике):
Интересно, а есть игры с Великолепными настройками? Или Божественными? Ну, хотя бы настройки "Вау графон!"...
Ладно, не отвлекаемся. Самих настроек много:
Пораскинув мозгами, выставил свои настройки, взяв за основу минимальные, но сделав среднее качество моделей и ЭПИЧНЫЕ текстуры:
По ссылке можете сравнить скриншоты.
Но к самим настройкам есть определенные претензии. Даже не к ним, а к их применению. Видите ли, я даже не совсем уверен, что все настройки поменялись, уж больно быстро процесс их применения происходит (игра не требует ее перезапуска при этом). Самому же перезапускать не хотелось, потом сделать точно такой же скриншот не выйдет. А с запуском игры тут не все гладко вообще ( об этом в конце).
Общее представление о производительности дал бенчмарк, но стоит проверить в самой игре. Немного побегав по локации и, постреляв "зверушек", приступаю к тесту.
Тестовый момент:
Вышло следующее на кастомных настройках:
Итоговый результат:
Что ж, сойдет...
Можно было бы проверить на более сложной локации, но туда еще надо было добраться. Но первый же более-менее "толстый" микробосс, меня отправил обратно на корабль возрождаться...
И тут проявляется вся суть рогалика: все потеряно, локации поменялись. С этим можно смириться, благо есть способ валить всех без особых проблем. Вот тут и вылезла еще одна особенность очень дешевой версии игры. Она не всегда работает адекватно. Начнем с того, что при перезапуске на моих настройках, игра заявляет мне, что в данной конфигурации моя система игру не поддерживает. Ладно, предупреждает, но запуску не препятствует. А вот кнопка пробела для продолжения входа в меню может и не появится. Приходится снова игру перезапускать. Последней каплей терпения стал вход в сон в игре. Главная героиня ложится спать (есть такая опция) и все, черный экран... Это не традиционный черный экран поклонников продукции Лизы Су, но тоже творение последователей Малевича (мониторинг работает, есть звук). Пока, осторожно, спишу сей факт на версию игры, а не криворукость разработчиков.
Я бы не стал советовать эту игру к "покупке". Если только совсем фанат жесткого стиля.
Не прокатило...
Следующей тестовой игрой должен был стать проект Wanted: Dead.
Я ее успешно скачал и установил. Выяснил, что русского языка тут нет совсем. Боевка отвратительная. Но тесты пока не делал. А тут вышел обзор от злобных белорусов:
И я с большим удивлением узнаю, что к созданию игры приложили руку российские разработчики!
Позвольте, господа: а где тогда русский язык? Вы там, случайно не офигели?
Вот после такого свинства, даже тест делать не стал... Одно дело, когда на нас санкции накладывают полностью иностранные разработчики (хотя, это идиотизм). Другое дело, когда свои... А самое смешное, что игры вышла просто куском... пустой породы, выражаясь литературным языком. Вот такая подстава от бывших "соотечественников"...
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