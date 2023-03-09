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Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор

Совершенно случайно узнал, что в данной игре присутствует встроенный бенчмарк... Поэтому решил скачать игру и немного ее протестировать...
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Не люблю игры про зомби. За все время "игропрохождения" на ум приходят только две части Left 4 Dead и Plants vs. Zombies. Причем, первые даже в одиночном режиме были довольно прикольными, хотя заточенность под кооператив явно присутствовала. Ну, а Plants vs. Zombies - вне конкуренции...

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И не люблю игры про паркур. По крайней мере, от первого лица. А тут, зайдя к знакомому, увидел, как он "мучается" с зомби в Dying Light 2... Диванные комментаторы даже не представляют, на каких конфигурациях играет народ... Это только в мечтах синих смурфиков, все, заработав тыщю мильярдов на развозке пиццы, покупают RTX 4090, а на сдачу - новенький Porsche Cayenne. Хотя доподлинно известно ТОЛЬКО об одном обладателе новой серии RTX 4xxx, это всем известный "миллиардер из трущоб" с синдромом размножения аккаунтной личности... Но я несколько отвлекся.

Решив поднастроить знакомому настройки графики для более-менее приемлемого фпс (на уровне 25 кадров), я обнаруживаю, что в игре есть бенчмарк. Идея для статьи готова...

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Итак, коротко об игре. Это продолжение неплохо принятой игры Dying Light, что само собой разумеется.

Разработкой игры занималась студия Techland. Издателями стали Тechland Publishing, Square Enix и Deep Silver. Игра вышла год назад, в феврале 2022 года.

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Сама игра представляет собой Action/RPG от первого лица. Мир погряз в зомбоапокалипсисе. Главный герой, "Эйден Колдуэлл, отправляется в путешествие в город Вилледор, последний стоящий город на Земле, на поиски своей потерянной сестры Мии. Игра начинается с того, как Эйден выбегает из туннеля на окраину Вилледора, где его встречает Спайк - давний друг Эйдена, который также является пилигримом. Спайк рассказывает о том, что ему удалось связаться с человеком, который знает Вальца - человека, который разлучил Эйдена с Мией. Вальц проводил эксперименты над детьми до того момента, пока на лабораторию ВГМ не напали..." (очень авторитетный источник).

Но играть я даже не собирался, ограничился на кратком тестировании своей системы, да посмотрел графику в игре.

Типично польское криворучие проявляется уже сразу: игра сама посчитала, что моя 1070 способна работать на самых высоких настройках. Я не стал ее разубеждать в этом... Но! При попытке смены dx11 на dx12, настройки сразу становятся "пользовательские", что несколько странно. Но, тестировать в dx11 я не собираюсь. Поэтому оставил, как есть.

Тестовая система.

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Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

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Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась программой CapFrameX.

На самых высоких настройках бенчмарк показал следующий результат:

Естественно, что играть на таких настройках совершенно не надо. Но прежде чем начинать "шаманить", хочется еще раз указать на "косяки" разработчиков. Уже в самом начале бенчмарка, я немного испугался. "Артефакты" - подумал я, глядя на треугольное недоразумение над башней. Ан, нет. То оказалось флаги. Просто физика их развивания на ветру, вне всякой критики. Вот просто безобразно для игры 2022 года!

Далее, смотрим, как один человек протирает пол тряпочкой...сквозь руку другого... Товарищи, поляки! Хоть немного старайтесь, а?

Поняв, что с физикой (и анимацией) беда, запускаю саму игру.

Выбор пресетов по непонятной причине все также ограничивается режимом dx11. Поэтому менять настройки буду руками. Самих настроек очень много:

Вот так она выглядит на самых высоких настройках:

Красиво, но не играбельно. Снижаем настройки до минимальных:

Игра поддерживает множество вариантов апскейла. Используем FSR 2.0 в режиме "качество" и для максимальных настроек графики:

Поковырявшись в вариантах настроек, приходит понимание, что играть без апскейла не вариант. Итоговые кастомные настройки такие: за основу взят вариант самых высоких, но полностью отключено размытие, тени, освещение и сглаживание понижены до средних настроек, а также снижена детализация. Плюс FSR 2.0 "качество":

Не ленимся и переходим по ссылке для непосредственного сравнения.

Теперь приступаю к тесту в самой игре.

Немного побегал в самом начале.

Начало тестового отрезка:

Конец тестового отрезка:

Результат теста такой:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Результат всплеска фпс ближе к концу отрезка вызван тем, что игра настоятельно требовала войти в меню для создания лекарства.

Итоговый результат:

Перед тем, как сделать окончательный вывод, поиграл еще немного. Частота кадров держалась на уровне, близком к комфортным 60 кадрам. Но и падение до 56-58 фпс не вызывало дискомфорта, а такое встречается в некоторых играх. Что там будет в самом городе в зомбозамесах, не знаю, но в лесу и небольших помещениях проблем нет.

Визуально игра выглядит очень неплохо, особенно лес на закате. Но, присматриваясь, понимаешь, что какой-то запредельной графики тут и рядом нет. Просто опять неплохая реализация теней и света.

Графические "изыски" явно не соответствуют запросам на мощность видеокарт. FSR 2.0 в режиме "качество" работает очень прилично, мне понравилось. Еще один плюс игры - очень равномерная загрузка всех потоков процессора. Это радует.

Загрузка процессора.

Причем, сама нагрузка в тестовые моменты была крайне невысокой. Возможно, большое количество неписей, это поправит... Еще игра просит наличие SSD накопителя, не отказывайте ей в этом, фризов будет меньше.


Какой вывод.

По итогу двухчасового "челленджа" в игре, могу сказать так:

- игра не соответствует запрашиваемой мощности видеоадаптеров, да, она симпатичная, но оптимизировать тоже надо

- отвратительная физика движения людей, просто какая-то примитивная, "безъинерциальная" что-ли...

- плохая лицевая анимация

Ну, а в целом - просто не мое. Игра на любителей "лутинга", паркуринга" и "дубининга"...


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