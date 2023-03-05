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SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - очень краткий обзор

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - это первая игра, которую я скачивал лишь для теста. Играть в нее я не собирался по целому ряду причин...
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Игра SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake вышла совсем недавно - 31 января 2023 года сразу на всех актуальных платформах. От Windows до Nintendo Switch. Что нашло отражение в графике.

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Создателем игры выступила компания Purple Lamp Studios, издатель - THQ Nordic. По жанру это - 3D платформер, на основе популярного мультсериала. Интернет говорит мне, что данная игра является духовным наследником игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Возможно, не играл, не знаю.

Итак, что из себя представляет игра.

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Я совсем немного знаком с сериалом о Губке Бобе, отдельные фильмы не смотрел. Но все персонажи в игре представлены.

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Причем, никакой отсебятины я не заметил, даже оригинальная озвучка та же (или очень похожая). Русской озвучки нет, это очень плохо, т.к. игра позиционируется, как детская. А вряд ли дети знают другие языки. Но субтитры имеются. Нужны ли они? В принципе, только для понимания сюжета.

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Если сюжет вам не важен, то и субтитры можете отключить.

Я игру не проходил, ограничился, для краткого понимания, лишь прохождением начального обучения основным механикам игры. Этого уже было достаточно, чтобы понимать, что ждет вас в дальнейшем.

Как я уже написал выше, это 3D платформер.

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В антураже подводного мира Бикини Боттом и его окрестностей.

Думаю, что поклонники этих персонажей будут довольны. Сюжет, как бы присутствует, но он весьма простой. Есть побочные задания. Более ничего сказать не могу.

Уже в меню настроек меня посетило первое разочарование: настройки кнопок клавиатуры не предусмотрено в принципе, довольствуйтесь тем, что дают... Но еще большее разочарование постигло в меню графических настроек. Их нет! Вообще.

Видно, соплатформенность тут уж очень глобальная...

Что ж, будем играть, как есть... Сам геймплей довольно прост, прыгать, скакать, уничтожать врагов...

 Будет даже подобие "стелса". Но многое портит управление и оптимизация. Первый момент появился в период обучения скачек на "морском конике". Ну, не удобно мне такое управление! Бесит. А поменять его нельзя...

При включенной вертикальной синхронизации, присутствует очень большая задержка на реакцию мышки. Такого безобразия я давно не встречал. Но и при отключенной "вертикалке", ситуация не становится нормальной. Возможно, что управление с геймпада ситуацию улучшает. Но какого черта, я обязан его покупать?

Ладно, рассмотрим дизайн игры. Он на все 200% совпадает с лором мультфильма. Вообще нет претензий. Собираем какие-то шарики, что служат тут некоторой "валютой". Теряем при ошибках жизни, которые почему-то представлены...трусами.

Враги в начале представлены фиолетовыми уродцами, которые обычно нападают толпой.

 Тут надо уворачиваться. Губка Боб может прыгать и даже планировать на коробке из под пиццы в качестве парашюта. Единственный вопрос к создателям: почему Патрик летает, аки воздушный шар?

Игра детская, тут я полностью согласен. Ничего психике детей не угрожает. Абсолютно не кровавая, довольно веселая (при условии любви к серии и жанру). Никакой "повесточки" (привет, бармену из Хоггвардса). Единственный нюанс: игра очень яркая. И множество мельтешащих предметов, могут вызывать приступы эпилепсии у людей, страдающих этим недугом.

Приступаем к тестирование в игре.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора:1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Тест проводился на ранчо миссис Пафф:

Результат вышел таким:

График фреймрейта.

График фреймтайма.

Итоговый результат:

Думаю, что игре хватит с огромным запасом любого 8-ми поточного процессора (4/8). Насчет минимально приемлемой видеокарты сказать ничего не могу. Но требования для игры 2023 года довольно низкие. Игра также не особо нуждается в ССД накопителе.

Итог.

Игру можно взять для ребенка, которому нравятся платформеры и Губка Боб. Но и взрослые могут поиграть, все лучше Форспокена...


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