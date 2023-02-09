Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Поговорим о Леопардах

Я долго воздерживался от статей на подобные темы. Но, смотря по комментариям, вижу какой "лакомый кусочек" уходит в другие руки... Вот сегодня я и поговорю о разных видах/подвидах леопардов...
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Кто такой леопард?

реклама

Леопард - вид крупного хищного млекопитающего из семейства кошачьих, относящийся к роду пантера (panthera). Ближайшие родственники - барсы.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ареал распространения леопардов захватывает большую часть Африки, Переднюю Азию, Закавказье, Пакистан, Индию, Китай, Индонезию и некоторые другие регионы.

Леопарда можно охарактеризовать, как достаточно крупное животное, массой до 75 кг. и длиной тела в среднем до 160 см., без учета хвоста. Шкура имеет характерный окрас с пятнами. Это сразу отличает леопардов от других представителей кошачьих. Редко встречаются леопарды с отклонениями в окрасе - леопарды-меланисты. Их шерсть почти черного цвета, хотя пятна проглядывают. Таких зверей называют черными пантерами.

реклама

 Мне в свое время повезло и я видел такую в Ташкентском зоопарке. Хотя размерами она не блистала и все время дрыхла на ветке, свесив свой длинный хвост...

Если взять ту же Африку, то леопард в размерах уступает львам и немного превосходит гепарда. Многие путают леопардов с ягуарами.

реклама

Но тут стоит отметить принципиальное различие между ними: ягуары населяют только Новый свет. Ягуары также относятся к роду пантер, но они несколько крупнее леопардов. Кроме того, леопарды более гармонично сложены и имеют более длинные хвосты.

Охотятся леопарды на копытных: антилоп, оленей или косуль. Так как леопард зверь одиночный ( как и тигр), то способ охоты кардинально отличается от тех же львов, которые охотятся группой. Способ охоты обычно - подкрадывание и резкий бросок. Если бросок неудачен, то повторной попытки может и не последовать. Бегать, как гепард, леопард не может.

Для человека обычно леопард не представляет опасность, но его силу не стоит недооценивать. Расправиться с двуногим для него пара пустяков.

реклама

Популяцию леопардов сильно подкосила охота на них из-за красивой шкуры. Да и расширение сельхоз земель вызывает сокращение количества диких животных, в том числе и леопардов. Сейчас пять подвидов леопардов внесены в Международную Красную книгу, в том числе и дальневосточный леопард, обитающий на территории России.

Естественно, что название такого сильного хищника не могло не использоваться человеком в маркетинговых целях.

Так в период с 1980 по 1999 год компания Nissan производила модель с таким названием.

Она основывалось на платформе тогдашних моделей Nissan Skyline и Laurel. В дальнейшем - на платформе моделей Cedric/Gloria. В первую очередь машина предназначалась для конкуренции с Toyotа Soarer, особенно на рынке США.

В дальнейшем эта задача была возложена на суббренд Infiniti и модель Leopard ушла с рынка.

А в Польше в 2005 году был представлен родстер с таким названием. Внешне он напоминал ухудшенный вариант британского Morgan и базировался на агрегатах Chevrolet Corvette тех лет.

 Ничем особенным машина не отличалась, как и компания, которая ее разработала.

Вот и все о леопардах.

-"А как же про танки?" - завопили, заранее перевозбужденные комментаторы. Они уже нервно постукивали своими пальчиками, в надежде начать бескомпромиссные "диванные баталии". А вот этого вы не дождетесь, мои славные доморощенные "диванные танкисты". Пар же предлагаю выпустить в играх World of Tanks или War Thunder. Там вам и Леопарды, и Пантеры с Тиграми...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

leopard леопард
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
10
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
22
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
14
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
18
SoftBank не теряет надежды вывести Arm на биржу в этом году
1
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
11
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
21
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
6
Мир искусства взволнован открытием «близнеца Моны Лизы»
1
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
15
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
17
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
45
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Пользователи столкнулись с быстрой деградацией новейших SSD 980 Pro и 990 Pro от Samsung
5

Популярные статьи

Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
14
Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
28
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
21
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
24
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
3
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
28
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
39

Сейчас обсуждают

Crane
13:40
вася порядочным арестантам воры запретили убивать украинцев ) в случае попадания таких особ обратно в зону-всех в шерсть!
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
Владимир Седов
13:39
Этот чемпиен себя в зекале то видел? НУ КЛОУН КЛОУНОМ.А В ПЛАНЕ ЛЕКСИКИ У НЕГО ЕСТЬ КОНКУРЕНТЫ,Кличко.
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
-=metallist=-
13:39
Сашко уже на сало пустили.
Какое отечественное чудо-оружие может появиться в СВО и изменить ход конфликта
FelsheR-BAN100567
13:37
скоро и зеля также будет ходить.) Сколько этих мальчиков выжило интересно?
Минобороны РФ показало ночную охоту усовершенствованного РСЗО "Торнадо-С" за американским HIMARS
-=metallist=-
13:37
Снаряд стахановец.
Какое отечественное чудо-оружие может появиться в СВО и изменить ход конфликта
На Киев Z
13:37
Правильно делают. Пускай лучше здохнут чем на наши налоги их в тюрьме содержать.
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
-=metallist=-
13:36
На фиг она нужна? Она везде где пролетит, засрёт радиацией всю территорию. Мозг есть вообще?
Какое отечественное чудо-оружие может появиться в СВО и изменить ход конфликта
-=metallist=-
13:35
Ну да, еще оленевода слушать)
Какое отечественное чудо-оружие может появиться в СВО и изменить ход конфликта
-=metallist=-
13:34
Может где то предатели завелись?!
Какое отечественное чудо-оружие может появиться в СВО и изменить ход конфликта
Житель Рашки
13:34
90% всех «чвк» это именно такая публика. Слепые, больные, насмерть перепуганные уголовники-спидоносцы и туберкулезники ,которых на убой гонят выстрелами в спину. Именно они и должны стать «острием» г...
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем