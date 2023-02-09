Поговорим о Леопардах
Кто такой леопард?
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Леопард - вид крупного хищного млекопитающего из семейства кошачьих, относящийся к роду пантера (panthera). Ближайшие родственники - барсы.
Ареал распространения леопардов захватывает большую часть Африки, Переднюю Азию, Закавказье, Пакистан, Индию, Китай, Индонезию и некоторые другие регионы.
Леопарда можно охарактеризовать, как достаточно крупное животное, массой до 75 кг. и длиной тела в среднем до 160 см., без учета хвоста. Шкура имеет характерный окрас с пятнами. Это сразу отличает леопардов от других представителей кошачьих. Редко встречаются леопарды с отклонениями в окрасе - леопарды-меланисты. Их шерсть почти черного цвета, хотя пятна проглядывают. Таких зверей называют черными пантерами.
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Мне в свое время повезло и я видел такую в Ташкентском зоопарке. Хотя размерами она не блистала и все время дрыхла на ветке, свесив свой длинный хвост...
Если взять ту же Африку, то леопард в размерах уступает львам и немного превосходит гепарда. Многие путают леопардов с ягуарами.
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Но тут стоит отметить принципиальное различие между ними: ягуары населяют только Новый свет. Ягуары также относятся к роду пантер, но они несколько крупнее леопардов. Кроме того, леопарды более гармонично сложены и имеют более длинные хвосты.
Охотятся леопарды на копытных: антилоп, оленей или косуль. Так как леопард зверь одиночный ( как и тигр), то способ охоты кардинально отличается от тех же львов, которые охотятся группой. Способ охоты обычно - подкрадывание и резкий бросок. Если бросок неудачен, то повторной попытки может и не последовать. Бегать, как гепард, леопард не может.
Для человека обычно леопард не представляет опасность, но его силу не стоит недооценивать. Расправиться с двуногим для него пара пустяков.
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Популяцию леопардов сильно подкосила охота на них из-за красивой шкуры. Да и расширение сельхоз земель вызывает сокращение количества диких животных, в том числе и леопардов. Сейчас пять подвидов леопардов внесены в Международную Красную книгу, в том числе и дальневосточный леопард, обитающий на территории России.
Естественно, что название такого сильного хищника не могло не использоваться человеком в маркетинговых целях.
Так в период с 1980 по 1999 год компания Nissan производила модель с таким названием.
Она основывалось на платформе тогдашних моделей Nissan Skyline и Laurel. В дальнейшем - на платформе моделей Cedric/Gloria. В первую очередь машина предназначалась для конкуренции с Toyotа Soarer, особенно на рынке США.
В дальнейшем эта задача была возложена на суббренд Infiniti и модель Leopard ушла с рынка.
А в Польше в 2005 году был представлен родстер с таким названием. Внешне он напоминал ухудшенный вариант британского Morgan и базировался на агрегатах Chevrolet Corvette тех лет.
Ничем особенным машина не отличалась, как и компания, которая ее разработала.
Вот и все о леопардах.
-"А как же про танки?" - завопили, заранее перевозбужденные комментаторы. Они уже нервно постукивали своими пальчиками, в надежде начать бескомпромиссные "диванные баталии". А вот этого вы не дождетесь, мои славные доморощенные "диванные танкисты". Пар же предлагаю выпустить в играх World of Tanks или War Thunder. Там вам и Леопарды, и Пантеры с Тиграми...
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