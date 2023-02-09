За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Кто такой леопард?

реклама

Леопард - вид крупного хищного млекопитающего из семейства кошачьих, относящийся к роду пантера (panthera). Ближайшие родственники - барсы.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ареал распространения леопардов захватывает большую часть Африки, Переднюю Азию, Закавказье, Пакистан, Индию, Китай, Индонезию и некоторые другие регионы.

Леопарда можно охарактеризовать, как достаточно крупное животное, массой до 75 кг. и длиной тела в среднем до 160 см., без учета хвоста. Шкура имеет характерный окрас с пятнами. Это сразу отличает леопардов от других представителей кошачьих. Редко встречаются леопарды с отклонениями в окрасе - леопарды-меланисты. Их шерсть почти черного цвета, хотя пятна проглядывают. Таких зверей называют черными пантерами.

реклама

Мне в свое время повезло и я видел такую в Ташкентском зоопарке. Хотя размерами она не блистала и все время дрыхла на ветке, свесив свой длинный хвост...

Если взять ту же Африку, то леопард в размерах уступает львам и немного превосходит гепарда. Многие путают леопардов с ягуарами.

реклама

Но тут стоит отметить принципиальное различие между ними: ягуары населяют только Новый свет. Ягуары также относятся к роду пантер, но они несколько крупнее леопардов. Кроме того, леопарды более гармонично сложены и имеют более длинные хвосты.

Охотятся леопарды на копытных: антилоп, оленей или косуль. Так как леопард зверь одиночный ( как и тигр), то способ охоты кардинально отличается от тех же львов, которые охотятся группой. Способ охоты обычно - подкрадывание и резкий бросок. Если бросок неудачен, то повторной попытки может и не последовать. Бегать, как гепард, леопард не может.

Для человека обычно леопард не представляет опасность, но его силу не стоит недооценивать. Расправиться с двуногим для него пара пустяков.

реклама

Популяцию леопардов сильно подкосила охота на них из-за красивой шкуры. Да и расширение сельхоз земель вызывает сокращение количества диких животных, в том числе и леопардов. Сейчас пять подвидов леопардов внесены в Международную Красную книгу, в том числе и дальневосточный леопард, обитающий на территории России.

Естественно, что название такого сильного хищника не могло не использоваться человеком в маркетинговых целях.

Так в период с 1980 по 1999 год компания Nissan производила модель с таким названием.

Она основывалось на платформе тогдашних моделей Nissan Skyline и Laurel. В дальнейшем - на платформе моделей Cedric/Gloria. В первую очередь машина предназначалась для конкуренции с Toyotа Soarer, особенно на рынке США.

В дальнейшем эта задача была возложена на суббренд Infiniti и модель Leopard ушла с рынка.

А в Польше в 2005 году был представлен родстер с таким названием. Внешне он напоминал ухудшенный вариант британского Morgan и базировался на агрегатах Chevrolet Corvette тех лет.

Ничем особенным машина не отличалась, как и компания, которая ее разработала.

Вот и все о леопардах.

-"А как же про танки?" - завопили, заранее перевозбужденные комментаторы. Они уже нервно постукивали своими пальчиками, в надежде начать бескомпромиссные "диванные баталии". А вот этого вы не дождетесь, мои славные доморощенные "диванные танкисты". Пар же предлагаю выпустить в играх World of Tanks или War Thunder. Там вам и Леопарды, и Пантеры с Тиграми...