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Если спросить поклонников ралли, какие ассоциации у них вызывает словосочетание "ралли-Лянча", то скорее всего они ответят: Lancia Stratos, Lancia Delta S4 или Lancia Delta Intergrale. Но был еще один автомобиль...

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Сначала немного истории.

Компания Lancia в тот период занимала в иерархии концерна FIAT место престижного бренда.

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К тому времени уже выпускался и довольно неплохо продавался "бюджетный народный суперкар" - FIAT X1/9.

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В руководстве концерна подумали, что нечто подобное можно сделать и для Lancia. Дизайн будущего автомобиля разрабатывали в Pininfarina. Это также должен был быть небольшой спортивный автомобиль с центральным расположением двигателя. Автомобиль получился немного больше и тяжелее FIAT X1/9, но и мотор был мощнее. Самая мощная модификация имела двухлитровый четырехцилиндровый агрегат мощностью 120л.с. Он имел двухвальную головку блока цилиндров (2OHC) и располагался поперечно в моторном отсеке. Это позволяло автомобилю массой около тонны развивать скорость до 190 км/ч.

Новинка была весьма тепло встречена автожурналистами. Она имела отличные ездовые характеристики. Несколько позже, под названием Lancia Scorpion, машина вышла на рынок США. Выпускался автомобиль с перерывом с 1975 по 1981 год. Это история гражданской версии.

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В то время в чемпионате мира по ралли попеременно участвовали две компании из концерна FIAT: непосредственно сам FIAT и Lancia. Былая слава бесподобной Stratos постепенно угасала и требовалось напомнить о себе на гоночных допах...

С 1981 года стал развиваться проект 037, который соответствовал тогдашней группе Б. Автомобиль внешне напоминал базовую модель Montecarlo, но был кардинально другим. Основу составляла трубчатая рама, все навесное оперение изготовлялось из легкого пластика. Был разработан новый гоночный двухлитровый мотор с компрессором, который развивал около 265л.с.(в последних модификациях - около 325). Правила требовали выпуск в продажу и "гражданских" версий автомобиля. Что и было сделано.

Как только автомобиль появился на гоночных трассах, соперникам стало ясно, что перед ними грозный и опасный соперник. Автомобиль был чертовски быстрым.

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Первоначально, как всегда, его преследовали поломки, но он уже показал свой потенциал. За характерный внешний вид, он получил прозвище "пластмассовая камбала". В 1983 году Lancia выиграла кубок конструкторов в чемпионате мира.





Это был последний автомобиль с моноприводом, который выигрывал чемпионат. Наступала эра Quattro... Lancia Rally 037 еще немного поогрызалась на асфальтовых трассах и ушла на покой...

Но это только половина истории...

Компания Lancia в то время гонялась и в кольцевых гонках. И новый проект также решили сделать на базе Montecarlo. Автомобиль должен был соответствовать группе 5 тогдашнего регламента. Всего существовало 6 групп: первые пять соответствовали разной степени переделкам серийных машин, а шестая относилась к спортпрототипам. Группу 5 условно называли Silhouette (силуэты), ибо машины только формой отдаленно напоминали серийные. Вот в эту категорию и нацелились инженеры. За основу был взят все тот же великолепный двухлитровый мотор, разработанный Аурелио Лампреди. Но первоначальный его объем уменьшили до 1425 кубических сантиметров. Взамен снабдили огромной турбиной ККК, что позволяло снимать от 370 до 420л.с. Внешне автомобиль мало напоминал серийный: огромные спойлеры и антикрыло сзади, расширенные боковины кузова. Это было необходимо, как для лучшей прижимной силы, так и для охлаждения мотора. Над доводкой шасси работал сам гений Джанпаоло Даллара.

Машина получилась очень быстрой. Первоначально ее косили поломки, но потенциал был несомненно. Вылечив все "детские болезни", в 1979 году автомобиль стал громить на трассах тогдашних конкурентов в лице BMW и Ford.





Измененные правила группы Б, потребовали к 1980 году внести изменения в автомобиль. Мотор теперь развивал 440л.с., а конкурентом формально становился могучий Porsche 935 RSR.

Пиком карьеры стал 1981 год, когда команда Lancia-Martini в жесткой конкуренции с Porsche, вырвала чемпионский титул, одержав шесть побед. Затем, компания сосредоточила свои усилия на участии в классе спортпрототипов с болидами Lancia LC1

и затем LC2.

Вот такую богатую историю имеет Lancia Beta Montecarlo. Как дань его спортивным достижения в ралли, в 2021 году небольшой компанией Kimera Automobili был выпущен автомобиль Kimera EVO37, внешне копирующий оригинал.

Тут также стоит двухлитровый мотор, но он гораздо мощнее - 505л.с. В разработке принимали участие те же люди, что делали оригинальный раллийный автомобиль.

Всего планируется сделать 37 машин по цене 480000 евро. Да, легенда стоит недешево...