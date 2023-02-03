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Как я посмотрел Аватар: Путь воды...

Современный Голливуд не мыслит своего существования без фильмов, где весь упор идет в спецэффекты и масштабность. В таком плане у нового фильма Джеймса Кэмерона просто нет конкурентов.
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Голливуд сейчас убивает своей политикой. Наповал. Даже, если отбросить проклятый феминизм, толерантность и прочие "повестки", останется не нормальная тяга к масштабности и грандиозности происходящего на экране. Но это далеко не плюсы.

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И вот я посмотрел новинку от известного режиссера, "Аватар: Путь воды". Не поклонник франшизы (уже так можно о фильмах говорить), первый фильм не понравился вообще. На второй надежд также не было. Но, чтобы освежить память перед просмотром второго фильма, пересмотрел и первый. Своего мнения не поменял: история покорения Дикого Запада в антураже другой планеты.

Итак, что ждало меня во втором фильме? Этого я не знал. Отзывы не читал, рецензии не смотрел. Знал только одно: фильм стремительно набирает кассу и приближается к рекорду по кассовым сборам.

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Прежде чем начать говорить о новинке, хочу прояснить свое отношение к первой части в некоторых моментах, т.к. вторая часть базируется на тех же основах.

Первое, что вызывает у меня просто негодование, ненормальность главного героя. Не его инвалидность, а "проблемы с головой". Именно так. Это вам подтвердит любой психиатр. Почему? Он ВЛЮБИЛСЯ в нечеловека! Нормальный мужчина не может полюбить здоровенную синюю дылду с хвостом, острыми ушами и довольно страшной физиономией. Вот не может. Это отклонение от нормы. Не укладывается в нормальное сексуальное поведение человеческой особи. "Бледнолиций" мог влюбиться в индианку. Это тоже человек, просто другой расы. Тут же другой вид! Инопланетный вид. Кэмерон наступил на горло науки для сюжета. Хотя все могло ограничиться просто дружбой.

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Далее, почему инопланетяне, хоть и разумные, имеют абсолютно тот же набор эмоций, что и человек? Чтобы снимать было проще? Чтобы зрителю было понятнее? А вот можно представить, что у них нет такого понятия, как любовь или месть? Будет труднее реализовать сюжет. Так и результат будет лучше!

Ну и переходим ко второй части.

Появление кучи детей не вызвало у меня удивления, тут же "любовь".

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Но вот, что странно. Проект "аватар" создавался исключительно в других целях, генная совместимость разных видов в планы не входила. Условно говоря, даже "пипетка" герою нужна лишь для вида. А тут она функционирует и с "последствиями". Но потомство также нужно для сюжета...

Но к такому повороту событий, как я и говорил, был готов. Первое, что просто рассмешило, так это аватары военных. Что там они бубнили? "Проникнем к ним под видом своих и найдем предателя"...

Да вас уже с головой прическа выдает! Зачем инопланетянину типичная стрижка американского вояки?

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Чтобы зритель не запутался? Другого объяснения не вижу. К тому же они "балакать" на местном наречии не могут и местность не знают. Кого они попытаются там обмануть? Сами себя? И, да, камуфляж и стрелковое оружие нисколько вас не выдает... Вот нисколько...

Только уже по отпечатку ноги, дети определяют в них аватаров. Вот такой спецназ...

А кто сказал, что "вражину" надо выслеживать? Может лучше по предполагаемой территории нанести орбитальный удар ракетами?

 Что-то типа "луча смерти" у вас имеется? Ну бред же.

Далее, наш герой с семьей перебирается в другое место, где живут уже зеленые "люди".

Новое место, новые знакомые, новые проблемы. И океан. Это дело Кэмерон любит и тут он оттянулся по полной программе!

Лично у меня нет никаких претензий к компьютерной графике фильма. Все отлично сделано. Но ведь графика занимает уже 99% самого фильма. Фактически, мы смотрим высокобюджетный мультфильм.

Кроме основных посылов из первой части, тут еще добавили разумных "китов".

Причем, настолько разумных, что они самые разумные из разумных (по мнению человеческого ученого). Что плохо сочетается с первичным постулатом всей киноэпопеи. Ведь на'ви - те же люди, только синие и с хвостами. И они имеют материальную культуру, дома, торговлю и другие атрибуты первобытно-общинного строя. А "киты"? Они же ничего не могут сделать! Но самые разумные...

Т.е. на одной планете существует минимум (пока) два разумных вида, которые развиваются по абсолютно разным принципам эволюции! Дядя, Кэмерон, вы что там употребляете?

Но и "киты" нужны лишь для сюжета. 

И таких вот нагромождений в фильме много, они вызывают кучу вопросов к режиссеру. Они не состыковываются в единую картину того мира. Ладно, если бы за этим стоял великолепный сюжет. Но его нет!

В первой части, хотя бы было противостояние плохих человеков и хороших голубых (как-то двусмысленно).

А тут, все сводится к проблеме ликвидации одного "революционера" и личной мести. Мелковато как-то.

Духом внеземного разума тут и не пахнет. Просто во время просмотра фильма закройте глаза и послушайте разговоры. Можно подумать, что идет тот же фильм про индейцев или австралийских аборигенов. Точно такие же разговоры. 

И как с такой позиции выглядит фильм? Что я там увидел? Просто борьбу индейцев с отрядом злобных бледнолицых, да охоту на китов.

Зачем тогда весь инопланетный антураж? Что там такого, чего нет на Земле? А ничего. Просто таким нехитрым способом можно насыпать в глаза зрителей гору спецэффектов и заработать много денег.

Именно по этой причине мне фильм не понравился. Все это я уже видел во многих фильмах. Ничего нового. Сюжет прост, как две копейки. Я даже с самого начала знал, что один из детей  погибнет (не знал, кто именно, но погибнет точно).

А тут еще в финале нам намекают на "кровную месть" в "Аватар 3: Путь камней (или что-то подобное)".

 Эх, сдулся Кэмерон... А ведь раньше его фантастические фильмы были интереснее. В "Терминаторе" был оригинальный сюжет (вернуться в прошлое, чтобы изменить будущее) с глобальным доминированием ИИ в будущем. В "Чужом" был пришелец. Без эмоций. В "Бездне" попытка представления высокоразвитого инопланетного разума в виде подводной цивилизации. Тут ничего подобного нет.

Лучше ли этот фильм поделок Марвела? Даже не знаю...В комиксах уж совсем сюжет отбитый, да и спецэффекты ради спецэффектов. "Аватар" все же получше, но не на много.

Стоит ли его смотреть? Тут все зависит от того, что вы хотите от фильма.

Если глубокий сюжет с непредсказуемым финалом, то - нет. Если хотите увидеть попытку реализации разума внеземной жизни, то - нет.

А вот для получения красивой картинки и простого отдыха без размышлений - смотрите. Тут у вас разочарований не будет.


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