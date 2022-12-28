Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
Не ищите тут на самом деле профессионального анализа. Не ищите тайного инсайда. Просто "сумасшедшие бредни старого человека с древней 1070" (ничего другого и нет).
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Принцип "предсказания" прост до безобразия: кошка выбирает миску с едой. Левая - отрицательная динамика, правая - положительная.
Предварительно, кошке зачитывается основа по теме (чтоб она была в курсе того, что выбирает). Не думайте, что это глупая затея: кошки умнее многих комментаторов на данном ресурсе.
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После того, как выбрана тенденция, я ее интерпретирую по своему больному разумению.
Никакой политики. Никакой экономики. Только расклад по ситуации на рынке комплектующих...
Процессоры.
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Тенденция положительная в целом. Ничего прорывного не будет. Интел потихоньку отжимает потерянные позиции. АМД потихоньку демпингует ценами.
Видеокарты.
Тенденция отрицательная. Но не для продаж, это стоит подчеркнуть особо. Общая тенденция не изменится - АМД теряет рынок, совсем немного, но теряет. Средние и младшие видеокарты от компании выходят на модернизированном степпинге. Стоить будут дешевле конкурента, чуть быстрее без "лучей". Сильное отставание с "лучами".
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НВидиа продолжает повышать цены на средне-низкий сегмент, вовсю рекламируя убогое изделие DLSS 3.
Скорее всего продолжается тенденция "кастрирования" - 4060 выходит на урезанном количестве линий pci-e.
Интел в раздумьях. Уже потрачено много усилий на разработку видеокарт, но результат, скажем так, довольно плачевный. Скорее всего тема сворачивания этого направления в компании будет поднята.
Материнские платы.
Тенденция отрицательная. Идет медленный, непреклонный рост цен. Под соусом не совсем нужных фишек.
ССД накопители.
Тенденция положительная. ССД диски в целом дешевеют. Но идет тенденция массового перехода бюджетных ССД на память QLC.
Оперативная память.
Тенденция отрицательная. Неоправданно взвинтив цену на DDR 5, компании поставили себя в некий тупик. Особого прироста она не давала, а вот цена кусается. Поэтому будут сокращать выпуск DDR 4, что приведет к росту цен на нее. А вот особого снижения цен на DDR 5 не будет.
Блоки питания.
Тенденция положительная. Массового перехода на новый разъем не будет (тем более, что средне-низкий сегмент от НВидиа получит привычные 8-6 пиновые разъемы). В целом все стабильно.
Корпуса.
Тенденция положительная. Ничего революционного не произойдет. Разве, что в сегменте топовых корпусов выйдут модели с более широким корпусом (чтоб 4090 с новомодным разъемом влезала).
Системы охлаждения.
Тенденция положительная. Немного сократится ассортимент топовых башенных кулеров. Взамен мы получим бОльшее количество дешевой и не качественной СЖО от бывших ноунейм производителей.
Майнинг.
Тенденция положительная (для игрунов). Крипта предпримет попытку поднят голову, но все очень сильно зависит от политико-экономической ситуации в мире (а она будет не особо благоприятной).
Игры.
Тенденция отрицательная. Ремастеры, ремейки и донатные помойки - основной тренд будущего года. Будут и разочарования в уже анонсированных проектах ААА класса.
Вот коротко и все. "Результаты моего больного воображения" проверим в конце 2023 года. Если живы будем...
На носу Новый год. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе и личной жизни. Чистого неба над головой вне зависимости от национальности и местоположения.
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