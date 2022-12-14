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Недавно, буквально на днях, на уважаемом ресурсе Overclockers.ru, практически состоялись "похороны" компании AMD на рынке дискретной графики.

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Теперь и я пришел на это "торжественное мероприятие", но не для того, чтобы бросить горсть земли на могилу "усопшей" компании. А для того, чтобы попытаться донести до потребителей всю суть проблем AMD на рынке в данный момент.

Блогеры, в частности, ссылаются на ресурс 3DCenter, который основывает свои выводы на других ресурсах. Я не буду тут переписывать текст. Вот ссылка, сами прочтите, чтобы не было недопонимания в данном вопросе.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Картинка лишь для того, чтобы было что-то на превью...

Итак, какие же факты привели к сокращению доли AMD на рынке?

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Тут имеются объективные и субъективные факторы.

Начнем с объективных.

Давным-давно, когда бОльшая часть комментаторов еще играла в песочнице, компания AMD приступила к выпуску процессоров серии FX. Это, примерно, 2011 год и архитектура со странным наименованием Bulldozer. Эта архитектура, как и ее наследник, позволили компании медленно, но верно терять рынок CPU, позволяя "ненасытной Intel", потихоньку захватывать рынок. Ситуация для AMD складывалась довольно плохая. Не забываем, что на тот момент компания была фактически единственным "мультиинструменталистом" на рынке, выпуская и CPU, и GPU (встройки Intel и жалкие альтернативные потуги NVidia не в счет). Начиная с процессоров Sandy Bridge и далее, Intel не оставлял конкуренту никаких шансов в сегменте более-менее производительных процессоров. А в сегменте серверных решений, вероятно, об AMD даже не слышали...

И, потеряв кучу времени на бесперспективную линейку, AMD пошла ва-банк, создавая абсолютно новое и революционное поколение процессоров Ryzen. Но, как вы понимаете, такой шаг требует огромных финансовых вложений. А деньги не берутся из воздуха. Чтобы вложится в проектирование новых CPU, пришлось притормозить с развитием GPU. Это не ошибка, это жизненная необходимость. И вот тут и стоит искать первые "семена древа отставания" от NVidia.

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Естественно, что "процессорная бойня" между AMD и Intel никаким боком не касалась компании NVidia. Поэтому она медленно, но верно становилась фактически монополистом на рынке дискретных видеокарт. Оставим позади более-менее удачные для AMD времена на рынке GPU и сразу перейдем в наши дни.

Что же она сделала не так сейчас? И это уже субъективные факторы.

Начнем с того, что компания потеряла статус "производителя самой мощной видеокарты". А ведь "старожилы" помнят времена, когда "красные" и "зеленые" интенсивно бодались, выпуская двухпроцессорные монстры. Которые не имели сколь значимого реального смысла, но давали право считаться производителем "самого-самого". Это, как с выпуском самой быстрой серийной машины. 400 или 402 км/ч - не суть важно с потребительской точки зрения. Зато статус!

AMD первой выходит из этого соревнования с понурой головой. Для простого потребителя это было совершенно не важно, ведь в основном покупают куда более бюджетные модели. Но в голове уже прочно закреплена одна мысль: "самые мощные видеокарты делает NVidia".

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Переходим к бюджетному сегменту рынка. Но и тут компания AMD делал довольно странные шаги. Это я о моделях RX 6400 - 6600. Я думаю, вы догадались, что с ним не так?

Это урезание "ширины" PCI-E. Странная экономия, приводившая (и приводящая) к снижению производительности на относительно старых системах с интерфейсом PCI-E 3.0/2.0. Возможно, в компании думали, что все срочно побегут за покупкой "мамок" с новым типом интерфейса (а мы помним, что именно AMD его первой и применила). Но глупые обыватели этого почему-то не сделали... А если вспомнить "былые времена", то одним из достоинств карт от красных была именно широкая шина! Это еще одна отрицательная мысль, которая осела в головах пользователей ПК.

Следующий фактор стоит рассматривать, как субъективно-объективную причину. Это" энергия лучей".

Я считал и считаю, что "лучи" на данный момент не являются важным фактором в современной графике компьютерных игр. Во всех играх, где они имеются (а это не только "лучи святого Хуанга") я их включал. Не для "поиграть", а для "посмотреть". Ничего кардинально не меняется. НИЧЕГО. А уж на игровой процесс и "интересность игры", это не оказывает никакого влияния. Странно, но научный факт. Но это сугубо личное мнение. А вот маркетологи "Хуанга Великого" едят хлеб не зря. Шаг за шагом, они продвигают эту технологию в массы и, что важно, внушают в неокрепшие умы, что "играть без лучей невозможно". И девочки вас любить не будут...

И на фоне "лучей" даже новые видеокарты от AMD (это я об анонсированных топах линейки 7ххх) выглядят бледно. Тут красные терпят самое большое поражение. Нравится вам это или нет. Но это математический факт.

Поэтому в голову прыщавого геймера прочно закладывается еще одна (но уже огромная) мысль: "AMD в лучи не может..."

Ну, и самым сильным фактором стал проклятый майнинг. Именно он и стал основной причиной резкого падения доли рынка. Тут и говорить не о чем: майнинг зло! (Но "зеленые" делали это лучше)





А вот уйдет ли компания с рынка?

Если бы речь шла об автомобильных компаниях, я бы дал ответ однозначный. Стоило бы перекреститься, выпить стопочку и бежать продавать акции такой фирмы. Но в случае с производителями GPU все не так и очевидно. Ведь серьезных игроков на рынке всего два (Intel пока не может претендовать на сколько-нибудь значимый кусок рынка). Надо знать, что творится внутри самой компании. А этого мы не узнаем пока оттуда не выпрут какого-нибудь "эффективного манагера" и он сольет "кухонные разговоры". Ситуация на самом деле не особо приятная, тревожная. В теории, AMD может уйти с дискретного рынка, оставив за собой лишь производство чипов для консолей и "встройки". Но, как будет развиваться ситуация, мы узнаем лишь тогда, когда стартуют продажи "народных" версий новых видеокарт от AMD и NVidia. Пока хоронить красных рановато. Возможно, что компании пора рассматривать план "Ryzen на рынке GPU"...

Что же ждет нас, как потребителей, в случае ухода AMD?

Ничего хорошего. Тотальное доминирование NVidia привело уже к росту цен, а дальше будет все только усугубляться (лучи ведь дорогие в производстве). Intel пока не в состоянии бросить вызов. Да и будет ли бросать, большой вопрос.

Ну, а фанатам AMD хочется напомнить, что покупая б/у видеокарту или рефаб с Али, вы поддерживаете лишь подгоревших майнеров, да "подвальный кооператив дядюшки Ляо Си", но никак не AMD.

Ах, да... забыл про рекламную интеграцию и картинки.

Ну, вот вам:



