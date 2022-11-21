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Ну, вот мои ручки добрались до ремастеров второй и третьей части франшизы Crysis... Про первую часть я уже писал статью. Теперь пришла очередь для других. Собственно, отличие лишь в добавлении лучей в графических настройках (но не тех лучей, "что с волосами..."). Эта собственная разработка на движке CryEngine и не имеет отношения к работе компании НВидиа.

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Для начала посмотрите, как сильно отличаются по объему вторая часть ремастера от оригинальной (для третьей части эти изменения не столь заметны):

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Сразу перейду к сравнению графических настроек.

Итак, Crysis 2 Remastered.

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Все настройки рассматривать не буду, они не отличаются от оригинальной игры. Рассмотрим только максимальные и минимальные настройки графики.

Смотрим, как выглядит картинка на таких настройках:

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Теперь установим минимальные настройки графики:

Теперь максимальные настройки + лучи в режиме производительность:

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Максимальные настройки + максимальные лучи:

Посмотрим, как влияет выбранное сглаживание:

Если выставить режим SMAA, то особо ничего не поменяется:

А что там с оригиналом?

Настройки графики, сглаживание SMAA 2TX

Для более детального сравнение - ссылка на слайдер.

Видите, благотворное влияние лучей? Я - нет. Может в другом месте видно?

Нет лучей.

Есть лучи.

Наибольшее влияние лучи оказывают на отражение на небоскребе. В остальном, можно искать с лупой.

Возможно, графику в целом и подтянули, но этого не особо заметно. И кроме того, в свое время была программка, которая позволяла расширить настройки оригинальной игры и улучшить графику. За счет заметного ухудшения производительности. Ну и тут примерно то же самое.





Переходим к Crysis 3 Remastered.

Тут самая передовая графика из трех частей (что и понятно). Но вот влияние разработчиков практически не заметно.

Здесь также проверим на максимальных настройках и на минимальных.

Максимальные настройки графики:

Минимальные настройки графики:

Максимальные настройки + средние лучи:

Максимальные настройки + максимальные лучи:

Сглаживание в игре урезано по отношению к оригиналу, тут гораздо меньше пресетов.

Выставим вместо SMAA 2TX вариант FXAA:

Не особо сильно влияет на качество и производительность. В оригинальной версии сглаживание влияло сильнее. Но как будет выглядеть картинка из оригинальной игры на максимальных настройках графики?

Слайдер для сравнения.

И тут я не вижу особых различий. Все коррелируется в старой версии выбранным сглаживанием. А лучи надо искать опять с лупой. Все же прекрасно понимают, что, если реализовывать на данном участке со множеством травы отражения и тени, "как в жизни", то даже RTX 4090 пойдет и повесится на переходнике доп.питания...

Немного побегал и по известному "полю чудес". Производительность, конечно, знатно просела. Фпс колебался от 58 до 70 кадров в зависимости от положения:

В оригинальной версии все гораздо "веселее":









А теперь приступим к тесту в играх.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (частота 2666 МГц)

Операционная система: Windows 10 21H2 LTSC

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.

Настройки графики максимальные, без лучей, сглаживание SMAA 2TX.

Тестовый отрезок второй части.

Тестовый отрезок третьей части.

Итоговый результат:

Играть на таких настройках не получится, если хотите иметь стабильные 60 кадров. Я предлагаю снизить настройки теней и постобработку до высоких.





Вывод.

Я не вижу смысла в ремастерах этих игр. Графика практически не изменилась (уж в третьей части точно). Лучи практически не заметны. Если в первой части обновление ремастера внесло в игру нормально реализованный многопоток, то тут такой проблемы не было. А поэтому смысла в ремастерах нет вообще.

Но тут каждый решает сам. Как по мне: даже оригинал третьей части Кризиса, очень неплохо выглядит на фоне современных игр.



