Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
Ну, вот мои ручки добрались до ремастеров второй и третьей части франшизы Crysis... Про первую часть я уже писал статью. Теперь пришла очередь для других. Собственно, отличие лишь в добавлении лучей в графических настройках (но не тех лучей, "что с волосами..."). Эта собственная разработка на движке CryEngine и не имеет отношения к работе компании НВидиа.
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Для начала посмотрите, как сильно отличаются по объему вторая часть ремастера от оригинальной (для третьей части эти изменения не столь заметны):
Сразу перейду к сравнению графических настроек.
Итак, Crysis 2 Remastered.
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Все настройки рассматривать не буду, они не отличаются от оригинальной игры. Рассмотрим только максимальные и минимальные настройки графики.
Смотрим, как выглядит картинка на таких настройках:
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Теперь установим минимальные настройки графики:
Теперь максимальные настройки + лучи в режиме производительность:
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Максимальные настройки + максимальные лучи:
Посмотрим, как влияет выбранное сглаживание:
Если выставить режим SMAA, то особо ничего не поменяется:
А что там с оригиналом?
Для более детального сравнение - ссылка на слайдер.
Видите, благотворное влияние лучей? Я - нет. Может в другом месте видно?
Наибольшее влияние лучи оказывают на отражение на небоскребе. В остальном, можно искать с лупой.
Возможно, графику в целом и подтянули, но этого не особо заметно. И кроме того, в свое время была программка, которая позволяла расширить настройки оригинальной игры и улучшить графику. За счет заметного ухудшения производительности. Ну и тут примерно то же самое.
Переходим к Crysis 3 Remastered.
Тут самая передовая графика из трех частей (что и понятно). Но вот влияние разработчиков практически не заметно.
Здесь также проверим на максимальных настройках и на минимальных.
Максимальные настройки графики:
Минимальные настройки графики:
Максимальные настройки + средние лучи:
Максимальные настройки + максимальные лучи:
Сглаживание в игре урезано по отношению к оригиналу, тут гораздо меньше пресетов.
Выставим вместо SMAA 2TX вариант FXAA:
Не особо сильно влияет на качество и производительность. В оригинальной версии сглаживание влияло сильнее. Но как будет выглядеть картинка из оригинальной игры на максимальных настройках графики?
Слайдер для сравнения.
И тут я не вижу особых различий. Все коррелируется в старой версии выбранным сглаживанием. А лучи надо искать опять с лупой. Все же прекрасно понимают, что, если реализовывать на данном участке со множеством травы отражения и тени, "как в жизни", то даже RTX 4090 пойдет и повесится на переходнике доп.питания...
Немного побегал и по известному "полю чудес". Производительность, конечно, знатно просела. Фпс колебался от 58 до 70 кадров в зависимости от положения:
В оригинальной версии все гораздо "веселее":
А теперь приступим к тесту в играх.
Тестовая система:
Процессор: i7-8700T
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (частота 2666 МГц)
Операционная система: Windows 10 21H2 LTSC
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.
Настройки графики максимальные, без лучей, сглаживание SMAA 2TX.
Итоговый результат:
Играть на таких настройках не получится, если хотите иметь стабильные 60 кадров. Я предлагаю снизить настройки теней и постобработку до высоких.
Вывод.
Я не вижу смысла в ремастерах этих игр. Графика практически не изменилась (уж в третьей части точно). Лучи практически не заметны. Если в первой части обновление ремастера внесло в игру нормально реализованный многопоток, то тут такой проблемы не было. А поэтому смысла в ремастерах нет вообще.
Но тут каждый решает сам. Как по мне: даже оригинал третьей части Кризиса, очень неплохо выглядит на фоне современных игр.
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