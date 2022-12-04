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WRC Generations: краткий обзор

Серия омологированных гонок WRC получает свое продолжение в виде игры WRC Generations, выпущенной компанией Kylotonn
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3 Ноября 2022 года выходит очередная игра серии WRC, посвященная чемпионату мира по ралли - WRC Generations. Разработчиком выступила французская студия Kylotonn, издатель компания Nacon. 

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Особых изменений по сравнению с предыдущей игрой практически нет. Немного подтянули графику, обновили трассы и автомобили. По сути и все. Главное изменение произошло в самом чемпионате, ведь теперь в главном классе выступают гибриды...

В самом начале нас встречает традиционное меню:

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Игра все так же предлагает, как одиночный режим, так и мультиплеер.

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Рассматривать буду исключительно первый. Тут нас ждут следующие варианты:

Быстрая игра предлагает выбрать один из допов любого доступного этапа ралли. И просто погонять, сравнив свой результат с таблицей лидеров.

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Основной режим - Карьера практически не поменялась с предыдущей игры серии. Тот же уродский менеджмент команды, который просто бесит. Ну, не занимаются гонщики этим! Не занимаются! Зачем это в игре про гонки?

Поэтому лучше выбрать режим Сезон, где вы просто будете участвовать в чемпионате мира на выбранном автомобиле. Без менеджмента. Красота...

Далее, идет режим Задания, которые можно выполнять. По факту, это гонки с определенными условиями. Ну и последний режим Тренировка. Тут все ясно из названия.

За результат в гонке дают очки и какие-то поощрения. Наверно, это имеет смысл в мультиплеере, не знаю.

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Выбор машин предусматривает классы WRC, WRC2, WRC3, Легендарные автомобили и Бонус.

 В основных классах машин крайне мало. Но это проблема настоящего чемпионата мира по ралли. Сейчас в главном классе всего три производителя: Ford, Toyota и Hyundai.

Зато трасс достаточно:

Каждый игрок в праве выбрать уровень сложности в игре и настроить управление по степени вмешательства в процесс вождения. Хотите, включайте все вспомогательные системы или отключайте их. Точно также можно настроить уровень повреждения автомобиля в гонке.

Есть подменю настроек автомобиля. Если вы разбираетесь в этом, то можете в них поковыряться, чтобы настроить избыточную или недостаточную поворачиваемость, жесткость подвести, распределение тормозного усилия и тому подобное:

Вкупе, отличия от предыдущей игры, небольшие. Немного подправили управление, физику. Но не критично.

Вернемся в Опции игры:

Все стандартно для подобных игр. Графические настройки обширные:

Графика в игре, в принципе, нормальная на сегодняшний день. Челюсть от красот не отваливается. Но тут стоит учитывать, что стоять и рассматривать красоты игра не предусматривает. А в движении все очень даже неплохо. Мне нравится:

Ночной доп. Япония.

Дождевая гонка.

Запись гонки.

Рассматривать все графические настройки не имеет смысла. Сделаю только для трех пресетов графики: очень высокие, низкие и кастомные (которые, в основном высокие). Скриншоты полностью синхронизировать не получится, т.к. для применения настроек нужно выйти в меню игры.

Очень высокие настройки графики:

Низкие настройки:

Кастомные настройки (подробнее о них будет ниже):

Ссылка на слайдер.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (частота 2666 МГц)

Операционная сиcтема: Windows 10 21H2

Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Кастомные настройки графики:

Тестовый отрезок - ознакомительный доп в Уэльсе:

Тест пройдет также в трех режимах: на очень высоких настройках графики, кастомных и низких.

Результат тестирования:

Вывод следующий.

Для комфортной игры на максимальных настройках необходима видеокарта уровня примерно  RTX 3060 или аналог от AMD. Загрузка же процессора более-менее равномерная. Желательно иметь процессор с 8-ю потоками и более. Игра в целом лучше оптимизирована, чем WRC 10. Но все также страдает от микрофризов. Поэтому для комфорта стоит играть с активированной вертикальной синхронизацией (как бы смешно это не звучало)

Стоит ли играть? Если любите симуляторы, то стоит. Игра, конечно, нишевая. Но и конкурентов у нее нет (даже не говорите про последний Дакар).


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