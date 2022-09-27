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Metal: Hellsinger: металлический ад

"О сколько нам открытий чудных"... Да, мир шутеров крайне разнообразен и богат на "геймерские извращения". Среди них встречаются и ритм-шутеры...
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Когда-то давно, на обильно культивируемой почве рока, зародился металл. И данное древо разрослось так обширно, что разные "ветки" его совершено не похожи друг на друга...

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Примерно такая ситуация была и с метаморфозами компьютерных игр в жанре "шутер от первого лица". Среди многочисленных подвидов встречался и довольно редкий - ритм-шутер ( это такой симбиоз классического шутера и музыкальной компьютерной игры). Жанр не особо популярный, но игры выходили понемногу. И вот 15 сентября 2022 года выходит игра Metal: Hellsinger от студии The Outsiders (создана в 2015 году в Стокгольме - это важное объяснение) в этом жанре.

Если кому не интересно читать, то сразу скажу, на что похожа игра. На малобюджетный Doom. Только в главной роли демон, точнее женская особь (демонесса). А чем по сути отличается? Тем, что стрелять надо не просто так, а в ритм. И данное отличие очень существенное.

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А теперь, для тех кому это более интересно, подробнее об игре.

Не зря я упомянул, что студия-разработчик из Швеции. Швеция - один из лидеров в жанре тяжелого металла. В этом она уступит разве что Финляндии, да отмороженным норвежцам. Поэтому и музыку для игры подобрали соответствующую. Тут вам и представители просто металла, и дэт-металла, и прогрессива... Конечно, музыку подбирали под стрельбу, но список приглашенных музыкантов впечатляет (для тех, кто в теме):

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И вот под это великолепие нашей героине предстоит наводить "порядок" в аду, где остальные демоны несколько распоясались.

Перед самим началом игры, не поленитесь и сделайте требуемую калибровку. Потом, выбираем сложность:

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Даже на самом легком уровне (Агнец), сохранять ритм у меня получалось далеко не всегда. 

Затем следует традиционное обучение. Это самый важный момент игры, стоит к нему отнестись внимательно.

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А потом...а потом начинается и сама мясорубка. Каждая глава начинается с изложения сюжета, которое можно и пропустить:

Поначалу у нас только два вида оружия: меч, да стреляющий череп. Но потом, по традиции подобных игр, арсенал пополняется и другими средствами "умерщвления нечисти". Сами арены очень маленькие в сравнении с тем же Думом 2016 года. И точно также можно "самоубиться", упав в пропасть (напоминаю: арены маленькие). Управление традиционное, ничего изощренно - извращенного придумывать не стали. Есть основная атака и сильная (когда накопится энергия). Как и в Думе, есть эдакое фаталити (зверское убийство): при загорании иконки выбранной клавиши, можно разорвать противника и пополнить свое здоровье. Здоровье также пополняется и из зеленых кристаллов, что в небольшом количестве имеются на аренах. Но самое главное: не выпадайте из ритма! От этого зависит и множитель ярости. Особенно это важно в битве с боссами.

Что по противникам? Я для обзора прошел только две главы и кроме босса встретил четырех представителей местной фауны (делать скриншоты было тяжело, как никогда - просто нет на это времени)

Боссом на обоих аренах был летающее " чудо", стреляющее огненными шарами:

По итогам главы, нам дают всякие всячины.

Главное из них - возможность на данной арене пройти спецзадание и открыть сигил (ну, такой бонус), который мы можем использовать в игре.

Это немного облегчит сам бой, но и задания не так просты.

Также по окончанию уровня, нам открывается возможность послушать трек, звучавший в боях:

Игра не особо длинная, скорее даже короткая. Но вот требует внимания намного больше, чем традиционный шутер. Стрелять в ритм было крайне непривычно. Я даже забывал вовремя делать скриншоты. Да я даже забывал, что демонесса может уклоняться и немного летать! Все внимание приковано к врагам и "стрелкам", которые указывают момент нажатия на кнопку стрельбы:

Думаю, музыканты не испытают особых проблем с удержанием ритма. Как и любители Дарк Соулса ( и ему подобных). Вот так выглядит прохождение у игроков с прямыми руками:



Что по графике в игре?

Проект малобюджетный, поэтому "графических красот" тут не ждите. Все довольно скромно, но глаз не режет.

Настроек графики в игре не много.

Основных пресетов четыре: низкие, средние, высокие и ультра настройки.

Посмотрим, как они отличаются визуально.

Низкие:

Средние:

Высокие:

Ультра:

Для более удобного сравнения, ссылка на слайдер.

Теперь приступим к тестированию.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX, разрешение монитора 1920х1080.

Настройки выбраны ультра. Тестовый момент:

Нагрузка на процессор не большая. А вот видеокарте приходится потрудиться. Ультра настройки графики для GTX 1070 впритык:

График фреймтайма.

Итоговый результат.

Для комфортной игры вам будет достаточно четырехъядерного процессора и видеокарты уровня 1070/3050 для максимальных настроек в 1080р. Оптимизация в игре не идеальная, но не плоха для такого проекта.

Вот такой занимательный продукт вышел у студии The Outsiders. Стоит играть в него или нет, решайте сами.

Но, думаю, поклонники шутеров и тяжелого металла будут довольны. А если подключить звук к достаточно мощным динамикам, то можете "приобщить" к миру металла и соседей...


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