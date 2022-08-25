Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"

Каждый уважающий себя актер непременно скажет, что хотел бы сыграть Гамлета в экранизации Шекспира... А вот смог бы он его сыграть?
[ ] для раздела Блоги
3
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

В 2018 году выходит американо-венгерский научно-фантастический фильм "Beyond white space" ( в русском варианте : "За пределами пустоты")

Режиссером выступил Кен Локсманди, сценарий написали Райан Коллуччи и Клэй МакЛеод Чэпман.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В главной роли Холт Маккэллани:

реклама

Коротко о сюжете.

Идет 2150 год. Человечество, растратившее все навыки в Тик-Токе, разучилось выращивать пищу. И чтобы не отдать концы, приходится ее добывать в... космосе (правильно, ибо поколение Тик-Тока считает, что в космосе живут и даже плавают живые организмы). Главные герои - команда "рыболовецкого" космического корабля "Эссекс", которое и добывает пропитание. Сама команда состоит из очень непростых людей, их объединяет только работа. Во главе команды стоит капитан Ричард Бентли и его младший брат Оуэн. Работа охотника за космическими тварями очень опасная. Тут вам мафия

и пираты, и сами космические чудища. Добыв у местной мафиозной группировки местообитание таинственного космического "кита" Тянь Луня (вообще-то это такой космический дракон, но аналогия с китом более уместна), команда отправляется на его поиски, попутно ловя щелкачей.

реклама

К ним присоединяется под видом инспектора по "рыбнадзору", особь женского пола по имени Линн:

К сожалению, она смертельно больна и вся надежда лишь на легенду о Белой Пустоте. На которую может и навести Тянь Лун. Братьями же движет совсем другое - месть за погибшего отца. Особенно в этом стремлении преуспевает старший брат. Младшенький же сразу положил глаз на симпатичную инспекторшу, но эта тема развития не получает.

реклама

Остальной экипаж представлен:

- местный неряха ремонтник Вильям Стабнински:

- старпом Бенджамин Готторн, старый алкаш:

- повариха Пайпер Батали, ревнивая и чокнутая на своей сковородке мадам:

- ее бойфренд (или муж, фиг знает), просто космический "рыбак" Джейм Харп:

- пилот Сара Раксленд:

И вот основная завязка начинается с того, что судно грабят пираты.

Лишенные улова и провианта, команда начинает спор о том, стоит ли ловить Тянь Луня или нет. Начинается вражда и недоверие. К тому же ремонтник подхватывает космического паразита, который делает его натуральным сумасшедшим маньяком.

А чета Джеймса и Пайпер узнают, что будут родителями...

Море не терпит ссор и вражду, и жестоко наказывает за это. Космический "океан" в этом также не отстает. Гибнет при охоте на кита младший брат капитана.

Маньяк Вильям со съеденными паразитами мозгами, режет пилота.

А Джеймс, в смертельной битве за спасательную капсулу, погибает от руки алкаша Готторна.

 Но капитана это не останавливает. Ни гибель экипажа, ни гибель самого корабля. Его единственная цель - убить Тянь Луня. Но своей цели он не достигает. Корабль разваливается при взрыве.

 В живых остается только старик Бенджамин ( с вискариком в руке),

 да Линн в спасательной капсуле затягивает в белую дыру... В конце фильма ее выбрасывает обратно, где уже их ищет спасательный корабль...

Я думаю, что многие сразу догадались, откуда растут "ноги" сюжета. Да, это интерпретация романа Германа Мелвилла " Моби Дик" - достойнейшего произведения, наполненного трагедией и философией. Вот на основе данного сюжета и создан фильм. Но хорош ли он? На мой взгляд, нет. Ни актеры, ни режиссер, ни сценаристы не вытянули это поистине титаническое произведение. Вышла довольно слабая пародия. Более-менее хочется отметить работу главного героя, Холта Маккэллани. Характеры же остальных прописаны довольно слабо. Но и другой подбор актеров не исправил бы ситуацию. Слабоват сценарий. Отсылка-то к произведению явно имеется, но нет глубины. Не раскрыты "глубинные мотивы" героев. А вот к самим съемкам у меня претензий нет. Да, видно, что фильм мелкобюджетный. Но спецэффекты глаза не режут. 

В итоге, у создателей фильма вышло не переосмысление "Моби Дика", а некий вариант одной из серий "Футурамы"

Стоит ли смотреть данный фильм? Даже не знаю. Я ждал большего, но команда создателей проект не потянула. А жаль...

Гораздо лучше вышла адаптация романа в фильме "В сердце моря" с "Тором" Хемсвортом в главной роли.

Или же посмотрите отличнейший фильм со схожим по духу сюжетом "Хозяин морей: На краю земли" (снят по роману Патрика О’Брайана) с Расселом Кроу. Один из лучших фильмов про море!

Да, эти фильмы не являются фантастикой. Но основной сюжет и моральный посыл очень похожи. А герои отлично прописаны и отыграны актерами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

beyond white space за пределами пустоты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
19
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Канадская Siemens хочет вернуть Газпрому ещё 5 турбин – почему РФ не даст Европе больше газа
44
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
46
Китай выделил 1.38 трлн долларов на постройку заводов для производства чипов
11
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
17
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
19
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
25
На что способна легендарная GeForce GTX 280 в 2022г – можно ли на видеокарте за 2000р запускать игры
7
Села батарейка: энергетический кризис в Китае лишил автовладельцев возможности заряжать электромобили
3
Энтузиаст сопоставил достижения образцов Ryzen 7 7700X и Core i7-13700K в бенчмарке Cinebench R20
16
Возврата к майнингу Эфира на видеокартах не будет – миллионы видеокарт хлынут на рынок 15 сентября
24
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
18
iPhone 14 и все что о нем уже известно
1
Утечка раскрывает подробности празднования 30-летия Mortal Kombat
+
Corsair представила гибкий 45-дюймовый OLED монитор с частотой обновления 240 Гц
7
Анонсирована Wyrdsong — мрачная ролевая игра от новой студии разработчиков Skyrim и Fallout: New Vegas
+
ASUS представила новые материнские платы для процессоров Ryzen 7000 серий ROG, ProArt и Prime
2
Отказываемся от видеокарты NVIDIA в пользу AMD – 7 игровых моделей для любого кошелька
13
В Mini-ITX плате ASUS на базе AMD X670 одна из микросхем чипсета вынесена на отдельный модуль
3
Microsoft исправила ошибку 0x1E при завершении работы Windows 10
+
Варгейм NEBULOUS: Fleet Command получил первое крупное контентное обновление
1

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
8
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
48
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
77
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
5 лучших кооперативных игр для двух игроков
17
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
19
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
37
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
3

Сейчас обсуждают

BlueSpirit
21:15
Но ведь есть бородатый лайфхак с подменой cpuid!
Обладатель образца Ryzen 9 7950X смог достичь частоты 5.5 ГГц, но столкнулся с трудностями в CPU-Z
Zorro
21:10
Это про какие ядра от записной книжки уделали да.
Первые тесты AMD Ryzen 7000 в Cinebench R23 разочаровывают "красных" фанатов, но не всё потеряно
V.L.A.D.L.E.N
21:09
Тебе лечиться надо.
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
Роман Ильягулов
21:07
Ну 9999 за рабочую бузинную палочку, которую ГП сломал, скотина безжалостная, нормально. Пусть хотяп трусики Гермионы положат)))) Рабочие)))))))
В EGS предзаказ Hogwarts Legacy предлагают оформить за 9 999 рублей
Zorro
21:07
Шибко не прогнозируй. а то вдруг во всех остальных тестах все на оборот. и будет полный трешь синим.
Первые тесты AMD Ryzen 7000 в Cinebench R23 разочаровывают "красных" фанатов, но не всё потеряно
treex
21:06
Чаво? ) 12900К почти в 2 раза быстре 11900К в том же синебенче, в разгоне там 30к против 16к где-то.
Первые тесты AMD Ryzen 7000 в Cinebench R23 разочаровывают "красных" фанатов, но не всё потеряно
RCdStory
21:05
Приятно? Только если свернуть в 720p и забить в малозаметный уголок экрана, вместо рекламного баннера. Модели красивые, текстурки неплохие, но остальное в 4к - просто бедствие в худших традициях инди-...
Ubisoft рассказала об особенностях PC-версии Skull and Bones: трассировка лучей, поддержка DLSS и FSR, разблокированный FPS и другое
Stanislav_i
21:03
Робособака-гранатометчик это, наверное, шутка такая. Сложно воспринимать её всерьез с учетом того, что РФ создало Сармат, Авангард, Циркон, Кинжал, Тайфун, Оникс и возила пиндосов в космос. Конечно, э...
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
Zorro
21:02
Возьми 10900к 11900к 12900к и у них прирост от силы 8-10% а тут херак 13900к и прирост аж 30% говорю пиздеж подожди скоро его выкатят и будет те же 8-10%
Первые тесты AMD Ryzen 7000 в Cinebench R23 разочаровывают "красных" фанатов, но не всё потеряно
NONsens
21:01
Лет 6 назад поставил 4 софита Thomson в ванную, ни один не сгорел, свет очень яркий и приятный. Вроде они: https://lamptest.ru/review/00102-thomson-tm-mr16w-7w-gu10/
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем