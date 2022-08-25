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В 2018 году выходит американо-венгерский научно-фантастический фильм "Beyond white space" ( в русском варианте : "За пределами пустоты")

Режиссером выступил Кен Локсманди, сценарий написали Райан Коллуччи и Клэй МакЛеод Чэпман.

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В главной роли Холт Маккэллани:

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Коротко о сюжете.

Идет 2150 год. Человечество, растратившее все навыки в Тик-Токе, разучилось выращивать пищу. И чтобы не отдать концы, приходится ее добывать в... космосе (правильно, ибо поколение Тик-Тока считает, что в космосе живут и даже плавают живые организмы). Главные герои - команда "рыболовецкого" космического корабля "Эссекс", которое и добывает пропитание. Сама команда состоит из очень непростых людей, их объединяет только работа. Во главе команды стоит капитан Ричард Бентли и его младший брат Оуэн. Работа охотника за космическими тварями очень опасная. Тут вам мафия

и пираты, и сами космические чудища. Добыв у местной мафиозной группировки местообитание таинственного космического "кита" Тянь Луня (вообще-то это такой космический дракон, но аналогия с китом более уместна), команда отправляется на его поиски, попутно ловя щелкачей.

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К ним присоединяется под видом инспектора по "рыбнадзору", особь женского пола по имени Линн:

К сожалению, она смертельно больна и вся надежда лишь на легенду о Белой Пустоте. На которую может и навести Тянь Лун. Братьями же движет совсем другое - месть за погибшего отца. Особенно в этом стремлении преуспевает старший брат. Младшенький же сразу положил глаз на симпатичную инспекторшу, но эта тема развития не получает.

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Остальной экипаж представлен:

- местный неряха ремонтник Вильям Стабнински:

- старпом Бенджамин Готторн, старый алкаш:

- повариха Пайпер Батали, ревнивая и чокнутая на своей сковородке мадам:

- ее бойфренд (или муж, фиг знает), просто космический "рыбак" Джейм Харп:

- пилот Сара Раксленд:

И вот основная завязка начинается с того, что судно грабят пираты.

Лишенные улова и провианта, команда начинает спор о том, стоит ли ловить Тянь Луня или нет. Начинается вражда и недоверие. К тому же ремонтник подхватывает космического паразита, который делает его натуральным сумасшедшим маньяком.

А чета Джеймса и Пайпер узнают, что будут родителями...

Море не терпит ссор и вражду, и жестоко наказывает за это. Космический "океан" в этом также не отстает. Гибнет при охоте на кита младший брат капитана.

Маньяк Вильям со съеденными паразитами мозгами, режет пилота.

А Джеймс, в смертельной битве за спасательную капсулу, погибает от руки алкаша Готторна.

Но капитана это не останавливает. Ни гибель экипажа, ни гибель самого корабля. Его единственная цель - убить Тянь Луня. Но своей цели он не достигает. Корабль разваливается при взрыве.

В живых остается только старик Бенджамин ( с вискариком в руке),

да Линн в спасательной капсуле затягивает в белую дыру... В конце фильма ее выбрасывает обратно, где уже их ищет спасательный корабль...

Я думаю, что многие сразу догадались, откуда растут "ноги" сюжета. Да, это интерпретация романа Германа Мелвилла " Моби Дик" - достойнейшего произведения, наполненного трагедией и философией. Вот на основе данного сюжета и создан фильм. Но хорош ли он? На мой взгляд, нет. Ни актеры, ни режиссер, ни сценаристы не вытянули это поистине титаническое произведение. Вышла довольно слабая пародия. Более-менее хочется отметить работу главного героя, Холта Маккэллани. Характеры же остальных прописаны довольно слабо. Но и другой подбор актеров не исправил бы ситуацию. Слабоват сценарий. Отсылка-то к произведению явно имеется, но нет глубины. Не раскрыты "глубинные мотивы" героев. А вот к самим съемкам у меня претензий нет. Да, видно, что фильм мелкобюджетный. Но спецэффекты глаза не режут.

В итоге, у создателей фильма вышло не переосмысление "Моби Дика", а некий вариант одной из серий "Футурамы"

Стоит ли смотреть данный фильм? Даже не знаю. Я ждал большего, но команда создателей проект не потянула. А жаль...

Гораздо лучше вышла адаптация романа в фильме "В сердце моря" с "Тором" Хемсвортом в главной роли.

Или же посмотрите отличнейший фильм со схожим по духу сюжетом "Хозяин морей: На краю земли" (снят по роману Патрика О’Брайана) с Расселом Кроу. Один из лучших фильмов про море!

Да, эти фильмы не являются фантастикой. Но основной сюжет и моральный посыл очень похожи. А герои отлично прописаны и отыграны актерами.