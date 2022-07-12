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Краткий обзор дешевых клавиатур

Мышек было у меня много. И многие - со сложной судьбой. Но вот с клавиатурами все по-другому...
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Важное предупреждение для некоторой категории читателей:

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- Не надо мне рассказывать, что клавиатура за 5000р лучше, чем за 800р.

- Не надо писать, что есть Logitech и все остальные.

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- Я не киберспортсмен и не "нагибатель". Поэтому никаких завышенных требований к клавиатуре не предъявляю.

- Я не считаю, что клавиатура обязательно должна быть механической.

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Подобное предупреждение я уже писал к статье про компьютерные мыши, но все тщетно... Что ж, у вас будет масса возможностей похвалиться своими девайсами за "много тыщ" в комментариях...

Начинаем.

У меня было много мышей. Но большинство пало смертью храбрых на поле компьютерной брани. А вот с клавиатурами ситуация сложилась диаметрально противоположная.

И сегодня я расскажу о всех своих клавиатурах (за исключением одной - но о ней в самом конце).

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Самой первой клавиатурой стала штукенция от компании Chicony с разъемом PS2.

И она до сих пор живая и здоровая.

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 Люфты, конечно, выросли. И нажатие на актуальные клавиши уже не то. Но работает... Нелегкая жизнь отразилась на клавишах "стрелок". Так, на правой кнопке образовалась солидная вмятина от ногтя (да, такой у меня стиль игры в гонках). Пришлось клеить небольшой кусочек пластмассы и притирать надфилем и наждачкой. Но и "имплант" долго не выдержал...

Выкидывать жалко. Тем более с таким уже редким видом подключения.

Следующей клавиатурой стала Intro KU101.

 Обычный офисник.

 Сначала претензий к ней не было. Но потом появились проблемы со "стрелками" (опять...). Но другого плана. Дело в том, что при нажатии на кнопки не вертикально сверху, а под наклоном, клавиши задевали за сам корпус и просто не срабатывали. В шутерах или при печати ничего подобного не было. А в гонках - подклинивало. Такое меня не устраивало. И клавиатура перешла в разряд "подключение к ноутбуку". Там она и работала пару лет в качестве заменителя родной клавиатуры ноутбука Самсунг.

На смену ей, для игрового компьютера, была куплена клавиатура A4Tech KR-85.

С инновационным дизайном закругленных клавиш... Клавиатура, в целом, понравилась.

 Удобная, надежная. В меру шумная. Но душа хотела игровую. Нет, не так: "игровую". И такой стала недорогая A4Tech Q100.

Как указывали на сайте ДНС: игровая клавиатура с подсветкой. Тут, конечно, можно поспорить. Подсветка есть.

 Но вот является ли она подсветкой или декоративным элементом? Тут именно второй вариант. Ни сами клавиши, ни зона вокруг них не подсвечивается. Только две декоративные зоны по бокам. Четыре клавиши сделаны из мягкого прорезиненного пластика. Но для меня они не имеют никакого значения, т.к. играю на "стрелках" (сколько раз я это уже повторил?). А вот они обычные, это косяк. Могли бы и их сделать такими же. К самой клавиатуре почти нет претензий. За исключением того, что пробел резонирует иногда при быстром нажатии на него. Краска достаточно износостойкая, провод в оплетке нормальной длины. Мне больше и не надо.

Потом я собрал из, лежащих без дела комплектующих, второй игровой компьютер. И решил для него купить клавиатуру на Али. Там было много чего, но внешний вид мне не нравился. Также хотелось купить клавиатуру с подсвечивающимися кнопками. Псевдомеханические уродства не рассматривал. Взял "чудо", что ехало не из Китая, а со склада в России. Это было ноунейм изделие Darshion ("прижми мечту"...)

Довольно здоровая и с кучей дополнительных мультимедийных кнопок. Включил...Поматерился и выключил. А причина довольно простая: внешний вид на рендеринге на сайте магазина - одно. В жизни - совершенно другое! Отвратительная подсветка, просто ужасная. Половину кнопок не видно.

При виде строго сверху буквы видны еще более-менее нормально. Но в рабочем положении - атас...

А еще, подсветка неравномерная. Всего один диод...Может обладателям навыка слепой печати такое не важно, но не в моем случае. "Клава" сразу перешла в разряд тестовых...

А для второго компьютера на Озоне был куплен комплект "клавиатура + мышь" A4Tech B2100 (но не сразу...).

Это самая большая клавиатура из моего состава. В комплекте также шел удобный упор под ладонь. Но крепится он слева. А я играю на "стрелках"...

Клавиатура уже более функционально наворочена. Но для меня эти функции не имеют значения. Как и подсветка.

 Да, тут она имеется в зоне клавиш. Никакой функции кроме декоративной не несет. Удобная, в меру шумит. Мне сойдет. Каких-то косяков за ней пока не заметил, но и длительность ее пользования не особо большая.

Но, положа, руку на сердце, я не вижу у двух "игровых девайсов" A4Tech преимуществ перед чистым "офисником" KR-85.

Параллельно данным событиям искал клавиатуру под "интернетный" комп. Т.к. он стоял в спальне, прямо перед кроватью, то желательна была бесшумная клавиатура и подсветка. Чтобы можно было печатать в темноте, когда другой человек (а это обычно я) спит. В игровом сегменте все было довольно дорого и поэтому поиск шел среди офисных моделей. Ну, не знаю, чем на самом деле является клавиатура Oklick 560 ML, но обоим требованиям она удовлетворяла.

 Достаточно тихая и с подсветкой (но без памяти на нее). "Тихости" хватило примерно на полгода интенсивной работы. Подсветка оказалась в сто раз лучше "геймерского недоразумения" от Darshion. А вот для игр такая модель совершенно мне не подходит. Все дело в том, что клавиши "стрелок" совмещены с основным блоком, без традиционного разделения. И на месте правого Alt находится кнопка управления функциями мультимедийных кнопок. Да еще и пробел очень короткий. Но для печати вполне сойдет. За время службы некоторые кнопки изрядно "облысели" и при свете плохо читаемы.

Но в темноте проблем нет. Пора ей подыскивать замену...

Ну вот и все мои клавиатуры. Все живы и почти здоровы. Кроме одной. И эта отдельная история...


Сказ о том, как я сначала порадовался косяку Озона, а потом опечалился...

Значит, после сборки второго игрового компа и обломом с китайской "клавой", решил завязывать с покупками на Али. Это дело мне порядком надоело. Решил взять на Озоне. Выбор пал на самую дешевую игровую клавиатуру A4Tech ( ага, пишите там внизу, что фанат...), модель Gaming X7-G300.

Все, заказал, жду. Приходит посылка. Я ее открываю...А там другая клавиатура...

Самое смешное, что положили клавиатуру, которая была дороже заказанной. Это была модель A4Tech X7-G800V.

"Повезло" - подумал я, начав скачивать для нее софт. Который мне был нужен, как собаке пятая нога. Ну, пару часов я с ним "поигрался". А потом...потом я ее просто отдал. Вот не подошла мне ее эргономика абсолютно! Маленький пробел, высокий корпус. После пользования в течение пары часов начинали неприятно болеть запястья с непривычки. Возможно, я бы к ней привык. Но...привыкать к клавиатуре. Я же не ковбой из анекдота про стул с гвоздем... Короче, не мое и точка. Все ее навороты - мимо кассы, разве что кнопки "стрелок" были прорезиненные. И вот после нее уже была снова заказана A4Tech B2100.

Какой вывод я сделал при использовании клавиатур нижнего ценового сегмента?

Если нет особых игровых пристрастий, то можете смело купить...обычную офисную клавиатуру и не парить себе мозги. А вот, если вам нужна тихая, да еще и подсветкой, то тут уже стоит смотреть на гораздо более дорогие модели. И учтите, что в живую многие модели выглядят не так, как на фото. Часто подсветка просто безобразная и неравномерная. Поэтому стоит поискать видео на YouTube, чтобы увидеть ее. Также стоит особо хорошо подумать при покупке, так называемых мной, клавиатур с "псевдомеханическим видом". Они могут оказаться крайне неудобными в пользовании из-за слишком высоких клавиш. Если для механики такое оправдано, то для мембранных просто глупость. Я в магазине ДНС вдоволь "поклацал" по кнопкам выставочных образцов и мне было очень не комфортно. Поэтому к этому моменту стоит присмотреться.

Мои же предпочтения скромные: полный набор кнопок, включая дополнительные, отдельно расположенный блок "стрелок", длинный пробел и крупный Enter.

Те же, кто хочет "доминировать и нагибать" в онлайне, могут выбирать по своим пристрастиям...


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