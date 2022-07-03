За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2012 году выходит игра от компании Ryu Ga Gotoku Studio и, изданная Sega. К непосредственному созданию продукта приложил руку Тосихиро Нагоси, "крестный отец" серии Yakuza. Это важно для понимания концепции и сценария.

реклама

Игра не могла поразить графикой, т.к. создавалась в первую очередь для консолей. Поэтому визуально проигрывала многим играм того времени. Но у нее был козырь в рукаве...

Коротко о сюжете.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

2080 год. Человеческое общество очень сильно разделено на нищих (ладно, нуждающихся) и элиту. Многие районы мегаполисов превратились в реальные бомжатники, куда и полиция боится заходить. В то же время робототехника сделала гигантский рывок и роботы стали помощниками людей во многих сферах. Была подписана декларация о том, что запрещается делать роботов, похожих на людей. Но, как оказалось, правило не соблюдается. Мало того, что такие роботы существуют, так они и сами не осознают, что они роботы...

реклама

Наш персонаж, отставной солдат Дэн Маршал, входит в тактическую группу, заданием которой и состоит выяснить, кто стоит за этим.

Так что перед нами шутер с видом от третьего лица и перестрелками в духе Gears of War.

реклама

И вот тут вернемся к козырю. Тосихиро Нагоси создал очень хороший сюжет. Я бы сказал, что он отличный. Фантастика на уровне хороших голливудских фильмов на тему "роботы и люди". Это тот редкий случай, когда ролики между главами стоит смотреть и не пропускать.

Каждый ролик несет смысловую нагрузку. Из них бы вышел неплохой фильм...

Драматических моментов в игре достаточно.

реклама

Но не только этим "богата" игра. В ней применена так называемая технология "Система последствий". От действий игрока в истории зависит лояльность членов его группы и вероятность того, будут ли они беспрекословно выполнять его приказы в бою. Эта система влияет на сюжет и геймплей, поскольку герои будут вести себя по-разному, в зависимости от уровня доверия. Все это управление было возложено на микрофон. Т.е. через микрофон можно было отдавать команды членам отряда. Но для русской локализации эту возможность не переводили. Поэтому приказы надо отдавать на английском и желательно без акцента. Но, для тех, у кого нет гарнитуры, можно просто выбирать нужную команду из списка.

Уровень лояльности повышается/понижается в беседах с соратниками, где нужно отвечать на обыденные вопросы. Не всегда вы сможете правильно угадать ответ, чтобы угодить собеседнику. Скажем, в компании с громилой Роем "Большим Бо" Ботенге и симпатичной китаянкой Фэй Ли угодить сразу обоим не выйдет.

Как и положено в японских играх, женские персонажи симпатичные...Обсуждение женской красоты вызывает одобрение Бо и негодование Ли. И каждый персонаж со своим характером. Там даже робот будет!

Как шутер, игра довольно заурядна. Но ИИ врагов неплохой. Наши противники - разнообразные роботы.

Интеллектом не обделены. Обходят с флангов и даже могут тихонько подползти и схватить за ногу. Повреждение головы робота приводит к тому, что они начинают палить куда попало. А, если отстрелить руки, то стрелять он уже не сможет (что вполне логично).

Ну и, конечно же, боссы! Как же японская игра без них! Это огромные роботы.

Каждый убивается по-своему. Иногда в несколько этапов.

Иногда финал сражения с боссом происходит на его "голове"...

Ракетная установка с самонаводящимися ракетами - непременный атрибут борьбы с боссами.

За каждое убийство даются очки/деньги, которые можно потратить в магазинчиках, внешне напоминающих банкоматы.

Основное меню магазина.Там можно купить патроны, оружие и специальные модули для прокачки. Причем модули есть для всех членов команды. Также в магазине можно прокачать основное оружие бойца:

Наш персонаж может одновременно нести три вида оружия: основной автомат, пистолет с бесконечным боезапасом и еще что-нибудь. Например, снайперскую винтовку или ракетную установку. Вариантов достаточно. Основное оружие имеет альтернативный режим стрельбы. После соответствующей прокачки, этот режим становится хорошим подспорьем при уничтожении сильных противников:

Игра довольно динамичная, бои напряженные, противники накатывают волнами и расслабиться не получится. И вот тут уже замечаешь, что система команд плохо работает. Просто некогда отдавать команды. Да и сам список команд довольно скудный. Ничего похожего на тактику The Bureau: XCOM Declassified тут нет. А жаль... Стоило просто добавить тактическую паузу и тогда смысл от команд был бы намного больше. А так, я командами пользовался, когда ползал раненный и просто звал на помощь бойца...

Миссии в игре довольно разнообразные: будем бегать, прыгать, плавать, гонять на катерах...

И много - много стрелять...

Есть претензия к управлению. Но это типичное "тяжелое наследие консольных игр". В остальном претензий не было.

Полноценный тест моей системы в игре провести не получилось. Игра имеет лок на 60 кадров.

Для комфортной игры вам хватит любого четырехъядерного процессора. А насчет минимального уровня видеокарты даже не скажу: в разрешении 4К (DSR) производительности GTX 1070 хватало с огромным запасом:

Загрузка видеокарты в разрешении 4К (DSR).Так что для большинства видеокарт игра проблемой не станет.





Что можно сказать в качестве вывода по данной игре?

Я не являюсь поклонником японских игр в принципе (и это мягко сказано). Случаи, когда продукт мне понравился, можно пересчитать по пальцам: серия Lost Planet, Vanquish и пара частей Resident Evil. Теперь к ним добавилась Binary Domain.

Если вы любитель "шутеров с укрытиями". Если вы поклонник "японского стиля" игр. Если вам нравится фантастика с неплохим сюжетом. То обязательно поиграйте в данную игру. Она вам определенно понравится.



