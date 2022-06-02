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Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды

Сегодня я снова рассмотрю "произведение искусства", созданное по мотивам игровой франшизы Halo.
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Я не знаю, что было первым: курица или яйцо. И также теряюсь в догадках, для чего сняли сериал по франшизе Halo: или сериал должен был поддержать продажи, не особо взлетевшей игры Halo Infinite, либо игра должна была подстегнуть просмотры сериала...

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Но не суть, главное, что вышел первый сезон этого сериала и, посмотрев все серии, можно делать выводы...

Сама идея сделать даже не фильм, а сериал по шутеру (пусть и куче шутеров) выглядит глупым. Сюжет там есть, но растягивать его в сериал не выйдет. Персонаж, хоть и колоритный, но весьма своеобразный. Это же не совсем человек, а его глубокая модификация. Характер, как таковой, отсутствует. Поэтому будем его выдумывать...

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Если коротко о сюжете игры: идет кровавая война между человечеством и неким Ковенантом. Все.

В сериале сделали упор совсем на другом. К чему нам все эти ваши побоища? Давайте рассмотрим "человеческие отношения", ведь этого так мало в фильмах... Если рандомно выбирать места из различных серий, то вы с большой долей вероятности увидите либо "процесс становления" Чифа, либо очередную интригу среди людей. А то, что человечество столкнулось с инопланетной цивилизацией, да еще и враждебной, нам показывают не так и часто. И это совершенно не нравится. 

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Начнем с самого главного героя - Мастера Чифа. Еще не посмотрев сериал, я встречал мнение, что Чиф слишком рано снял шлем...

Что ж, это не самое страшное в сериале. Даже актер меня не разочаровал. А разочарование приходить стало, когда он вынул из себя чип и стал постепенно превращаться в нормального (по эмоциям) человека. "Вишенкой на торте" стало "укладывание в постель" явного шпиона Ковенанта. Тут стоит сказать еще "спасибо", что им стала женщина...А ведь мог быть и мужик...

Но без вездесущей "повестки" тут не обошлось. Количество "сильных женщин" в сериале просто зашкаливает.

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Можно закрыть глаза на пол, но вот отмахнуться от того, что они вытворяют, не выйдет. Это просто вне понимания! Земля под угрозой уничтожения, а людишки выясняют отношения: кто будет "рулить" в исследованиях артефактов! 

Недопонимание вызывает сюжетная линия девочки - монголки (или китайки?), которая (судя по предсказанию "дервишей") будет "указывать" Чифу некий путь... Куда? Откуда она вообще вылезла? Мало женских персонажей вам? Вот скажите мне, в какой-такой части игр этот намек имеется?

Отдельного внимания стоит уделить шпионке от лиги Ковенанта. Ее появление вызвало у меня удивление. Но то, как она провела землян... Это какими надо быть клоунами, чтобы поверить в ее историю? 

С такими "талантами" земляне проиграют войну однозначно.

Что же касается основного сюжета, то еще не ясно, во что он выльется. Возможно, артефакты приведут создателей сериала к совсем другому результату, нежели в самих играх. Кто знает... Но задатки коренного пересмотра сюжета игры уже проглядывают.

Теперь совсем коротко о графике и боях. Самих сражений с пришельцами было очень мало. Не тянет на сражение цивилизаций. Не масштабно. Визуальные эффекты, по нынешним меркам, в сериале скромные.

Но не это главное. Иногда заметна излишняя бюджетность. Один из героев второстепенной сюжетной линии, Сорен-066, щеголяет с итальянским револьвером Chiappa Rhino 60DS.

Да, выглядит он весьма необычно для револьвера современности. Но так ли он востребован в далеком будущем? А повстанцы на Мадригале (планета такая) сплошь и рядом бегают со слегка закамуфлированными автоматами Калашникова! Вот уж оружие на века!

Среди всевозможной наземной техники один из главных злодеев-землян передвигается на внедорожнике от General Motors. Видно, на Мадригале дела совсем плохи...

Вот к кому (чему) у меня практически нет вопросов, так к пришельцам. Внешнее сходство с игровыми выдержано.

Разные "сорта" присутствуют. Все нормально.

Бои иногда копируют игровой процесс, что выглядит прикольно, но такое я уже видел в фильме Doom. И я не думаю, что такие отсылки к играм склонят чашу весов к положительным оценкам для сериала.


Сериал мне не понравился, хотя я и не фанат серии Хало. Но так "опустить ниже плинтуса" Чифа... надо еще умудриться. И это создателям удалось. Смотреть такое за деньги - увольте.

Я не буду перечислять всех персонажей, только рассмотрю основных.

Мастер Чиф (и никак иначе!) - Пабло Шрайбер:

К самому актеру нет претензий. На мой взгляд он подходит на роль. Но другое дело, что сама роль написана человеком очень-очень далеким от игр. Нет, такого Чифа мне не надо...Попытка "очеловечивания" для идеального солдата прошла плохо. 

Кван Ха - актриса Ерин Ха:

Так и хочется спросить: "Дэвочка, ти кто такой, а? Иды уроки учы. Нэ лез ко взрослим дядкам..."

Вот зачем в сериале такой персонаж? Мало сильных/независимых женщин? И еще она какой-то там покажет Чифу путь? Она Никто и звать Никак. Эта второстепенная линия вообще нафиг тут не нужна! И так же ясно, что ее героиня возглавит сопротивление против диктатора на Мадригале. А потом, во втором или каком еще сезоне, они, рука об руку, с Мастером Чифом пойдут громить супостатов...тьфу на товарища сценариста... Тьфу, три раза.

Доктор Кэтрин Хелси - актриса Наташа МакЭлхоун:

Местная "злыдня", которая плевала на всех, ради достижения каких-то эмпирических целей. Собственно, создатель проекта "Спартанец". Пока не ясно, что же в конце концов она сделает в сериале. Будет ли она "плохой-хорошей" или "плохой-плохой". Сама актриса ведь не плохая и сыграла тут хорошо. Но ее роль в дальнейшем пока не ясна.

Алиса..ах, да, Кортана - ее играет Джен Тейлор:

Ну, тут также немного (или много?) переосмыслили искусственный интеллект, дарованный Чифу. И переосмысление пошло явно не на пользу...Но особых претензий нет, кроме одного: во многих сценах лицо у Кортаны такое, будто она хочет..."какать":

Довольно странно это для искусственного разума...

Сорен-066 (он же бракованный/недоделанный спартанец) - актер Боким Вудбайн:

Пока также не ясна его роль в сериале. Вероятно, что он еще не раз встретится с Чифом. Сама его роль эдакого "вольного стрелка" сойдет. Но, опять же повторюсь: второстепенная сюжетная линия напрягает.

Кай-125 - актриса Кейт Кеннеди:

Еще один случай "очеловечивания" спартанца (спартанки?). Тут все ясно: долбанный феминизм в действии. По итогу, из четырех спартанцев имеем двух бракованных... Зачем так сделали, мне не ясно. Достаточно было и одного Чифа осквернить.

Адмирал Маргарет Парангоски - актриса Шабана Азми:

Ага, начальство у нас сплошь из слабого пола... Понятно почему все идет через... пятую точку. Ее персонаж больше беспокоит собственное благополучие и интриги. Уж не знаю, зачем на место адмиральши взяли малоизвестную актрису. Чтобы индусы не обиделись?

Доктор Миранда Кейс - актриса Олив Грей:

Женщина (а чего вы ждали). Вроде, хорошая по сюжету. Вроде, нормально относится к "очеловеченным" спартанцам. Не особо значимая роль. Пока. Но явно ее значимость будет расти в следующем сезоне.

И напоследок, самый непонятный и запутанный персонаж - "засланка" Ковенанта.

Маки -актриса Чарли Мерфи:

Самая непонятная роль. Самая идиотская идея. Начнем с того, что только дурак поверит в ее историю (мы то знаем, что Ковенант пленных не берет). А уж побег на чужом космическом корабле... То, что люди идиоты нам отлично показали. Но пришельцы вроде не такие... Пока ее роль мало испортила (хотя и испортила) карму Чифа. Но в будущем сезоне этот процесс безусловно усугубится.


Что в итоге?

Для тех, кто вообще не знаком с серией игр Хало, может данное "произведение" и сойдет. Но для тех, кто играл - вряд ли. "Понижение статуса" Мастера Чифа не может понравится, подмазывание к нему в компаньоны всяких "сильных представительниц слабого пола" также бесит. Он Воин, с большой буквы. Именно поэтому его и боялись пришельцы. Это бескомпромиссная машина по уничтожению чужеродных организмов, а не суся-размазня. 

Создатели сего творения в очередной раз наступили на грабли форматирования игр в отстойные фильмы.

Печально... Но мы уже привыкли...


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