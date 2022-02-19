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Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070

Буквально на днях вышло обновление для игры Crysis Remastered, которое в корне поменяло производительность по процессорной части. Проверим, что это дало в плане прироста производительности.
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В 2007 году вышла игра, которая просто взорвала игровой мир в плане нового понимания графики. Компания Crytek создала игру с графикой, которая на долгие годы стала эталоном для индустрии. Да и сейчас она не выглядит устаревшей. Но тогда...тогда это было что-то...Фактически ни одна видеокарта не могла вытягивать графические настройки игры при максимальном качестве. И на тот момент многие только ради этого делали апгрейд в надежде поиграть в это изделие.

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Прошли годы и для видеокарт требования к игре перестали быть запредельными. Но не для процессоров!

Игра прославилась и тем, что активно использовала от силы два потока, что накладывало сильное ограничение на общей производительности. Особенно плохо обстояли дела во второй половине игры, когда начинались активные боевые действия с инопланетянами, сопровождающиеся феерическими спецэффектами.

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В 2020 году компания Crytek решила робко намекнуть о своем существовании и выпустила ремастер на первую часть франшизы. Он был принят очень прохладно (дважды в одну реку не удается войти). Были применены передовые разработки в виде трассировки лучей (не на основе Ray Tracing от NVidia), подтянули графику и продукт готов. Я не стал даже пытаться скачивать это изделие, просто узнав у игравших, что с точки зрения оптимизации работы потоков процессора ничего не поменялось...Значит, не судьба нормально поиграть в эту игру...Переживем.

Как оказалось разработчики все же вняли просьбам "игрунов" и провели определенную работу по оптимизации процессорных потоков в игре. И вот эта версия меня заинтересовала. Теперь можно будет снова окунуться в мир "иноземных кальмаров".

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Рассказывать о сюжете не буду. Сразу перейду к тестам.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

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Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.

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Во-первых изменилось сглаживание в игре:

Тестирование будет проходить в режиме SMAA 2TX.

 Но оно особо сильно на производительность не влияет. Раньше это параметр заметно снижал фпс в игре.

Основные настройки остались прежними, но добавился пункт в основном меню: трассировка лучей.

Также доступен режим Experimental RT Boost Mode и режим DLSS для карт RTX серии от НВидиа.

Кроме основных настроек до максимальных включительно, появился режим "Can it run Crysis?", который по доброй старой традиции ставил в неприличную позу все видеокарты...Видно, дань прошлому...

Итак сравним качество картинок на разных настройках графики.

"Can it run Crysis?" + "лучи":

"Can it run Crysis?" с отключенной трассировкой лучей:

Максимальные настройки графики с трассировкой лучей:

Максимальные настройки без трассировки лучей:

Высокие настройки графики с трассировкой лучей:

Высокие настройки графики без трассировки лучей:

 Как видите, разница в изображении не столь велика. Технология трассировки лучей тут попроще, чем аналог от НВидиа. Но зато и ресурсов потребляет в разы меньше.

На средних настройках и ниже, активация трассировки невозможна.

Средние настройки графики:

 Зная, что эта локация не является самой прожорливой, установил следующие настройки графики, на которых (скорее всего) можно будет пройти игру до конца:

 Минус игры (как и оригинала) - автоматическое включение размытия при движении. А эта опция в играх мне категорически не нравится.

Скриншот на кастомных настройках графики:

Активация резкости в 20% в панели НВидиа отъедает примерно 2 фпс:

 Если же активировать еще и масштабирование, то фпс вырастет. Но картинка становится более размытой.

Кастомные настройки графики + активация NIS в панели управления НВидиа с 20% резкостью (разрешение 1632х918):

 Ссылка на слайдер с некоторыми скриншотами.

Стоит обратить внимание, что нагрузка всех потоков более-менее равномерная. То есть разработчики сдержали свое обещание. Для примера привожу скриншот с того же ракурса из оригинальной игры.

Настройки графики максимальные, сглаживание стоит также максимально доступное:

 Как видите, один поток нагружен на 92%, второй - на 22%. Загрузка остальных очень незначительная.

А видеокарта загружена только на половину. Фпс при этом едва достигает 60 кадров. Поэтому говорить о комфортной игре на максимальных настройках во второй части игры нельзя. Причем точно такое же поведение на процессорах без технологии многопоточности. Единственное, что спасает в такой ситуации - высокая тактовая частота процессора. Но ведь "гнать" до бесконечности нельзя...

А вот, что касается самой графики, то тут у меня такие выводы.

Она не поражает воображения. Совсем. Я даже не вижу какого-то улучшения в сравнении с оригиналом. Оно, конечно есть, но такое незначительное, что можно задаться вопросом: к чему был ремастер вообще?

Да, дальность прорисовки стала заметно лучше. Но стала ли графика реалистичнее? Однозначно нет. Если вы не обладаете взором Супермена, то разглядеть вдали листву на деревьях или детали гор не сможете. А в ремастере это имеется. Поэтому графику оригинала считаю более реалистичной. Да и темная растительность как-то красивее смотрится. Однозначно лучше в ремастере стали внутренности домиков, которые в оригинале выглядели просто не прорисованной заготовкой, словно все текстуры не прогрузились.

Теперь перейдем к тестированию моей системы на кастомных настройках. Будет записано два отрезка: проникновение на военную базу и перемещение по ней с уничтожением сил противника.

Первый тестовый отрезок:

Фреймрейт тестового отрезка.

 Второй тестовый отрезок:

Фреймрейт второго отрезка.

 Сводный результат:

Играть можно достаточно комфортно.

Ну и напоследок, прогоню встроенный бенчмарк (да-да, в игре есть бенчмарк!). Результат выдается в виде текстового документа по итогам четырех прогонов (первый традиционно дает худший результат):

Настройки указаны справа, локация - деревня.

 Вот такой небольшой анализ графики игры. Стоит ли снова поиграть в нее, пусть решает каждый сам для себя. По крайней мере, теперь вы будете избавлены от мерзких фризов из-за неоптимальной загрузки вашего процессора.


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