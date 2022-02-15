Hellgate: London - краткий обзор игры
Hellgate: London — постапокалиптическая компьютерная ролевая игра в жанре Action RPG от Flagship Studios, вышедшая 31 октября 2007 года. Игра была разработана командой, возглавляемой бывшими сотрудниками Blizzard Entertainment, некоторые из которых принимали участие в разработке серии Diablo.
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Итак, игра Hellgate: London. Действие происходит в 2038 году. Игра очень прямолинейная, сюжет довольно прост. Кроме основных заданий присутствуют и второстепенные, которые практически всегда сопутствуют по пути основному сюжету. Это плюс, т.к. не надо бегать в другую локацию.
В самом начале нам предлагают создать своего персонажа. Доступны следующие варианты:
Воитель - персонаж ближнего боя.
Демонолог может призывать демонов на бой, а сам отсидеться в укрытии...
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За заклинателя не пробовал играть.
Страж очень схож по возможностям с воителем.
Стрелок, тут и говорить нечего. Оружие дальнего боя.
Если коротко сказать, то все варианты делятся на два вида: персонажи ближнего боя и персонажи дальнего боя. Либо у вас будут в дальнейшем атакующие навыки, либо их заменят дроны (демоны) разных мастей. Каждый персонаж имеет сильные и слабые стороны. Это, в принципе, дает возможность перепроходить игру заново с новыми впечатлениями...
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В самом начале нас ждет коротенький маршрут с пояснениями по поводу сражений и значениями тех или иных предметов (идет краткое обучение).
Весь "мир" можно представить так: есть станции метро Лондона, которые представляют собой некие хабы, соединяющие небольшие локации. Когда все миссии на данной станции заканчиваются, по сюжету мы перемещаемся на следующую станцию. И все повторяется заново...
Локации генерируются рандомно (не всегда и везде). Что выглядит несколько странно. Ведь речь идет о конкретном городе и такой рандом просто недопустим. Кроме того, сходство с районами реального Лондона очень и очень формальное. Можно было и постараться. За развалинами всего не спрячешь.
Станции также сильно упрощены в сравнении с оригиналом, просто сделан размер, чтобы все персонажи и выходы на локации вмещались и достаточно.
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Локации представляют собой либо туннели (возможно, имеют сходство с самим метро города), либо подземные проходы,
либо это улицы города (та же Пикадилли), которые сильно урезаны по размеру:
Это понятно: таким нехитрым способом игроделы упростили свою задачу. Но довольно сильный негативный отпечаток на игру накладывает. Кроме того, идентичность локаций иногда может вас запутать в направлении. Хорошо, что есть карта в верхнем левом углу.
Иногда задания приводят нас к так называемым разломам в ад:
Внутри разломы выглядят вовсе одинаково. Но встречаются и локации совсем иного рода.
Эта же локация и выморозила мне все нервы, когда играл за стрелка. Дело в том, что после выполнения задания, все статуи демонов в музее оживают. И это целая куча боссов, которые просто зажимают вас в угол и укладывают в могилу (к которой надо бежать призраком из начала локации).
А вот играя за демонолога, было гораздо проще: натравливаем своих "домашних питомцев" на главного уродца, а сами расстреливаем остальных издалека. Игра хороша в этом моменте, разница классов очень заметна.
Что из себя представляют наши враги? Это достаточно разнообразный пантеон демонов и простых мертвецов/зомби и прочей нечисти. Сначала они имеют физический урон. Но потом обрастают и другими видами урона: огонь, кислота, электричество...Это очень осложняет задачу их уничтожения. Тем более, что враги имеют разную степень восприимчивости к разному виду урона. Боссов и мини боссов в игре достаточно. Часто они толстокожие, но понервничать заставят, особенно, когда отступать некуда.
Но игра нам дает возможность носить с собой три разных вида вооружения, которые переключаются между собой.Оружие и снаряжение можно прокачивать и модифицировать:
Во многое оружие можно вставлять специальные модули, которые также улучшают некоторые характеристики. Ненужное снаряжение можно продать или разобрать на запчасти. Короче, в плане модификации оружия, игра довольно хороша. Были бы лишние деньги...
И вот для пополнения кошелька нужны побочные задания. Их довольно много, но с точки зрения интереса, они просто никакие: найти протез, собрать 10 сердец демонов, убить 8 демонов и так далее.
Прокачка нашего персонажа также присутствует. Ветка довольно большая, все способности за игру не прокачать, стоит делать приоритеты:
В принципе, все сделано, чтобы игра была интересной. Но это не совсем так. Интерес быстро угасает. Дело в том, что побочные задания очень похожи друг на друга. Сюжет слабенький. Локации однообразны (только в самом конце будет немного "повеселее").
Основные миссии также разнообразием не отличаются. Хотя будут и миссии по зачистке улицы и "борьба внутри демона". Но это уже не помогает удержать интерес к игре. По крайней мере, меня хватило примерно на половину игры. Но все же окончание игры видел вживую. Дело в том, что данная игра является одной из любимых у моей жены. И мне приходилось иногда помогать проходить ей те или иные миссии. Поэтому чем все закончится, знаю не понаслышке...
Там, где мне просто не хватало терпения, жена проходила долго и нудно. Такой целеустремленности мне не хватило тогда...Наверно поэтому, женщин и ставят на сборку всяких приборов, где нужна точность и монотонность действий.
Теперь перейдем к тестированию.
Система:
Процессор: i5-3570K (4300 МГц)
Видеокарта: GT 430
Оперативная память: 12 Гб (1800 МГц)
Операционная система: Windows10 (LTSC)
Монитор: 1600х900
Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.
Ниже я объясню, почему выбраны именно такие.
Играть на данных настройках можно. Ближе к концу, когда количество "спецэффектов" просто зашкаливает, средний фпс проседает ниже.
Игра поддерживает dx9 и dx10. Качество графики в dx10 заметно лучше. Но на одних и тех же настройках, в dx 10 фпс сильно ниже при заметном улучшении картинки:
Играть, в целом можно, но на начальной версии игры производительность местами была просто отвратительной. В подземельях, где были двухуровневые расширения, количество кадров проседало ниже 40, независимо от процессора и видеокарты. Даже на системе с i5-4690К и видеокартой GTX1070 играть было невозможно. На любой операционной системе: от семерки до десятки. Только скачав последнюю версию игры, избавился от этого.
Что можно сказать по игре в целом?
На мой взгляд - не шедевр. Но и провалом я бы ее не назвал. Середнячок, довольно нудный. С проблемами по оптимизации, как в плане производительности, так и по части самой игры.
Мои субъективные оценки по игре:
Сюжет: "3"(не интересен вообще)
Графика: "3" (вступительный ролик обещал нечто совсем другое. Но...)
Дизайн локаций: "3" (создатели подошли к ним спустя рукава. Слишком все неказисто и без идейно)
ИИ врагов: "3" (для жанра сойдет, давят не интеллектом, но числом)
Локализация: "3+" (могли бы и сделать озвучку, тем более, что самих разговоров кот наплакал)
Оптимизация: "3" (в начале игра была ужасной)
Баги: "3" (часто выполнить некоторые побочные задания нельзя, потому, что просто не найти нужное количество врагов - лечится перезапуском уровня)
Реализация классов персонажа: "4" (неплохо, очень разнообразная тактика выходит)
Вот такое мнение у меня сложилось об игре Hellgate: London. Далеко не лучший продукт, противоречивый. Но можно и поиграть, если фанат жанра.
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