Стрелок, тут и говорить нечего. Оружие дальнего боя.

Техник.

Если коротко сказать, то все варианты делятся на два вида: персонажи ближнего боя и персонажи дальнего боя. Либо у вас будут в дальнейшем атакующие навыки, либо их заменят дроны (демоны) разных мастей. Каждый персонаж имеет сильные и слабые стороны. Это, в принципе, дает возможность перепроходить игру заново с новыми впечатлениями...

реклама

В самом начале нас ждет коротенький маршрут с пояснениями по поводу сражений и значениями тех или иных предметов (идет краткое обучение).

Весь "мир" можно представить так: есть станции метро Лондона, которые представляют собой некие хабы, соединяющие небольшие локации. Когда все миссии на данной станции заканчиваются, по сюжету мы перемещаемся на следующую станцию. И все повторяется заново...

Локации генерируются рандомно (не всегда и везде). Что выглядит несколько странно. Ведь речь идет о конкретном городе и такой рандом просто недопустим. Кроме того, сходство с районами реального Лондона очень и очень формальное. Можно было и постараться. За развалинами всего не спрячешь.

Станции также сильно упрощены в сравнении с оригиналом, просто сделан размер, чтобы все персонажи и выходы на локации вмещались и достаточно.