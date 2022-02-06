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Вряд ли найдется много людей, читающих этот ресурс, которые имеют больший срок просмотра гонок F1.

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Первое мое знакомство состоялось...в 1986 году. Это был первый и на тот момент единственный этап формулы, проходящий в социалистической стране. Да-да, после провала проведения этапа в Москве, первой страной "победившего социализма", принявшей "чуждую идеологии социализма, гонку капитализма" стала Венгрия. И вот этот этап и транслировался в СССР. Даже не передать, какими глазами я смотрел ее, абсолютно не понимая, что там собственно происходит. Да еще и родители, затеявшие клейку обоев, мешали.. Именно тогда я понял: вот оно, то самое...Мелькающие на экране и визжащие моторами болиды, оставили в сознании ребенка неизгладимое впечатление...

Победил тогда Нельсон Пике на Вильямсе. Но к просмотру гонок F1 на постоянной основе вернулся уже гораздо позже, когда стали регулярными их трансляции, в 1992 году. Тогда с огромным перевесом, просто разгромив всех, победил Найджел Мэнселл (Nigel Ernest James Mansell), выступавший за Вильямс (Williams - Renault). Мэнселл тогда был просто неудержим. Рядом, на подиуме справа, молодой талант... анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Мое же сердце было отдано навсегда совсем другой команде, которая еле-еле взяла четвертое место в кубке конструкторов - легендарной Ferrari... Ни Жан Алези, ни Иван Капелли не могли бороться за победы в то время. Так продолжалось до тех пор, пока в мир F1 не ворвался "навеки мной проклятый" гибрид... Я потерял почти полный интерес к серии. Перестал их регулярно смотреть. Следить за результатами следил, но без особого энтузиазма. Переход на гибридные двигатели считал просто глупостью, т..к сами гонки ну не могли никак существенно влиять на мировую экологию. Кроме того, были довольно сильно изменены правила самих гонок, и это также мне совершенно не нравилось. Попытки ограничивать бюджет команд и стремление уравнять шансы на победу ни к чему не привели (собственно, кто следит за F1, тот в курсе, кто и как побеждал в последние годы). А вот практически запрет на создание новых моторов, как я считаю, поставил крест на надежде команд победить Мерседес (о сезоне 2021 я еще скажу). В итоге гонка, призванная олицетворять прогресс и наивысшие достижения в автоспорте искусственно тормозится. Это никоим образом не сказалось на уравнивании команд (просто посмотрите на их возможности и бюджеты), но сделала гонки менее интересными лично для меня. реклама

Но три года назад, совершенно случайно для себя открыл серию американских гонок NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing). Я, конечно, знал о них, читал о пилотах, машинах. Но не смотрел. А тут подвернулась такая возможность. По началу было абсолютно ничего не понятно. Собственно, как в далеком 1986 году. Но постепенно стал разбираться в командах, правилах и прочих премудростях. И NASCAR предстал для меня в совершенно другом свете! Да, он намного проще по технике. Да, трассы не особо различаются по конфигурации (в сравнении с трассами под F1).

Типичная овальная трасса. Хотя есть и дорожные трассы, более привычные европейцам. Но несмотря на это, гонки были гораздо более интересными. Даже правила, которые разбивают гонку на три этапа (stage), практически нивелируя все преимущество лидера, стали мне более понятными. Это всегда плохо для первого в гонке, но хорошо для его преследователей.





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Сама же техника в гонках гораздо более простая и имеет ряд особенностей. Внешне машины копируют в общих чертах серийные автомобили, продающиеся в Америке. На данный момент их всего три модели: Тойота Камри (Toyota Camry), Форд Мустанг (Ford Mustang) и Шевроле Камаро (Chevrolet Camaro).

Chevrolet Camaro, имеет очень отдаленное сходство с гражданской машиной. На самом деле автомобили имеют гораздо больше от так называемых "силуэтов" (silhouette). Такими, например, являлись болиды серии DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Mercedes, AMG, DTM...Кто в теме, тот поймет... Кроме того, специфика овальных гонок (примерно чуть больше половины всех гонок серии) вынудила делать автомобили...кривыми, вернее ассимметричными. Это позволяет проходить повороты с большей скоростью (повороты ведь всегда только в одну сторону - левую) Кроме того, из-за наклона трассы в виражах (бенкинг) настройка левой и правой части машины разная, как по высоте подвески, так и по давлению в шинах. Бэнкинг на некоторых трассах очень большой (иногда свыше 30 градусов) Все это и делает автомобиль "кривым". Моторы довольно примитивные по нынешним меркам и имели к тому же в довесок обычную коробку передач! Никаких секвенталок и переключений на руле! Только проверенная временем "кочерга". Но все это ерунда, ведь сами гонки захватывающие. Надо только понять их. реклама Борьба на овальных трассах идет буквально в сантиметрах друг от друга. Любая неосторожность мгновенно может привести к массовой аварии: Иногда, к сожалению, в ней гибнут люди...

И вот в 2021 году я снова вернулся к просмотру F1. И имел отличную возможность сравнить ее с серией NASCAR. В Формуле было все предельно ясно: лидер Мерседес (Mercedes - AMG Petronas Formula One Team) и ее пилот - Льюис Хэмилтон (Lewis Carl Davidson Hamilton).



Хэм собственной персоной. Конкуренцию ему может составить напарник по команде Валттери Боттас (Valtteri "Vale" Bottas) Жизнерадостный финн Боттас и представитель команды Ред Булл (Red Bull Racing) - Макс Ферстаппен (Max Verstappen). Новая надежда всех голландцев. В NASCAR такой однозначности не было, формальным лидером выступал прошлогодний чемпион Чейз Эллиотт (William Clyde Elliott II). Но оспорить его лидерство могла целая когорта пилотов. Даже лидерство самой команды чемпиона, Хендрик Моторспорт (Hendrick Motorsports Racing Team), не было таким уж явным.

И вот в течение сезона стала складываться следующая ситуация. В F1 попеременно лидерство захватывали Хэмильтон и Ферстаппен. А в NASCAR постепенно отрываться от остальных стал Кайл Ларсон (Kyle Larson), пропустивший сезон 2020 из-за идиотской "толерантности".

Одна глупая фраза, произнесенная в 2020 году, чуть не стоила Кайлу карьеры. Но лидерство в NASCAR вообще ничего не гарантирует. Принцип построения самого кубка таков, что в финальной гонке победителем может стать любой из четверки сильнейших пилотов! Тут для понимания схожа аналогия с чемпионатом мира (Европы) по футболу, где есть отборочные матчи, четверть финал, полуфинал и сам финал. Примерно так и устроен NASCAR: по прошествии основной части чемпионата, лидеры по очкам отсеиваются в следующий раунд. Остальные гонщики также участвуют в гонках, но уже претендовать на чемпионство не могут.





Так что же мне опять не понравилось в F1? Многое. Например, я понял, что пока не изменят правила, лидерство Мерседеса (по машинам) будет неоспоримым. Мне могут возразить, что во времена "Красного Барона", Феррари точно также всех громила и победы Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) приелись.

Великий гонщик. Просто легенда... Но, есть одно "но". Другим команда вовсе не возбранялось создать новый автомобиль прямо посередине чемпионата. Или сделать новый мотор вместо текущего. Сейчас такое невозможно из-за правил. Можно делать только определенные "манипуляции", не более.

Далее, трактовка правил в сезоне 2021 дала несколько сбоев (мое личное субъективное мнение).

Первый, просто безобразный инцидент произошел на Гран При Бельгии, на легендарной трассе Спа (Circuit de Spa-Francorchamps). Что же такого кошмарного там случилось? Ничего. Вообще ничего! Гонки просто не было! Формально она прошла за автомобилем безопасности несколько кругов и все...

В гонке "лидировал" все два круга вот этот Мерседес... Люди ждали под дождем несколько часов, но она так и не возобновилась. Ну нет возможности гонять в сильный ливень, отмените этап (но надо же вернуть деньги) или перенесите его. Представляю негодование тех, кто купил билеты на тот Гран При! Промокнуть, извазюкаться в грязи и не получить взамен ничего! Не такую F1 я ждал...





В NASCARe такие вещи решаются проще: гонку останавливают (даже несильный дождь на овальных трассах с их бешенными скоростями смертельно опасен). Если дождь заканчивается, то трассу сушат и гонку продолжают.

Вот так сушат трассу в Америке. Если уже не укладываются в лимиты по времени, то могут перенести на другой день (что собственно и происходило не раз в прошлом году).

Ну и "вишенка на торте" - финалы в обоих чемпионатах.

В NASCAR было сражение между несколькими пилотами, но победу одержал, абсолютно заслуженно Кайл Ларсон, доказав, что на нынешний момент является не просто сильнейшим, но и довольно универсальным пилотом.



А вот результат в F1 решался отнюдь не на трассе...

Терпеть не могу холеного англичанина Хэмильтона, но чемпионат бы выиграл снова он. Если бы на последних кругах не произошла авария, которая все перевернула с ног на голову. После рестарта, воспользовавшись свежими шинами, лидерство на последних кругах просто вырвал зубами Ферстаппен.

Но ведь сама трактовка остановки гонки и ее возобновление было очень даже спорным. В Мерседесе были явно этим недовольны. А их руководитель Тото Вольф (Torger Christian „Toto“ Wolff) нисколько не скрывал эмоции и был в бешенстве. Хэмильтон же был просто морально раздавлен.

И снова правила дали сбой. Не гоже так вмешиваться в борьбу, тем более за чемпионство. Потом уже были "подковерные разбирательства", Мерседес протест не подал, но во что выльется недовольство в нынешнем сезоне, посмотрим...





"Подковерной борьбы" в NASCAR в разы меньше. Там другой уровень команд, их бюджетов. Да и традиции совсем другие. Помните, во что вылился натуральный наезд Ферстаппена на Хэмильтона в Монце (Autodromo Nazionale di Monza)?

Ситуация была неприятная. Но и Макс повел себя нехорошо, не выяснив состояние Льюиса. Ни во что. Просто их неприязнь друг к другу усилилась. А вот гонщики NASCAR не стесняются и могут начистить друг другу физиономии. Такое бывало довольно часто. Может это и выглядит нехорошо, но зато чисто мужские эмоции, без вмешательства адвокатов...Ну, потом могут и штраф заплатить, что поделать...





Сезоны 2022 года внесут сильные изменения в регламент обоих чемпионатов. В F1, наконец, перейдут на шины с большим диаметром диска и внесут довольно существенные изменения в аэродинамике.

Первая представленная машина сезона 2022. Команда Haas F1 Team. Виртуалка... В NASCAR вообще произошла "революция": машины получили новые кузова, которые теперь симметричные (карбон!). Также изменится диаметр дисков и поменяются коробки передач (секвенталки!). Ну и аэродинамика, естественно. Строить для этой серии прогноз бесполезно: много сильных пилотов. А кто из команд лучше адаптируется к новым правилам не ясно. Будущее покажет.



В F1 по большому счету ничего не поменяется. Хэмильтон будет формальным лидером. Сможет ли навязать ему борьбу Ферстаппен, сильно зависит от работы мотористов Хонды (Honda), которая уходит из гонок. Теперь за моторы будет отвечать через дочернюю компанию Мюген (Mugen), что может отрицательно сказаться на результатах. Другие вряд ли окажут сильное давление на лидеров. Может просто разрыв сократят...По крайней мере команде, за которую болею с детства, светит в лучшем случае отдельные победы на этапах Гран При.

Вот эти причины и отодвигают современную F1 в моем личном приоритете гонок на третье место, уступив второе, гонкам NASCAR.

А что же тогда на первом месте, спросите вы?

А на первом месте стоит просто умопомрачительная и гораздо более интересная серия "королевского класса" MotoGP...И ее фаворит в командном зачете, непревзойденная Ducati Lenovo Team.

Франческо Баньяя (Francesco "Pecco" Bagnaia) один из претендентов на титул в 2022 году. P.S.: А вы все говорите мне: синий фанат, зеленый фанат...Да красный фанат я! Красный. С самого детства... P.S.: А вы все говорите мне: синий фанат, зеленый фанат...Да красный фанат я! Красный. С самого детства...

P.P.S.: На вопрос "к чему на сайте подобная статья?" - отвечаю. И гонки F1, и NASCAR, и даже MotoGP представлены в виде компьютерных игр. Так что формально, статья имеет место быть...