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Я не являюсь особым любителем и ценителем вампирской темы. Даже среди фильмов ужасов она, на мой вкус, не лучшая. Но несколько фильмов очень даже ничего. Например, "Вампиры" Карпентера 1988 года

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или просто неподражаемый "От заката до рассвета"...

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Но вернемся к игровой индустрии.

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Тут тоже "вампирского добра" хватает. Но лично столкнулся только с парочкой. Более-менее современный Vampyr смог задержать меня на час максимум. Не пошло дело...

Ну а первым "опытом", стала игра BloodRayne. Собственно в нее я поиграл лишь чуть-чуть, больше смотрел на прохождение ее братом, все перехватывали другие проекты, мне более интересные.

И вот сейчас обратил внимание на "доработанную и улучшенную" версию - BloodRayne: Terminal Cut.

BloodRayne - серия компьютерных игр в жанрах шутер от третьего лица, экшен и хак-н-слэш, разработанная компанией Terminal Reality и изданная Majesco Entertainmentruen. Дебютировала в 2002 году с выпуском на платформах PS2, Xbox, GameCube и Windows.

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Главная героина игры - Рейн, "неправильный вампир", дампир, которая убивает самих вампиров и, заодно, нацистов.

"Действие игры происходит в 1933 и 1938 годах, незадолго до Второй мировой войны. Являясь агентом общества "Бримстоун", Рейн отправляется в различные места (небольшой болотный город в Луизиане, секретную базу Третьего рейха в Аргентине и древний замок в Германии), чтобы сражаться со сверхъестественными существами, а также с нацистской армией..." - Википедия (а что, авторитетный источник).

Тестировать игру 2002 года (пусть и улучшенную) на GTX 1070 или GTX 970 не совсем целесообразно. Поэтому "повампирю" на эрзац-карте GT 430, работающей в паре с процессором i5-2500.

Первое, на что обращаешь внимание после установки настроек, просто убогая графика.

Это у нас болото. реклама А это подземелье военной базы. На ноутбуке тогда она показалась мне более симпатичной...Ну, ладно, не с лица воду пить (кровь сосать)...

Первые миссии на болоте ясно показали, кто тут "слабое звено". Им становится графический процессор, который почти всегда загружен на 70-80%. А при включении "инфракрасного" вампирского зрения или применении "кровавой ярости" - на 100%. Частота кадров при этом может падать с залоченных 60 до 42-45. Если в случае с вампирским зрением это не криминально, то в схватках с применением "кровавой ярости", "вялость" управления досаждает.

Это еще "хороший" сценарий "кровавой ярости". Можно получить и 45 кадров... Да...не этого я ждал от такой убогой картинки. Особенно плохо смотрятся сцены с высасыванием крови. Тут все крупным планом...

Процесс обескровливания. Немного привыкнув к вырвиглаз-графике, отправляемся на другие локации крошить...фашистов. Тут как-то все посимпатичнее.

Результат небольшого недопонимания с нацистами... Но озвучка!!! Русская озвучка данной версии просто ужасная. Голос главной героини практически лишен эмоций (а, ну это же формально труп, какие эмоции). А звуки высасывания крови явно украли с какого-то порно ресурса. Ну, нельзя же так делать безалаберно!

В такие моменты немцы кричат и на немецком и на русском. Вот чувствую орду разъяренных фанатов, которые уже руки потирают...но, подождите, подождите.

Сама-то игра даже очень прикольная. Да, убогая графика и скверная озвучка - все мои претензии. Причем графике делаю сильную поблажку на ее возраст. Рейн бойко скачет, выписывая пируэты, кромсает врагов двумя лезвиями.

Вот такая она у нас гимнастка... Типичная "расчлененка". При необходимости может применить и огнестрельное оружие (особенно пригодится в схватке с нацистами). По мере прохождения, мы обучаемся новым комбо ударам и открываем суперспособности, на которые расходуется накопленная "кровавая энергия". Ну и боссы, куда ж без них...

Играть было довольно интересно, хоть бегать по локациям немного надоедает. Игра даст сто очков вперед многим новым проектам, как бы смешно это не звучало. В отсутствии графики создатели вложили усилия в другие аспекты игры. И это сделало ее играбельной даже сейчас.





Возвращаемся к тестированию. Его проводил уже не на болотах, а военной базе, в момент сражений.

Система:

процессор: i5-2500

видеокарта: GT 430

оперативная память 8 Гб (частота 1333 МГц)

операционная система: Windows 7 (sp1)

разрешение монитора: 1600х900.

Запись осуществлялась программой MSI Afterburner.

Настройки графики:

Результат тестирования (лок кадров 60 фпс):

Даже если как-то убрать лок кадров, то больше 70 фпс в максимуме система не выдаст. Значит, опять оптимизация...Ведь многие другие игры, более "графонистые", идут на данной системе лучше. Например, FEAR:

Бенчмарк, средние настройки графики.



Ну и немного порассуждаю об "осквернении" образа порядочного вампира. Это в одно время был такой тренд: что ни фильм, то "вампирская сага". И далеко не все из них достойны внимания. Мне очень понравился классический "Дракула" 1992 года от режиссера Ф.Ф. Копполы. Достойное переложение книги, хорошая игра актеров.

Есть и неплохие боевики: первые части "Другого мира"

или альтернатива "Бладрей" в виде "Блейда".

Кстати, сам первый фильм "Бладрейн" я бы оценил на "троечку" (но дампирша очень даже ничего...)

Даже относительно новый фильм "Дракула", с Люком Эвансом в главной роли, не вызывал отрицательных эмоций.

Очень неплохой фильм.

Но в противовес им стоят такие "хиты", как "Интервью с вампиром" (хорошие актеры, но сильно выраженная "голубая тема"), "Королева проклятых" (кроме самой Акаши ничего интересного нет) и, плачьте девочки, плачьте, "Сумерки" (фильм про девочку пубертатного возраста, разрывающуюся между живым трупом и волком). И эта сторона явно перевешивает, выставляя вампиров, какими-то слащавыми идиотами, склонными к однополой любви. К тому же полностью сохранившими все человеческие чувства и желания. Короче, образ вампира окончательно опошлен Голливудом.









Что же в итоге по игре?

Очень неплохо. При полном коллапсе на рынке видеокарт, можно перепройти ее на "затычках". Думаю, что не пожалеете потраченного времени.

Мои субъективные оценки:

Графика: примерно "0" ( да и наплевать)

Русская озвучка : "2" (но возбуждающе в некоторые моменты)

Сюжет: "4-" (в подобных играх он не может быть в принципе вменяемым. Иначе будет скучно)

Боевка: "4-" (где прицел???)

ИИ противников : "3-" (тогда его не было еще)

Веселье от игры: "4"



