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В 2014 году польское издательство City Interactive, на волне относительного успеха предыдущих игр, выпускает шутер на военную тематику - Enemy Front, созданную на передовом движке CryEngine 3.

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Создатели постарались скрестить игры разных тематик. Если за основу взято некоторое подобие Call of Duty, то разбавили это вкраплениями из Sniper Elite.

Получилось не очень убедительно. С самого начала лично я ждал передовой графики, ибо прошел Кризис 3 вдоль и поперек. Но ничего подобного в игре от польской студии не заметил. Видно, не зря кто-то сказал, что сделать игру на движке CryEngine 3 могут только в самой компании Crytek.

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Графика нормальная по тем временам, но не более.





Канализация. реклама Самая первая локация в игре. Тестовый отрезок. Более - менее удачно реализовано освещение в игре. Не очень похоже на реализацию возможностей движка. Для сравнения: реклама А анимации людей, мягко скажем, удручают. Такую анимацию имели игры задолго до этого проекта.



Лицевые анимации выполнены очень плохо. реклама

Но не все проблемы в графике. Сама игра пытается изобразить некую драму - не вышло.

Главный герой, американский журналист Рой Хокинс, лично участвует в военных операциях против фашистов вместе с польскими повстанцами. Миссии встречаются разнообразные. Но все вторичны. Мне игра напоминает винегрет из популярных серий. Тот же стелс тут прикручен явно для галочки. Ну, не работает он в тех декорациях! Намного проще занять удобную позицию и просто отстреливать приближающихся фашистов. Благо на миникарте они все отображаются. Даже понятно, в какую сторону они смотрят.

Для начала нам предложат миссию по освобождению священника и взрыва склада боеприпасов.

Возьми взрывчатку, настрой таймер, заложи взрывчатку... Это не ящик с золотом. Просто боеприпасы. Будут и отстрел снайперов. И стрельба по самолетам. Но все как-то нудно. Даже сама стрельба реализована странновато. Дело в том, что очень немногие игры смогут посоперничать с этой в плане дальности поражения врагов. И пистолет, и автомат обладают особой кучностью боя и позволяют стрелять на очень большие расстояния. Это сразу бросается в глаза. А при стрельбе из снайперской винтовки часто используется замедленный показ убийства врага. Еще бы "рентгеновский разнос органов" добавили и полное копирование серии Sniper Elite обеспечено.



Локации в игре крайне линейные в самом начале. Но потом наш герой пускается в пересказ своей истории, и мы переносимся на открытие пространства.

Все ролики в игре излишне замылены. Они очень обширные, гуляй - не хочу. Но не тут-то было: перелезть через забор невозможно. Открытый мир - фикция! Обидно.





Это только видимость открытой локации. Сразу отпадает какой-либо тактический заход к цели. Даже сами открытые пространства выглядят на удивление статично, только бабочки летают. Деревья не шевелятся. Возможности движка не реализованы…





Даже играя на низком уровне сложности, вам предстоит не раз умереть. И причина не в какой-то сложности или особом интеллекте противника. Банально тяжело разглядеть врагов на многих локациях. Они просто сливаются с фоном. Да и дальность прорисовки вносит сумятицу. Смотришь на домик вдали - нет двери. А через прицел обычной винтовки - есть дверь и в ней виднеется фашистская морда…Бред.

Кроме основной компании имеется дополнение Сен-Назер, где нам нужно похитить прибор шифрования Энигму. И, честно говоря, дополнение получше основной компании. Просто там нет фальшивого драматизма основной компании.

Тестовый отрезок из дополнения игры.

Перейдем к тестированию.

Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти – 8900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Отрезки тестирования будут записываться с помощью программы MSI Afterburner.

Тестирование пройдет на максимальных настройках в разрешении 1920х1080.

Будет два тестовых отрезка: в основной компании и в дополнении.

И вот тут нас снова ждет разочарование. Игра плохо оптимизирована. Дело не в низкой частоте кадров, она достаточная. Но посмотрите на эту "кардиограмму"!

И так практически постоянно. Если отключить мониторинг, то можно подумать, что частота кадров находится в районе 58. А на деле - более 120 кадров! Какая-то непонятная "вязкость". Если ограничить частоту кадров, то ситуация улучшится. Но легкая "резиновость" не пропадает. А ведь ничего подобного в Кризисе 3 не было. Единственно, чем можно себя утешать: четырехъядерного процессора без технологии многопоточности хватит всегда.





Итоговый результат тестирования:

Итоговый график результатов тестирования.

Вывод.

Игра разочаровала. Ни сюжета, ни идей, ни графики. Ничто не вызывает положительных эмоций.

Просто шутер, просто посредственность.



