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Сейчас модно ругать компанию Ubisoft, обвиняя ее во всех смертных грехах. Выскажу свое мнение, которое несколько отличается от общепринятого. На примере игр серии Far Cry. Ну и заодно протестирую свою систему в играх.

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Итак, по системе: процессор i5-8400, память 2666 МГц с таймингами 16-18-18-35 cr2 объемом 16Гб

Видеокарта GTX 1070 (EVGA FTW) с разгоном и даунвольтом 1в (2025 МГц по чипу и 8900 МГц по памяти).

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Операционная система Windows 10 LTCS, игры находятся на жестком диске.

Первый Far Cry не включил в тест по простой причине: игра не имеет отношение к компании Ubisoft, да и родство имеет больше с совсем другой серией.

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Far Cry 2 вышла в 2008 году на движке Dunia и выглядела довольно интересно. Да и сейчас многие решения в ней не вызывают нервного тика глаз. Хотя цветовая гамма…

Игра делалась с так называемым "открытым миром", но компания еще до конца не понимала, что такой мир требует должного заполнения. Хотя, действия происходят в Африке и какая "движуха" там должна быть - непонятно. Данная игра получилась наиболее приближенной к реальности и это сыграло с ней злую шутку. Игроки ее не особо тепло встретили (и это мягко говоря). Сказался и тот факт, что все сравнивали ее с предшественницей, хотя кроме названия у них нет ничего общего.

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Если коротко, то игроки винили ее в скучности. Но я абсолютно не согласен с такой характеристикой. Она имеет очень неплохой сюжет и самое главное - смысл. А это в современной игроиндустрии редкость. Она не дает тупое развлечение, которое появилось позднее.

Но в механике много вещей, которые и мне не понравились. Карта достаточно обширная, а быстрое перемещение возможно только по автобусным остановкам (а их всего пять). Далее -только ножками, автомобилем или на лодке по реке. Следующая претензия: вроде и можно играть по стелсу, но арсенал оружия к этому явно не располагает. Да и противники просто так мимо трупа не пройдут. Ну и самое главное: оружие изнашивается. Это просто бесит, т.к. поменять его не так и просто. Надо сбегать либо в магазин, либо к открытым убежищам. А это трата времени. Можно, конечно, найти золотой автомат Калашникова, но для стелса он не подходит.

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В итоге, мой основной арсенал ограничивался винтовкой с транквилизаторами, пулеметом РПК и гранатометом.

Краткое описание сюжета: вы приезжаете в африканскую страну, раздираемую гражданской войной (обычное дело в этом регионе) с целью найти и ликвидировать торговца оружием по прозвищу Шакал. По пути заболеваете малярией (чтоб Африка раем не казалась), которая будет вам напоминать о себе на протяжении все игры. По мере продвижения по сюжету, становится ясно, что не все так просто в "доме Облонских". Ну и валюта - необработанные алмазы (очень типично).





Поиск алмазов Игра в определенной мере процессорозависимая. По крайней мере, разница между i3-2120 и i5-2500 я хорошо ощущал.





В игре есть встроенный бенчмарк, в нем и проведу тестирование. Настройки максимальные, разрешение 1080р.

Видеокарта полностью не нагружена И мы видим, что видеокарта не загружается полностью. Что ж, сделаем разрешение 3840х2160 (DSR).





Результат тестирования Касаемо самой графики: она и сейчас весьма неплохо смотрится.





Особенно удалось создателем освещение в игре. И физика достойная.





Анимация взрыва





Перенесемся в 2012 год. Поняв, что суровый реализм не принес желаемого результата, Ubisoft сменила "вектор развития" серии. Far Cry 3 стала трешем и угаром в жанре шутеров. Довольно обширный мир "заселили" разнообразными заданиями, добавили захват вышек ( теперь это - краеугольный камень игр компании) и баз противников. Играть предстоит за простого гражданина (оболтуса), который с развеселой компанией попадает в лапы бандитам. По мере прохождения игры, ваш персонаж из достаточно бестолкового товарища превращается в профессионального убийцу. Но…но все это просто меркнет на фоне харизмы главного злодея игры. Тут уж создатели игры прыгнули выше головы. Именно он является главным маяком игры. Все ролики с его участием просто бесподобны. Ну и в конце нам предложат немного клубнички (сравнение с одной консольной игрой будет не в ее пользу )…

Визуально игра стала современнее, хотя тут не все просто. Уж превзойти предшественницу в физике ей точно не удалось.

Анимация взрыва Посмотрим, что там может показать моя система. Бенчмарка нет и тестовый отрезок будет включать длительный заезд на машине и квадроцикле.





Тестовый отрезок игры Настойки максимальные. Запись результата осуществляется программой MSI Afterburner. Теперь отключим сглаживание и протестируем на том же маршруте в разрешении 4К. Что ж, производительности карты - впритык.





Итоговый результат тестирования А вот с процессором никаких проблем нет. В игру можно спокойно поиграть на четырехъядернике с разгоном (может и без разгона, но такой вариант я не пробовал), например, i5-3570K.









Не успев отойти от безумия Far Cry 3, создатели, приняв избыточную дозу запрещенных веществ, наваяли Far Cry 3: Blood Dragon. Сама игра - то стала проще по сюжету, да и злодей сильно подкачал. Но зато вся игра стала одним куском безумия, юмора и пародией на фантастические фильмы 80-90-х годов. Одни драконы (динозавры) стреляющие лазером чего стоят!

Драконы с лазерами появились задолго до Horizon Zero Dawn Даже обучение основам управления создатели достаточно остроумно обыграли.





Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем. Ваши враги - киберсолдаты. Арсенал оружия сильно обрезали, но из каждого оружия можно при прокачке создать просто убойную штуку (может, кроме пистолета). Лук, появившийся еще в предыдущей игре, стал основой стелсового прохождения). Визуально игра выглядит попроще (оно и понятно), но зато очень яркой, просто до слезовыделения. Может так и будет выглядеть будущее после войны?

Бенчмарк также отсутствует. Тест пройдет только в разрешении 1080р на максимальных настройках в самом начале игры при полете со стрельбой на вертолете.

Тестовый отрезок Результат тестирования Я уверен, что все ждали появления Far Cry 4. И она вышла (ну конечно же). А вот мнение о ней было довольно смешанным. С одной стороны, игра получилась достаточно веселой, абсолютно не напрягающей. Да и главный злодей хорош…Но ведь это уже все было в Far Cry 3! По факту, только сменили декорации тропического острова на Тибет (хоть это прямо не говорится).

Не знаю, чья тут вина: игроделов, которые исчерпали идеи или маркетологов, которые заставили пойти по проторенному пути. Но геймеров это явно не воодушевило. Да и серьезные проблемы с оптимизацией подгадили в начале.

Сюжетно, главный герой прилетает в некую страну в Гималаях (можно подумать, что их там много), чтобы развеять прах умершей матери и совсем неожиданно для себя становится втянутым в гражданскую войну. Можно по ходу прохождения принимать решения по практически всем главным событиям сюжета. Этим вы поддерживаете тот или иной вариант борьбы с противником.

Будут там и миссии в разреженном воздухе в горах и нелепые миссии от црушника. Да и "миссии под наркозом" присутствуют. Скучно не будет точно. Но мысль "зачем?" не покидает всю игру. Слишком много пересечений с третьей частью.

Графически игра улучшилась и даже сейчас выглядит хорошо.

Анимация взрыва Тестирование проведу на максимальных настройках в разрешении 1080р. Тестовый отрезок: проезд на квадроцикле от первого поселения. И, для сравнения,протестирую на связке: I5-4690К (4500 МГц) + GTX 1070



Тестовый отрезок Результаты тестирования Никаких проблем на последней версии игры нет. Более того, можно поиграть и на четырехъядернике с ограничением частоты кадров (чтобы частично разгрузить процессор). Но для полного комфорта все же лучше четырехъядерник с технологией гиперпоточности. Никаких проблем на последней версии игры нет. Более того, можно поиграть и на четырехъядернике с ограничением частоты кадров (чтобы частично разгрузить процессор). Но для полного комфорта все же лучше четырехъядерник с технологией гиперпоточности.







Затем была крайне экспериментальная и рисковая Far Cry Primal. Но такой сюжет мне не нравится, поэтому ее я пропустил. Да и в компании это поняли и вернулись к истокам.





Far Cry 5 - 2018 год

Вернуться то вернулась, но полностью растеряла по дороге воодушевление - игра мне не очень понравилась и мое знакомство с ней прекратилось после примерно 5-6 часов…

Никакущие злодеи (в сравнении с Пэйганом Мином и Ваасом Монтенегро), масса ненужных второстепенных заданий. Даже рыбную ловлю добавили! Но не зацепило… Может, потом…

Графика улучшилась.

Анимация взрыва гранаты Особых проблем с оптимизацией не заметил. А, т.к. в игре есть бенчмарк, то в нем и протестирую игру. Настройки максимальные, 1080р (HD тестур нет).



GTX 1070 в разрешении 4К нечего, поэтому протестирую еще в 2560х1440. Ловить видеокартев разрешении 4К нечего, поэтому протестирую еще в 2560х1440.





Сводный результат тестирования Можно, в принципе, поиграть на четырехъядерном процессоре. Но тогда будет не совсем комфортно и стоит немного скинуть пару настроек.









Какой я сделаю вывод по серии игр? Хорошая серия, превратившаяся в самоцитирование и изжившая себя. Как по мне, уже стоило после Кровавого Дракона закрыть серию и начать работать над новой идеей. Но ,это не путь Ubisoft. Она не может просто остановится. И это ее главная проблема. Компания привнесла в игры много передовых идей, создала неплохие игры. Но все губит ее конвеер. Тех же "Ассассинов" стоило закрыть после третьей части. Это прямо - таки напрашивалось. Но нет! Заварим пакетик чая снова…еще не все выжато…Блек флаг можно было просто сделать игрой про пиратов. По сути, она таковой и была, с глупыми вставками разборок ассассинов и тамплиеров. А Истоки, Одиссею и Вальгаллу просто сделать играми в соответствующих вселенных, предварительно потрудившись над сюжетами.

Чья тут вина? Я думаю, что она всецело лежит на маркетологах. Они просто хоронят хорошие идеи в боязни недополучить прибыль. И этим гробят игроиндустрию, которая становится одним бесконечным абсолютно бездушным конвеером.



