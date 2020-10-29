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Обзор и тестирование 10-ти шутеров на системе i5-4690К+ EVGA GTX 1070 FTW

Проведу краткий обзор девяти старых шутеров (Red Faction:Armageddon, Bioshock remaster, Bulletstorm, Clive Barker's Jericho, FEAR 3, Inversion, Singularity, Syndicate, Time Shift) и сравню с новейшим и слишком переоцененным Control.
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Написать статью хотел давно и на данную тему просто натолкнули излишне слащавые обзоры на Контрол. Многие обзорщики буквально облобызали игру. И божественная графика. И разрушаемость объектов. И суперспособности…

Вот и попробую проверить, так ли это на самом деле, сравнив с более старыми играми жанра.

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Тестировать буду на системе:

Процессор: i5-4690К ,4500МГц

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Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16Гб 1800МГц

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Операционная система: Windows 10 (LTSC)

По возможности, все игры будут тестироваться в разрешении 3840х2160 (DSR). Запись и анализ производится с помощью программы CapFrameX.

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Для начала сама "виновница торжества" - Control. Естественно, с GTX 1070 никакого 4К быть не может. Только 1080р, на кастомных настройках.


Графические настройки игры

 Сама игра строится на нескольких особенностях: частичная разрушаемость объектов и применение левитации / телекинеза.

Функция укрытия за преградой в данной игре сильно ненужная вещь. Ведь урон может прилететь не только снизу, но и сверху. ИИ врагов довольно неплох, просто стоять и стрелять не получится, нужно постоянно перемещаться.

Сам тестовый отрезок взят в районе энергоустановки.

На последней на данный момент версии (1.13) проблем с производительностью нет. Не сказать, чтобы фпс вырос, скорее избавились от непонятных просадок на локациях.

Ну и распиаренные лучи - как же без них!

ФПС ограничен на 60 кадрах

 Лучи Хуанга...Играть нельзя, но поглядеть можно...

 Да, изображение лучше, спорить не стоит. Но ведь игра интереснее не становится...


 

 Первый конкурент - серия FEAR. Способность у персонажа только одна - замедление времени.

Самое начало игры

 Но этого вполне достаточно, чтобы крошить врагов направо и налево. Тем более, что арсеналом игрок не обделен. Ну а в третьей части можно поиграть еще и за отморозка Феттеля.

Именно в третьей части игры и проведу небольшое тестирование. Игра визуально сильно отличается от предыдущих частей. К тому же функция укрытия за преградами стала намного более актуальной. И во многом из-за самих локаций - они стали более линейными, но труднопроходимыми в бою.

Типичная ситуация: высунулся, замедлил время, снес врагу черепушку...

 Вот такие "куклы" дают неплохой бонус в виде очков на прокачку

 Тест проходил в первой главе, во время активных перестрелок. Настройки максимальные, без сглаживания

Игра с самого начала имеет непонятные постоянные "нанофризы" при движении.

 Мониторинг их не видит, но на глаз они заметны и это неприятно. Лечится, хоть и не полностью, локом кадров через RTSS




 Следующая игра: Inversion.

Один из начальных роликов игры

 Задумка у разработчиков может и была не плохая, но ее подкосила реализация. Позиционные бои, ака Gears of War, дополнены применением гравилинка, который может менять гравитацию. Можно либо ее уменьшить, либо - увеличить.

С гравилинком вы познакомитесь "на зоне"

 Таким нехитрым способом можно "вытаскивать" неприятелей из-за укрытий. Кроме того, в игре часто попадаются локации с нулевой гравитацией и там в невесомости нужно вести позиционные бои.

Враги на потолке -  не редкость в игре...

 Есть боссы, но они слишком скучные и толстокожие.

Игра наотрез отказалась запускаться в 4К, вернее, постоянно вылетала на вступительных роликах. Поэтому тестировал в FHD на максимальных настройках.

Вроде все выглядит нормально. Но временами идут дичайшие фризы по 10-15 секунд.


Вот так выглядит график фреймтайма в такой момент...Горбатая оптимизация...


 

  Bulletstorm: особых способностей у героев нет. Дают почти в самом начале электрохлыст и вот он позволяет творить просто чудеса изобретательности по части изведения вражеской силы.


Хлыстом можно и мусор убирать...

 и врагов отправлять  на тот свет.

 За сами убийства дают очки, которые напрямую зависят от степени извращенности способа убийства.


Массовое сожжение дает неплохой прирост очков

 Это и есть основная черта игры - убивать, как можно более разнообразно. На это работает и окружающая обстановка / объекты и доступное оружие.

Сами персонажи довольно колоритные и "речистые". Редкая беседа обойдется без ругательств и мата. Хотя, глядя на их "лица", и другого представить нельзя.



Сюжет же особо не заморочен, тут ставка на экшен.

Тестирование проходило в начале игры, на планете. Разрешение 4К, но игра имеет лок кадров на 62...

Настройки максимальные, без сглаживания.

Пришлось делать замер с помощью программы MSI Afterberner

 

Clive Barker's Jericho: это не просто шутер. А некий мистическо - исторический боевик, с налетом ужасов. Сюжет очень хороший (но на любителя), все - таки руку приложил Клайв Баркер.

 Речь в игре идет о борьбе спецгруппы Джерико (Иерихон) с силами зла. В данном случае - в Первородным, который был создан еще до человека. Отряд состоит из семи бойцов, наделенных разными паранормальными способностями. И почти в самом начале игры ваш персонаж погибает, но получая взамен способность вселяться в тела компаньонов.

Вот этот "красавчик" вас и "завалит"

 На этом строится вся механика игры.



Бой в первой главе

 Можно выбирать по обстоятельствам нужное тело и добиваться желаемого результата. Главное, в пылу боя не забывать вовремя лечить раненых товарищей. Иначе старт с контрольной точки вам гарантирован.

Тест проходил на максимальных настройках в первой главе.


 Видеокарта остается недогруженной из-за упора в процессор: игра не может работать даже с 4-мя потоками.


Игра грузит только полтора потока

 С "десяткой" игра не особо дружит. Во-первых: не забыть установить nvidia physx legacy, иначе она не заработает. Во-вторых: все опробованные мной версии игр, вылетают с ошибкой при завершении игры. Это не критично, но проблема имеет место.





Red Faction: Armageddon: фантастический шутер от третьего лица. Продолжение известной серии. Но, в отличие от предыдущей "Гориллы", это линейный шутер.

Кувалда- оружие не только пролетариата

 Никаких побочных миссий тут фактически нет. Осталась фирменная черта - почти полная разрушаемость объектов. Которую дополнили новыми функциями: теперь вы сможете не только все разломать, но и воссоздать обратно.


Восстановление моста

 Ударная волна на близком расстоянии не только может разрушить стены, но и раскидать противников

 Стрелковое оружие дополнено традиционной кувалдой и довольно мощной штучкой - электромагнитом, который позволяет примагничивать некоторые объекты друг к другу.




Электромагнит - незаменимая вещица, особенно после прокачки

 На низкой степени сложности, всех врагов можно укокошивать именно с помощью него. И вот на фоне этой игры, разрушаемость Контрола, выглядит довольно блекло.

Тест на первой локации, настройки максимальные.

 


Time Shift: еще одна игра, механика которой строится на суперспособностях персонажа.

Первая встреча с повстанцами

 Само название говорит, что дело будем иметь со временем. Его можно замедлять, останавливать и обращать вспять. Иногда это нужно для прохождения локации.


Время остановлено...

 Но часто используется для ведения боя с противниками. Хотя, и арсенал оружия достаточно обширен. Тут разработчики не поскупились на выдумку.


 Жалко, что сам сюжет довольно скомкан. Будто в последний момент финансирование обрезали.



Тестирование на максимальных настройках, но в разрешении FHD.

 


Singularity: и снова игра, так или иначе связанная с временным воздействием на объекты.

Начало игры.Каторга 12

 Это фантастический шутер на альтернативные события в СССР при открытии на Каторге 12 нового трансуранового элемента Е99. Который и лежит в основе всех изобретений. Вам доступно старение / омоложение / восстановление некоторых предметов и врагов, активация поиска следов (вместо карты), ударная волна, телекинез, создание сферы заморозки времени.

Восстановление предмета

 Обычное оружие дополнено экспериментальным, оно позволяет управлять пулей / гранатой. Плохо, что боезапас такого оружия крайне ограничен.


Управление полетом пули на основе Е99

 Сюжет неплох. Даже есть несколько вариантов концовок. Но все они вряд ли претендуют на название "хороший конец".

Очень плохой русский

 Тест проходил в начале игры, настройки максимальные.


 Некоторые версии игры имеют проблемы с прорисовкой текстур. Но это лечится.


Может быть так,

 ...хотя,должно быть так

 Еще присутствует проблема со звуком: иногда появляется редкий треск. Потом проверю на поздней версии игры.








Syndicate: игра про не очень отдаленное будущее. Корпорации захватили мир, импланты в телах людей...очень похоже на серию Деус Экс. Даже графически она схожа с Human Revolution.

 


Вероятно, что к созданию игры привлекали актеров. Но с настройками надо что-то делать: свечение просто убивает глаза.

Вы - агент корпорации, который обладает вживленным экспериментальным модулем. По мере прохождения, сможете открывать новые способности.

Вариант тепловизора. Подсвечивает врагов и взрывоопасные предметы

 Система получила название DART, которая может вызвать суицид противника, взлом его оружия или перехват управления боевого робота.


Зона испытаний

 К традиционному оружию добавили и экспериментальное, которое обладает неплохими возможностями. Например,захват цели для стрельбы из укрытия.

Основное оружие - автомат и пистолет

 Плохо, что "ареал применения" данных девайсов не так и обширен. Я ожидал большего...

Программа CapFrameX наотрез отказалась находить процесс игры. Поэтому "бенчил" с помощью MSI Afterberner.


Настройки максимальные,4К

 

 Ну, и напоследок оставил самую известную серию - Bioshock.

Серию представляет Bioshock remaster. Много говорить о игре не стоит. Она просто восхитительна!


Музей в дополнении к Ремастеру игры

 Если в третьей части наш герой возносится в небеса, то первые две части проводит на дне океана в городе Восторг. И лично у меня он вызывает этот самый восторг. Просто идеальный геймдизайн локаций, отлично подобранная музыка. Даже просто интересно слушать разговоры безумных мутантов, благо озвучка совсем не плохая.

Боевая система строится на применении оружия и так называемых тоников


Ваш первый боевой инструмент

 

Электротоник

 Перечислять все виды тоников в серии не стану, их очень много. Проще сказать, чего нет.

В отличие от Контрола, мне было безумно интересно слушать истории на магнитофонах, читать заметки. Игра очень атмосферная.

Справедливости сказать, по чисто боевой системе, Контрол навсегда лучше и функциональнее. Но и только.

Лет через десять, люди забудут о нем. А о серии Биошока - вряд ли.

Тест системы проходил в самом начале игры, сразу после получения первого тоника.

Настройки максимальные, 4К

 










Что имеем в итоге? Ничего нового игра Control не внесла в историю игр. Графически она превосходит их всех, что и понятно.

Но, суперспособности персонажей использовались уже в куче игр до нее. Разрушаемость объектов тоже встречалась и не раз. Остается еще плюс в виде рейтрейсинга...

Нужно понимать: игра не плохая, но переоценивать ее не стоит. Невнятный сюжет (мне не нужно недоговоренностей и двусмысленности), графика явно не соответствует запрашиваемым ресурсам видеокарты, герои просто деревянные (интересен только Уборщик).

Оценю игры (чисто субъективно).

Control: "4-" (сюжет, оптимизация в ранних версиях)

FEAR 3: "5-" (оптимизация)

Inversion: "3-" (оптимизация,скучный сюжет,идея не реализована до конца)

Bulletstorm: "5" (очень веселая игруля) 

Clive Barker's Jericho: "4" (уж сильно на любителя) 

Red Faction: Armageddon: "5-" (сюжет бы поинтереснее)

 Time Shift: "5-" (скомканный сюжет) 

Singularity: "5-"(оптимизация)

 Syndicate: "4" (сюжет и вырвиглаз графика)

 Bioshock remaster: "5" (атмосферная игра)



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