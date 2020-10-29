Обзор и тестирование 10-ти шутеров на системе i5-4690К+ EVGA GTX 1070 FTW
Привет всем.
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Написать статью хотел давно и на данную тему просто натолкнули излишне слащавые обзоры на Контрол. Многие обзорщики буквально облобызали игру. И божественная графика. И разрушаемость объектов. И суперспособности…
Вот и попробую проверить, так ли это на самом деле, сравнив с более старыми играми жанра.
Тестировать буду на системе:
Процессор: i5-4690К ,4500МГц
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Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16Гб 1800МГц
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Операционная система: Windows 10 (LTSC)
По возможности, все игры будут тестироваться в разрешении 3840х2160 (DSR). Запись и анализ производится с помощью программы CapFrameX.
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Для начала сама "виновница торжества" - Control. Естественно, с GTX 1070 никакого 4К быть не может. Только 1080р, на кастомных настройках.
Сама игра строится на нескольких особенностях: частичная разрушаемость объектов и применение левитации / телекинеза.
Сам тестовый отрезок взят в районе энергоустановки.
Ну и распиаренные лучи - как же без них!
Да, изображение лучше, спорить не стоит. Но ведь игра интереснее не становится...
Первый конкурент - серия FEAR. Способность у персонажа только одна - замедление времени.
Но этого вполне достаточно, чтобы крошить врагов направо и налево. Тем более, что арсеналом игрок не обделен. Ну а в третьей части можно поиграть еще и за отморозка Феттеля.
Именно в третьей части игры и проведу небольшое тестирование. Игра визуально сильно отличается от предыдущих частей. К тому же функция укрытия за преградами стала намного более актуальной. И во многом из-за самих локаций - они стали более линейными, но труднопроходимыми в бою.
Тест проходил в первой главе, во время активных перестрелок. Настройки максимальные, без сглаживания
Мониторинг их не видит, но на глаз они заметны и это неприятно. Лечится, хоть и не полностью, локом кадров через RTSS
Следующая игра: Inversion.
Задумка у разработчиков может и была не плохая, но ее подкосила реализация. Позиционные бои, ака Gears of War, дополнены применением гравилинка, который может менять гравитацию. Можно либо ее уменьшить, либо - увеличить.
Таким нехитрым способом можно "вытаскивать" неприятелей из-за укрытий. Кроме того, в игре часто попадаются локации с нулевой гравитацией и там в невесомости нужно вести позиционные бои.
Есть боссы, но они слишком скучные и толстокожие.
Игра наотрез отказалась запускаться в 4К, вернее, постоянно вылетала на вступительных роликах. Поэтому тестировал в FHD на максимальных настройках.
Горбатая оптимизация...
Bulletstorm: особых способностей у героев нет. Дают почти в самом начале электрохлыст и вот он позволяет творить просто чудеса изобретательности по части изведения вражеской силы.
За сами убийства дают очки, которые напрямую зависят от степени извращенности способа убийства.
Это и есть основная черта игры - убивать, как можно более разнообразно. На это работает и окружающая обстановка / объекты и доступное оружие.
Сами персонажи довольно колоритные и "речистые". Редкая беседа обойдется без ругательств и мата. Хотя, глядя на их "лица", и другого представить нельзя.
Сюжет же особо не заморочен, тут ставка на экшен.
Тестирование проходило в начале игры, на планете. Разрешение 4К, но игра имеет лок кадров на 62...
Настройки максимальные, без сглаживания.
Clive Barker's Jericho: это не просто шутер. А некий мистическо - исторический боевик, с налетом ужасов. Сюжет очень хороший (но на любителя), все - таки руку приложил Клайв Баркер.
Речь в игре идет о борьбе спецгруппы Джерико (Иерихон) с силами зла. В данном случае - в Первородным, который был создан еще до человека. Отряд состоит из семи бойцов, наделенных разными паранормальными способностями. И почти в самом начале игры ваш персонаж погибает, но получая взамен способность вселяться в тела компаньонов.
На этом строится вся механика игры.
Можно выбирать по обстоятельствам нужное тело и добиваться желаемого результата. Главное, в пылу боя не забывать вовремя лечить раненых товарищей. Иначе старт с контрольной точки вам гарантирован.
Тест проходил на максимальных настройках в первой главе.
Видеокарта остается недогруженной из-за упора в процессор: игра не может работать даже с 4-мя потоками.
С "десяткой" игра не особо дружит. Во-первых: не забыть установить nvidia physx legacy, иначе она не заработает. Во-вторых: все опробованные мной версии игр, вылетают с ошибкой при завершении игры. Это не критично, но проблема имеет место.
Red Faction: Armageddon: фантастический шутер от третьего лица. Продолжение известной серии. Но, в отличие от предыдущей "Гориллы", это линейный шутер.
Никаких побочных миссий тут фактически нет. Осталась фирменная черта - почти полная разрушаемость объектов. Которую дополнили новыми функциями: теперь вы сможете не только все разломать, но и воссоздать обратно.
Стрелковое оружие дополнено традиционной кувалдой и довольно мощной штучкой - электромагнитом, который позволяет примагничивать некоторые объекты друг к другу.
На низкой степени сложности, всех врагов можно укокошивать именно с помощью него. И вот на фоне этой игры, разрушаемость Контрола, выглядит довольно блекло.
Тест на первой локации, настройки максимальные.
Time Shift: еще одна игра, механика которой строится на суперспособностях персонажа.
Само название говорит, что дело будем иметь со временем. Его можно замедлять, останавливать и обращать вспять. Иногда это нужно для прохождения локации.
Но часто используется для ведения боя с противниками. Хотя, и арсенал оружия достаточно обширен. Тут разработчики не поскупились на выдумку.
Жалко, что сам сюжет довольно скомкан. Будто в последний момент финансирование обрезали.
Тестирование на максимальных настройках, но в разрешении FHD.
Singularity: и снова игра, так или иначе связанная с временным воздействием на объекты.
Это фантастический шутер на альтернативные события в СССР при открытии на Каторге 12 нового трансуранового элемента Е99. Который и лежит в основе всех изобретений. Вам доступно старение / омоложение / восстановление некоторых предметов и врагов, активация поиска следов (вместо карты), ударная волна, телекинез, создание сферы заморозки времени.
Обычное оружие дополнено экспериментальным, оно позволяет управлять пулей / гранатой. Плохо, что боезапас такого оружия крайне ограничен.
Сюжет неплох. Даже есть несколько вариантов концовок. Но все они вряд ли претендуют на название "хороший конец".
Тест проходил в начале игры, настройки максимальные.
Некоторые версии игры имеют проблемы с прорисовкой текстур. Но это лечится.
Еще присутствует проблема со звуком: иногда появляется редкий треск. Потом проверю на поздней версии игры.
Syndicate: игра про не очень отдаленное будущее. Корпорации захватили мир, импланты в телах людей...очень похоже на серию Деус Экс. Даже графически она схожа с Human Revolution.
Вероятно, что к созданию игры привлекали актеров. Но с настройками надо что-то делать: свечение просто убивает глаза.
Система получила название DART, которая может вызвать суицид противника, взлом его оружия или перехват управления боевого робота.
К традиционному оружию добавили и экспериментальное, которое обладает неплохими возможностями. Например,захват цели для стрельбы из укрытия.
Плохо, что "ареал применения" данных девайсов не так и обширен. Я ожидал большего...
Программа CapFrameX наотрез отказалась находить процесс игры. Поэтому "бенчил" с помощью MSI Afterberner.
Ну, и напоследок оставил самую известную серию - Bioshock.
Серию представляет Bioshock remaster. Много говорить о игре не стоит. Она просто восхитительна!
Если в третьей части наш герой возносится в небеса, то первые две части проводит на дне океана в городе Восторг. И лично у меня он вызывает этот самый восторг. Просто идеальный геймдизайн локаций, отлично подобранная музыка. Даже просто интересно слушать разговоры безумных мутантов, благо озвучка совсем не плохая.
Боевая система строится на применении оружия и так называемых тоников
Перечислять все виды тоников в серии не стану, их очень много. Проще сказать, чего нет.
В отличие от Контрола, мне было безумно интересно слушать истории на магнитофонах, читать заметки. Игра очень атмосферная.
Справедливости сказать, по чисто боевой системе, Контрол навсегда лучше и функциональнее. Но и только.
Лет через десять, люди забудут о нем. А о серии Биошока - вряд ли.
Тест системы проходил в самом начале игры, сразу после получения первого тоника.
Что имеем в итоге? Ничего нового игра Control не внесла в историю игр. Графически она превосходит их всех, что и понятно.
Но, суперспособности персонажей использовались уже в куче игр до нее. Разрушаемость объектов тоже встречалась и не раз. Остается еще плюс в виде рейтрейсинга...
Нужно понимать: игра не плохая, но переоценивать ее не стоит. Невнятный сюжет (мне не нужно недоговоренностей и двусмысленности), графика явно не соответствует запрашиваемым ресурсам видеокарты, герои просто деревянные (интересен только Уборщик).
Оценю игры (чисто субъективно).
Control: "4-" (сюжет, оптимизация в ранних версиях)
FEAR 3: "5-" (оптимизация)
Inversion: "3-" (оптимизация,скучный сюжет,идея не реализована до конца)
Bulletstorm: "5" (очень веселая игруля)
Clive Barker's Jericho: "4" (уж сильно на любителя)
Red Faction: Armageddon: "5-" (сюжет бы поинтереснее)
Time Shift: "5-" (скомканный сюжет)
Singularity: "5-"(оптимизация)
Syndicate: "4" (сюжет и вырвиглаз графика)
Bioshock remaster: "5" (атмосферная игра)
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