Обзор игры MotoGP 20
Привет всем.
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Решил написать статью, посвященную игре MotoGP сезона 2020. Как раз накануне прошел всю карьеру до конца и можно уже сделать определенные выводы.
Сама игра была анонсирована весной этого года. Разработку традиционно вела компания Milestone Srl, которая уже не один год работает в области гоночных мотосимуляторов серий MotoGP и SBK.
Изменений по сравнению с предыдущими частями минимальны, но они имеются.
Рассмотрим по порядку.
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Сначала нас встречает начальный экран, где отображены настройки и основные разделы.
Multiplayer присутствует в серии довольно давно. А этой весной в связи с коронавирусом многие гонщики участвовали в компьютерных гонках на предыдущей части игры.
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Quick Modes: здесь расположены гонки чемпионата мира (составленный еще до карантина), быстрые гонки на отдельных трассах и гонки на время.
Основной режим - Career, то есть Карьера. Тут и произошли многие изменения. И далеко не в лучшую сторону.
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Слишком много уделено менеджменту команды. Он присутствовал и раньше, но в более упрощенной форме. Менеджмент команды будет приносить определенные плоды. Но заметить их можно только при достаточно большой сложности самих гонок. Если вы выберете минимальную сложность гонок, то смысл в нем отпадает.
Этот раздел карьеры сильно утомляет, особенно учитывая отсутствие русификации игры. Некоторые моменты распознаются только в процессе "использования". В целом - сильно надуманная вещь.
Теперь, начиная карьеру, можно сразу выбрать любой класс мотоциклов (ранее карьерный рост шел по возрастающей от Moto 3). Выбираете класс, доступные команды (это по началу самые слабые), настройки сложности как управления, так и уровень оппонентов.
Игра позволяет гибко настроить данные параметры. Хотите, можно возложить управление телом гонщика на плечи искусственного интеллекта. Сделать торможение передними и задними тормозами одной кнопкой. Выбор настроек под конкретные трассы также либо ваша прерогатива, либо-компьютера.
Можно также кастомизировать сам процесс гонок: длина дистанции гонки, отменить тренировочные заезды, квалификацию (в этом случае вы будете стартовать в конце пелетона).
По окончанию гонки, в вам начисляются очки чемпионата, бонусные баллы (они зависят от уровня сложности карьеры), денежные средства (это на покупку инженеров).
В данной игре по сравнению с предыдущими частями улучшили анимацию гонщиков. Но лица остались такими же протезными
Теперь перейдем к новому разделу - Customisation...Тут можно полностью создать расцветку вашего гонщика и его мотоцикла
Теперь перейдем непосредственно к гонке, ее физике и искусственному интеллекту соперников.
Тут никаких сильных изменений не видно. Визуально, игра не отличается от предыдущей части MotoGP19, по крайней мере я ничего не заметил.
Физика стала более сложной. Вероятно, приблизили еще немного к реальной. Теперь даже на легком уровне сложности, с включенными электронными помощниками управления ничего не стоит упасть в дождь.Плохо то, что начало этого скольжения практически не почувствуешь. Но есть же функция перемотки времени...
С отключенными помощниками, спортбайк становиться очень нервным даже на сухой трассе. А при изношенных или перегретых шинах, ситуация усложняется еще сильнее. Обширный список настроек позволяет подобрать уровень сложности управления под себя без проблем.
Что касается ИИ, то тут не все гладко по сравнению с предыдущими частями.
Допустим, ставите самый легкий уровень соперникам. На квалификации легко привозите им 5-7 секунд с круга и стартуете с поула. Но уже с первых метров старта они начинают объезжать вас, как стоячего (и это при включенной помощи при старте, упреждающей пробуксовку колес!). В итоге, к первому повороту, вы оказываетесь в середине пелетона. Причем догнать лидеров на прямой у вас не выйдет...Но потом к повороту пелетон начинает тормозить слишком рано и вы понемногу объезжаете всех и к концу первого круга становитесь лидером гонки. Как только вы вырываетесь на первое место, все остальные начинают отставать на те самые 5-7 секунд на круг...Это довольно большая недоработка для игры, претендующей на звание симулятора. Возможно, на высокой сложности такого нет. Но там я просто никого и догнать не могу...Если же вы начнете обгонять кого-нибудь на круг, то преследуемый гонщик уйдет с траектории и пропустит вас (как и должно происходить в настоящей гонке) и не будет "бодаться", как в Project Cars.
При езде вам доступно пять видов камеры: два от третьего лица (с разной дистанции до байка) и еще три с самого мотоцикла.
Создатели игры опубликовали следующие системные требования:
Операционная система: Windows 8.1 64-Bit или новее.
Процессор: Intel Core i5-2500, AMD FX-8100.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 .
Оперативная память (Гб): 8.
Свободное место на HDD (Гб): 22.0.
Проверим производительность на системе:i5-4690К + GTX1070.
Настройки игры - максимальные. Разрешение экрана 1920х1080 и 3840х2160 (DSR).
Тестировать буду на трассе БРНО, погода солнечная. Запись производится программой CapFrameX на протяжении одного круга.
Никаких проблем с производительностью нет. Можно даже поиграть в 4К, но уже 60 кадров на 1070 не увидеть...В разрешении 1920х1080 с игрой справляется и GTX 970.
За все время игры никаких багов замечено не было. Иногда проскакивают микрофризы, связанные с падением одного из гонщиков (даже, если он далеко позади вас).
Графика в игре, конечно, не может называться передовой. Но и конкурентов по большому счету нет.
Можно сравнить прогресс графики в серии на примере MotoGP08 .
Прогресс в графике заметен, тут и говорить не стоит. Физика также стала намного более реалистичной. А вот ИИ соперников и тогда был на довольно приличном уровне. По крайней мере все действия были очень корректными, в пределах правил. Это приятно удивляет и сейчас.
Что же можно сказать по самой игре MotoGP 20? Как и другие спортивные игры - она на любителя. Если человеку не нравится симуляторы, то играть в нее он не будет. Поклонники могут разочароваться только, по большому счету, довольно скромной графикой. Если же вам хочется просто погонять на мотоциклах, то стоит смотреть в сторону серии Ride. Там присутствует обширный список мотоциклов, немного тюнинга, крайне ограниченный выбор трасс и точно такая же устаревшая графика (это все о Ride 3).
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