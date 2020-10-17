Теперь перейдем непосредственно к гонке, ее физике и искусственному интеллекту соперников.

Тут никаких сильных изменений не видно. Визуально, игра не отличается от предыдущей части MotoGP19, по крайней мере я ничего не заметил.

Основной упор все так же сделан на детализации мотоциклов

Физика стала более сложной. Вероятно, приблизили еще немного к реальной. Теперь даже на легком уровне сложности, с включенными электронными помощниками управления ничего не стоит упасть в дождь.Плохо то, что начало этого скольжения практически не почувствуешь. Но есть же функция перемотки времени...

С отключенными помощниками, спортбайк становиться очень нервным даже на сухой трассе. А при изношенных или перегретых шинах, ситуация усложняется еще сильнее. Обширный список настроек позволяет подобрать уровень сложности управления под себя без проблем.

Что касается ИИ, то тут не все гладко по сравнению с предыдущими частями.

Допустим, ставите самый легкий уровень соперникам. На квалификации легко привозите им 5-7 секунд с круга и стартуете с поула. Но уже с первых метров старта они начинают объезжать вас, как стоячего (и это при включенной помощи при старте, упреждающей пробуксовку колес!). В итоге, к первому повороту, вы оказываетесь в середине пелетона. Причем догнать лидеров на прямой у вас не выйдет...Но потом к повороту пелетон начинает тормозить слишком рано и вы понемногу объезжаете всех и к концу первого круга становитесь лидером гонки. Как только вы вырываетесь на первое место, все остальные начинают отставать на те самые 5-7 секунд на круг...Это довольно большая недоработка для игры, претендующей на звание симулятора. Возможно, на высокой сложности такого нет. Но там я просто никого и догнать не могу...Если же вы начнете обгонять кого-нибудь на круг, то преследуемый гонщик уйдет с траектории и пропустит вас (как и должно происходить в настоящей гонке) и не будет "бодаться", как в Project Cars.

При езде вам доступно пять видов камеры: два от третьего лица (с разной дистанции до байка) и еще три с самого мотоцикла.

Создатели игры опубликовали следующие системные требования:

Операционная система: Windows 8.1 64-Bit или новее.

Процессор: Intel Core i5-2500, AMD FX-8100.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 .

Оперативная память (Гб): 8.

Свободное место на HDD (Гб): 22.0.

Проверим производительность на системе:i5-4690К + GTX1070.

Настройки игры - максимальные. Разрешение экрана 1920х1080 и 3840х2160 (DSR).

Тестировать буду на трассе БРНО, погода солнечная. Запись производится программой CapFrameX на протяжении одного круга.