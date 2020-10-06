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Привет всем.

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В последнее время участились споры о том, стоит ли разгонять свой компьютер (или отдельные его компоненты) или нет. У каждой стороны свои аргументы и в целом обе стороны правы.

Вот я решил проверить, что дает разгон моему "тестовому" компьютеру.

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Коротко об основных компонентах:

Процессор: i5-4690K.

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Память:Kingston HyperX FURY Blue Series [HX316C10FK2/16], частота 1600 МГц(10-10-10-30 cr1), 16 Гб.

Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5.

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Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW.

Никогда до этого систему не "гонял" в стоке. Процессор в стоковом состоянии пробыл один вечер сразу после покупки. Память особо не гонится, поэтому прирост от нее примерно равен 0. Ну и более - менее имел представление о приросте от разгона видеокарты.

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Разгон можно охарактеризовать, как средний, не напрягающий компоненты. С упором на невысокие температуры и относительно тихую работу.

Протестирую немного в синтетике и в шести играх со встроенными бенчмарками.

Сначала сбрасываю в биосе все значения в дефолт.

Процессор работает на одном ядре на частоте 3900 МГц и 3700 МГц по всем ядрам (знаю-знаю, не совсем сток. Но так решила плата, да и лишние 200 МГц роли не изменят). Память - 1600 МГц (10-10-10-30 cr1)





Для начала тест памяти: