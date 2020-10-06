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Тестирование связки i5-4690k и видеокарты EVGA GTX 1070 FTW на предмет комплексного разгона

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Привет всем.

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В последнее время участились споры о том, стоит ли разгонять свой компьютер (или отдельные его компоненты) или нет. У каждой стороны свои аргументы и в целом обе стороны правы.

Вот я решил проверить, что дает разгон моему "тестовому" компьютеру.

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Коротко об основных компонентах:

Процессор: i5-4690K.

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Память:Kingston HyperX FURY Blue Series [HX316C10FK2/16], частота 1600 МГц(10-10-10-30 cr1), 16 Гб.

Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5.

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Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW.

Никогда до этого систему не "гонял" в стоке. Процессор в стоковом состоянии пробыл один вечер сразу после покупки. Память особо не гонится, поэтому прирост от нее примерно равен 0. Ну и более - менее имел представление о приросте от разгона видеокарты.

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Разгон можно охарактеризовать, как средний, не напрягающий компоненты. С упором на невысокие температуры и относительно тихую работу.

Протестирую немного в синтетике и в шести играх со встроенными бенчмарками.

Сначала сбрасываю в биосе все значения в дефолт. 

Процессор работает на одном ядре на частоте 3900 МГц и 3700 МГц по всем ядрам (знаю-знаю, не совсем сток. Но так решила плата, да и лишние 200 МГц роли не изменят). Память - 1600 МГц (10-10-10-30 cr1)


Для начала тест памяти:

стоковая память

 Теперь несколько значений из тестов в АИДе (там сразу имеются значения в разгоне и в стоке):

CPU Queen

 FPU Julia

 
FP64 Ray - Trace

 Теперь бенчмарк CPU Z:

 Результат Cinebench R 20:

результаты в многопотоке и однопотоке

 Теперь - комплексный бенчмарк TimeSpy:

видеокарта после прогрева работает на частоте 1962 МГц, память 8000 МГц

 

 Но это лирика, нужны игровые тесты. Первая игра будет Deus Ex: Mankind Divided. Бенчмарк очень сильно загружает видеокарту, хотя сама игра требовательна и к процессору. "Чистому" четырехъядернику там очень тяжело.

настройки

результат прогона - 63,8 фпс

 

Far Cry 5: в бенчмарке больше идет упор в видеоподсистему, но и количество потоков также влияет (об этом обычно забывают, считая, что игре хватает и четырех):

настройки максимальные, 89 кадров в среднем

 

Horizon Zero Dawn: настройки максимальные. Игра на таких настройках сильно нагружает видеокарту. Смена процессора на i5-8400 практически ничего не меняет

60 кадров

 

Rise of the Tomb Raider: бенчмарк состоит из трех частей, которые нагружают и видеокарту и процессор

Настройки:

 

 

Тест делал в dx12 - один читатель посоветовал. Решил проверить.

почти 81 кадр в среднем

 

Shadow of the Tomb Raider: бенчмарк хоть и комплексный и довольно информативный, но результат по процессору сильно размывается первыми двумя отрезками:

настройки максимальные, результат - 73 кадра

 

 Tomb Raider: бенчмарк в игре нагружает только видеокарту

Настройки:

в среднем - 154 кадра

 

Теперь загружаю в биосе профиль разгона на частоте 4500 МГц по ядрам и 4000 МГц по шине.

Память разогнана до 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Синтетика:

память

 

 Комплексный бенчмарк TimeSpy (видеокарта разогнана до 2088 МГц(после прогрева) и 9000 МГц по памяти):

 Чтобы не возникало сомнения в стабильности разгона видеокарты - результат теста стабильности:

 

Переходим к играм.


Для начала проверю "промежуточный" вариант: процессор разогнан, но видеокарта в стоке.

Настройки игр - те же

Deus Ex: Mankind Divided:


64 кадра

 Far Cry 5:

95 кадров

 Horizon Zero Dawn:

63 кадра в среднем

 Rise of the Tomb Raider:

почти 82 кадра

 Shadow of the Tomb Raider:

77 кадров

 Tomb Raider:

156,3 кадра в среднем

 Теперь в дополнение к процессору разгоним и видеокарту (2088 Мгц - чип и 9000 МГц - память)

Deus Ex: Mankind Divided:

67,2 кадра в среднем

 Far Cry 5:

99 кадров

 

Horizon Zero Dawn:

67 фпс

 

Rise of the Tomb Raider:

87,05 кадров

 

Shadow of the Tomb Raider:

78 кадров

 

Tomb Raider:

164,6 кадра в среднем

 Сводные графики по синтетике:

 

 

 Сводный график по результатам в играх:

 



 Ну и результат по играм в таблице с показателем прироста производительности:


 Получилось не густо. Но в данном примере память почти не отличается от стокового значения (а у многих работает на частоте выше 2000 МГц). Далее: видеокарта также не бьет рекорды (по крайней мере в ветке по Паскалям многие берут 2100 МГц и более по чипу и 9600-9700 МГц по памяти (но те результаты еще не факт, что прошли бы тест со сканером артефактов в МСИ Комбусторе). Ну, и у "счастливчиков" Хасвеллы бегают на таком напряжении на 4700 МГц. 

Немного затрону сторону энергопотребления системы в разгоне и стоке.

Ориентироваться буду на программный мониторинг в стресс-тестах.

Рассмотрим потребление процессора в Линксе ( Linx ):

примерно 87вт в стоке

 

130вт в разгоне

 Теперь видеокарта в MSI Kombustor:

174вт в стоке

 

тоже 174вт

 Если мы проверим в старых версиях "бублика", то в стоке потребление будет немного ниже. Не думаю, что 10вт играет какую-то роль.



И вот теперь подходим к главному: стоило разгонять или нет?

С одной стороны: мы получаем прибавку к производительности и она не будет лишней. С другой: никто нам заранее не скажет, какую частоту возьмет процессор, оперативная память или видеокарта. Это лотерея. Кроме того, разгон подразумевает более "обильные" вложения в материнскую плату, процессорный кулер и прочее - прочее. Да и компенсировать недостаток потоков никакой разгон не сможет.

Значит разгонять не стоит? Тут каждый решает сам. Не стоит забывать и такую важную вещь, как хобби. Разгон для многих - именно хобби. А оно далеко не всегда может быть оправдано с финансовой точки зрения ( как и рыбалка, охота и прочие увлечения). Это просто - удовольствие, не стоит себе в этом отказывать.

 












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