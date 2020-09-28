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Привет всем.

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Решил написать еще один обзор, посвященный старым играм.

У нас дома к мобильному интернету подключен компьютер, собранный из имеющихся в наличии компонентов.

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Был уже процессор i5-2500, оперативная память Crucial (две плашки по 4Гб, 1333 МГц, обычные зеленые ОЕМ), видеокарта Asus Gt 430 (о ней хочется сказать побольше), три жестких диска со списанных компьютеров, кулер Cooler Master V8. Не хватало только материнской платы. Купил самую дешевую, от Гигабайта ,на Н61 чипсете: GA-H61M-S1 .

Подключил к блоку питания OCZ ModXsteam-Pro 600, который благополучно сгорел из-за заклинившего вентилятора (мой косяк, хотя я его смазывал). На замену был заказан Чифтек серии Эко на 500вт

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( Chieftec GPE-500S). Все это "упаковал" в корпус Zalman z9.

Данный компьютер используется для серфинга в интернете, для этой задачи его хватает.

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Но почему бы не проверить его в игровых задачах? Грузить Кризисом Ремастер я его, конечно, не буду. Только старые, проверенные игры.

Операционная система - Виндоус 7 Про. Монитор с разрешением 1600 х 900

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Теперь пару слов о видеокарте.





Мощь...(фото gecid.com)





То, что она очень слабая и так понятно. Но, что такое инженеры Асуса сварганили с ее системой охлаждения, ведь греется она не хуже нынешних Амперов? И дело не в термопасте (намазана еще свежая Arctic МХ 4). Просто безобразная конструкция!





83 градуса...3080 отдыхает





Но приступим к играм.

Результаты тестовых отрезков будут мониториться и анализироваться программой CapFrameX.

Первая на тест пойдет Burnout Paradise: аркадная гонка.Я вообще терпеть не могу аркадные гонки, но есть несколько исключений: NFS Underground 1-2 и эта.

Парадайз сити просто красив, даже несмотря на устаревшую графику.





Разве не симпатично?

Город довольно запутан и, чтобы победить, нужно хорошо изучить все тайные маршруты. Иногда они вовсе не очевидны. Смена времени суток придает особое настроение. Гонять по ночному городу мне нравиться больше всего.





Замечательный вид... А какие в игре аварии!

столкновение по европейскому стандарту с 30% перекрытием но еще не все потеряно в гонке В игре есть несколько классов автомобилей( в которых очень даже хорошо угадываются черты реальных машин).

эта для тарана эта для трюков а эту подрихтовать и для гонок сойдет На кастомных настройках не возникает никаких проблем.

Момент из тестового отрезка:







Дикий фриз вызван во время аварии и ее анимации.





Dragon Age 2. Логичный вопрос: а почему не первая часть?

А почему и нет? Эту часть многие не любят, а вот отношусь достаточно лояльно.

Но проверим. Настройки минимальные:

Сама игра, конечно, проигрывает первой части. Но не все так печально. Есть сюжет, он не такой эпичный, как в Ориджин, но неплох. Присутствует привычный выбор решений игрока, хоть и в упрощенном виде. Локаций мало, особенно урезаны подземелья. Выбор персонажа строго ограничен человеком. Можно только выбрать специализацию. Изменили баланс у мага, теперь он может неплохо раздавать подзатыльников, а не отсиживаться в тылу. Персонажи стали посимпатичнее и стала более совершенной физика движения. А вот со стилем боя уже явно перегнули.

Что там у нас получилось по производительности?





обучающая локация, жарим гоблинов на паузе можно хорошо разглядеть анимацию фаербола



Скромненько. Но убирать настройки уже некуда. Можно только уменьшить разрешение. По идее, проблем с первой частью тоже не возникнет.





Enclave: игра из времен, когда недостаток графики создатели компенсировали дизайном локаций и интересным сюжетом.





самое начало игры за Темную сторону

Играть можно за светлую и темную стороны. По факту, нам предстоит взглянуть на сюжет с разных точек зрения.

По мере прохождения можно не только покупать более мощное оружие и лучшую броню. Но и выбирать персонажей для прохождения. Имеются и тайники. После их нахождения, можно получить доступ к дополнительным локациям.

Это одна из моих любимых игр.





2002 год тестовая локация Настройки можно ставить максимальные, никаких проблем с производительностью нет.





Overlord: тут и говорить нечего. На мой взгляд, просто шедевральная игра. Сюжет очень прикольный, есть явная пародия на Властелина Колец.

Играть надо за темного Властелина, который сам почти ничего не может и все действия совершает через управление своими слугами (миньонами или, в русской версии, прихвостнями). Они четырех разных типов, обладают разными способностями и на комбинировании их строится геймплей.





Саурон в юности с миньонами не соскучишься готовимся к Хеллоуину Присутствует в игре и "неожиданный поворот". В общем отличная штука!

Посмотрим, что может показать наша система.





настройки





Ну так себе...я хотел такой фпс иметь на максимальных настройках... В дальнейшем, при прохождении, нагрузка на карту увеличится. И врагов будет поболее и локации в графическом плане сложнее.





Requital: я не знал, что за игра, пока не установил ее в первый раз. По факту - Волкодав (да - да, по книге или фильму, кому как нравится).





здесь русский дух, здесь Русью пахнет Обычный простенький РПГ. Я только один раз прошел ее. Оценю, как и фильм с книгой - на "3".

Проблем с производительностью нет (как и графики).





Хуже, что сюжет - так себе. Но встречаются игры намного более скучные.





Torchlight: игру я впервые проходил относительно недавно на своем основном компьютере. Эдакий дьяблоид. Графика устаревшая, но сама игра мне понравилась, хоть сюжет не очень интересный. Но тут главное - мочить врагов направо и налево, да собирать предметы.

Можно выбирать персонажа из трех классов.





Конан - варвар во плоти

Ботан - пироманьяк

А когда то и Ларка была такой... Существует для игры масса модов (хоть и намного меньше, чем для серии Свитков).

Минус один - слишком однообразные локации. Но ничего, жить можно.

Настройки максимальные. Игра просто "летает" (еще бы видеокарта так не грелась...).





тестовая локация





Все эти игры я запускал давно на этом компьютере, поэтому примерно знал, что они тут спокойно пойдут. А вот следующие поставил впервые.





Bayonetta: слешер с явно выраженным подтекстом. Хотелось просто посмотреть на данную игрулю. Ничего от нее не ждал ибо не люблю этот жанр. Но игра оказалась довольно смешной. Это в значительной степени вытягивает сюжет, который типичен для таких игр (высосан из леденца).





где-то в сторонке тихо плачет Лара Крофт Ну, посмотрим, что сможет ведьмочка отчебучить на данной системе...

минимальные настройки всем стоять! как не стыдно, на беззащитную девушку, да еще толпой нападать? Что там натестировалось:

А ничего хорошего. Абсолютно не играбельно. Привлекательность героине не помогла...жаль...

Переоценил я силы, ведь графика достаточно унылая.





Colin McRae Rally Remastered: старая игра под патронажем самого Колина Мак Рея. Хоть и ремастер, проблем быть не должно. Графика все равно убогая, да и физики нет вовсе.

Ставим максимальные настройки

И понеслись скакать по кочкам.





смотрите: я обогнал процессор! А не очень-то и понеслась...Как-то не едет машина. Неужели программисты накосячили?







Так дело не пойдет. Что-то пошло не так. Я никогда не играл в оригинальную версию, но судя по графике, игра должна просто "летать".

Ставим игру из этой же серии ,которую я прошел вдоль и поперек - Colin McRae Rally 04.

Может с ней не будет проблем?

А вот и первая: разрешение не ставится выше 1152 х 864. Ладно, проверим в таком формате.





фпс очень обнадеживает абсолютно играбельно! В интернете я нашел способ изменения разрешения экрана в игре. Надо его вручую выставить через реестр и можно играть.





США, третий этап Замерим производительность:

Субару - хорошая машина, но "пластмассовая камбала" мне больше нравится







Очень даже хорошо. И очередное подтверждение, что не каждый ремастер полезен.





FEAR: что тут про нее говорить...Все сами знаете. Просто культовая игра. Мне понравилась. Это главное и наплевать на устаревшую графику.





самое начало к таким моментам просто идеально подобрана фоновая музыка Таких сюжетов сейчас в играх просто нет (да тут и феминистки могут подтянуться...)





Феттель позавтракал немного... Понятно, что на максимальных настройках 60 кадров не будет.





результат на максимальных настройках Будем искать компромиссные.





результат на средних настройках Как видно, на средних настройках можно без особых проблем поиграть.





The Elder Scrolls 5 Skyrim: лучше ничего говорить не буду про игру. Иначе фанаты серии, играющие в нее годами, просто засмеют.

Не особый фанат, но проходил до конца раза три.

Сначала попробуем запустить с модами (а какой Скайрим без них!). Ничего такого, просто новые тела (UNP), расы и оружие. Сами текстуры не тронуты (не считая мелочей, вроде источников света, скелетов и прочей мелочи). Никаких "улучшайзеров" графики и освещения (знаю, что EBN делает с производительностью...)

Настройки - только минимальные





дальность прорисовки и остальные параметры - также минимальные не переживайте, она моржиха тестовая локация с модами Смотрим результат забега:









А чего ж так все печально? Не, так дело не пойдет. Отключаем все модификации и повторяем тест. Настройки не трогаем.





другой одежды под рукой не оказалось ну,мужик то должен лучше пробежать или нет? Смотрим результат:







Конечно, получше. Но тоже идут жесткие фризы, хотя на глаз это не особенно заметно.

Можно было еще попробовать отключить через драйвер вертикальную синхронизацию, но все равно 60 кадров не получить. А ведь локацию выбрал специально "пустую".

Я бы так играть не стал. Но у фанатов серии может быть другое мнение.





Trine: наверно, его можно назвать платформером, не знаю. Игра зацепила. И графика приятная и геймдизайнеры в носу не ковырялись, создавая локации.





начало игры Сюжет не особо заморочен, но ставка делается на прохождение.

Присутствуют три персонажа, между которыми нужно переключаться, чтобы использовать их способности.

Воровка: лихо прыгает и использует крюк в качестве тарзанки для перемещения, а после получения огненных стрел, может и нормально так наподдать врагам.





лук и стрелы-наше все Волшебник: самый слабый, но может дистанционно двигать предметы и даже создавать их.





где он железо берет для своих кубиков? Ну и рыцарь- для боя и прохождения некоторых опасных участков.





хороший щит не только от стрел,но и от кислоты спасает Производительность не впечатлила, но можно немного понизить настройки.





выставил такие настройки

51 кадр в среднем...не густо. А как игра "раскаляет" видеокарту! (Асус, Асус,кто тебя выдумал...)





Velvet Assassin: эту игру я впервые прошел в 2019 году. И, несмотря на примитивную графику, она мне понравилась.

Игра про Вторую мировую войну. Ставка сделана на стелс (по названию понятно). Миссии не особо сложные, но героиня в прямом столкновении очень слаба. Только стелс и ничего больше... Вариант Tom Clancy's Splinter Cell для феминисток.





то ли бред под морфием, то ли-реальность... Я ожидал на средних настройках больший фпс, но...





тестовый стелс или стелсовый тест?





40 с копейками фпс, маловато будет. Благо есть куда ползунки крутить.

Итог:

Как я и ожидал, видеокарта в играх стала не просто слабым, а наислабейшим звеном в цепи. Более - менее современные проекты она и вовсе не потянет.

Но!

Даже на таком откровенно слабом компьютере можно поиграть в некоторые старые игры. Причем получить даже гораздо большее удовольствие от самого прохождения, чем во многие бездушные игры современности, где была сделана ставка на "графонистость" ("и лучи" - крик из зала).

Буду рад услышать ваше мнение по поводу этих игр. И советы, какие старые игры можно и нужно пройти даже сейчас, спустя много лет.





P.S.: Уже после тестов я разобрал видеокарту, заменил термопасту и сделал снимки





родной вентилятор уже давно заклинило, стоит уже второй китаец с Али термопрокладок на памяти не было в то время в Асусе еще не знали о существовании полировальных инструментов











