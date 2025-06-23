MotoGP . Мюджелло. На этой довольно сложной трассе с длинющим "прямиком" пилоты стали "рубиться" уже в пятницу, в тренировках. Фабио Квартараро отличился довольно неудачным падением. А пилоты KTM бросили вызов "Дукатистам". Лучшее время показал опытный Маверик Виньялес, который к концу сессии неожиданно опередил лидирующего до этого момента Францеско Баньяйю.

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Братья Маркесы вошли в лидирующую десятку, но традиционного доминирования не получилось. Но сама квалификация еще впереди. Квалификация все расставила на свои места. Первое место и новый рекорд трассы - у Марка Маркеса.

Немного проиграл ему по времени Францеско Баньяйя. На третьей стартовой позиции - Алекс Маркес.

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Спринт выиграл (в который раз) Марк Маркес.

У него были какие-то проблемы на старте и он провалил старт. Вперед вырвался Баньяйя, но смог лидировать лишь круг. После чего его обошли оба Маркеса. В таком порядке они финишировали: Маркес старший, Маркес младший и Баньяйя.

Первые пять кругов основной гонки были просто фееричными. Баньяйя нетипично вязался в жесткую, почти контактную борьбу с обоими Маркесами. Но все же это был лишь момент гонки. К концу он потерял даже третью позицию: его обошел еще один "дукатист", Фабио Ди Джаннантонио из команды VR46. Ну, а первые два места опять за братьями Маркесами.

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Новая ливрея заводской "Ducati" в честь гонки в Мюджелло.

NASCAR . Поконо. В NASCAR Craftsman Truck Series уже традиционно близился к победе неудержимый Кори Хейм, но его подвели шины и победа досталась Лэйну Риггсу, который сумел выиграть свою первую гонку на трассе Pocono Raceway.

На этой же трассе в серии NASCAR Xfinity Series, победил Коннор Зилиш, новичок команды JR Motorsports.

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Для Зилиша, это первая победа на овале.

Чейз Бриско выиграл гонку NASCAR Cup Series и вышел в плейофф серии.

Минимилизировав расход топлива, Бриско сумел обойти своего товарища по команде Денни Хэмлина и победить.

INDYCAR . Road America. Эту легендарную гонку выигрывает Алекс Палоу.

Теперь преимущество над блищайшим преследователем в чемпионате составляет 93 очка, что серьезная заявка на четвертый титул.

IMSA . 6 часов Уоткинс Глена. Эту гонку выигрывает экипаж на прототипе Acura (Acura Meyer Shank Racing): Том Бломквист, Колин Браун.

Они смогли опередить Cadilac Тейлора/Делетраза на 1,8 секунды.

В классе GTDPro первым к финишу пришел BMW M4 GT3 EVO команды Paul Miller Racing (Хез/Харпер).

Formula E . Джакарта. Гонку выиграл Дэн Тиктум, пилот команды Cupra Kiro.

Он стартовал пятым, но воспользовался проблемами, которые возникли у Джейка Денниса и Ника де Вриса. Это позволило Тиктуму одержать первую победу.

Supercars . Хидден Вэлли. Первую гонку на этой техничной трассе, выиграл Брок Финни, который смог финишировать впереди и Уотерса, и Пейна.

Вторая гонка из-за столкновения, завершилась под машиной безопасности. Но и ее выиграл Брок Финни.

Брок Финни в эти выходные был просто неудержим: за ним осталась и третья гонка в Хидден Вэлли.

Новости и слухи.

F1 . Формула 1 на перерыве после Грин-При Канады, но шум все не утихает. В соцсетях вволю изгаляются над бестолковой аварией Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

С одной стороны, борьба на трассе - это хорошо. Но когда пилоты одной команды буквально выбивают друг друга. Таким образом "макаки" могут упустить титул. Но мне не жалко.

F1 . А пилоту Mercedes Андреа Кими Антонелли предстоят экзамены. Да-да: пилот еще будет сдавать школьные экзамены по итальянскому и английскому языкам!

F1 . Бывший пилот F1, Хуан-Пабло Монтойя, раскритиковал руководство Red Bull за "неспортивное поведение" в Канаде. Он был недоволен тем, что команда подала протест на поведение Джоржда Рассела под режимом машины безопасности. На самом деле, этот момент не очень тщательно прописан в правилах и там есть действительно спорные моменты.

F1 . А вот Ральф Шумахер считает, что Оскар Пиастри на данный момент быстрее своего напарника в команде.

Но вот его принудительно "душат". Вообще, бывшие пилоты очень часто дают свои советы и делают многозначительные выводы. Но далеко не всегда они имеют под собой твердое обоснование. Но Кристиан Хорнер, глава Red Bull, имеет другое мнение: "У Red Bull Racing есть право протеста, и мы решили его использовать".

F1 . Уже ходят слухи, что команда Ferrari подумывает о создании филиала штаб-квартиры в Великобритании. Может это поможет переломить ситуацию в гонках. На самом деле, это "поможет" лишь очередной раз позлить фанатов Скудерии.

А пока Льюис Хэмильтон поставил очередной "рекорд": в Канаде он финишировал лишь шестым и это его худший результат на трассе, где он побеждал семь раз!

Также он может поставить антирекорд по количеству гонок без подиумов. Время еще есть.

Руководитель команды, Фредерик Вассер, предупреждает фанатов, чтобы они особо не ждали улучшения результатов команды после очередных обновлений техники, которые могут произойти уже на Гран-При Австрии.

А кто ждет то? Пока кардинально не изменят правила "Большого цирка" так и будет: доминирование одной команды и бесконечные проблемы у других. Ну а пилоты Скудерии обкатывали во Фьорано новейший суперкар Ferrari F80.

Шарлю Леклеру не понравилось быть пассажиром у Хэма.

Но обсуждают не одну лишь Формулу. Много споров и вокруг последнего Ле-Мана.

WEC . Российский пилот Егор Оруджев считает, что к балансу производительности есть вопросы. Ведь Ferrari выиграла пока все гонки WEC. А я считаю, что "поклонники" БОПа могут взявшись за руки идти в лес по грибы. Всякие БОПы убивают весь смысл автоспорта. К черту уравниловку!

После долгих совещаний, был дисквалифицирован экипаж Ferrari №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен), занявший в Ле-Мане четвертое место. Опора заднего крыла не прошла тест на изгиб. А в F1 так можно.

WEC. Рубенс Баррикелло хочет выставить семейный экипаж на гонку "24 часа Ле-Мана".

Он сам и его сыновья, Эдуардо и Фернандо, неплохо выступают в бразильском кузовном чемпионате. Так что все может быть.

Макс Ферстаппен провел тесты Aston Martin Vantage GT3 своей команды Verstappen.com Racing в Спа.

Ведь через пару недель там состоится легендарный марафон "24 часа Спа".

Formula E . Никита Бедрин стал участником программы команды DS Penske, которая подбирает новичков для участия в "электроформуле". У россиянина есть хорошие шансы стать пилотом в этом чемпионате.

INDYCAR . А Роберту Шварцману прочат неплохую карьеру в американской серии. По крайней мере, на это надеется Михаил Алешин, который был первым россиянином в этом чемпионате. Но пока и у Шварцмана, и у его команды Prema Racing много проблем с адаптацией. Но все еще впереди.

По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, fiaformulae.com, imsa.com.