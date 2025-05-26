INDYCAR . Индианаполис, гонка "Инди 500". Оглушительную победу одерживает лидер чемпионата Алекс Палоу.

реклама





И для него это первая победа в этой гонке. Для команды Chip Ganassi Racing это уже шестая победа в легендарной гонке. Теперь Палоу лидирует с 306 очками, тогда как его ближайший преследователь, Пато О'Уорд, имеет всего 191. Для серии INDYCAR такой отрыв лидера не типичен.

Плохо закончилась гонка для Шварцмана: он буквально протаранил свою пит-бригаду.

реклама





Не повезло и Кайлу Ларсону, который уже второй раз пытается в одни выходные поучаствовать и в "Инди 500", и в серии NASCAR.





F1 . Гран-При Монако. Это всегда очень сложная гонка, но почти всегда излишне скучная. Ведь обгонять в современной Формуле 1 вообще сложно, а на узких улицах Монако, тем более...

Лучшее время по итогу второй тренировке у Шарля Леклера.

реклама





Ну, он то улицы Монако знает наизусть... Третье время показал его напарник Льюис Хэмильтон. На втором месте - Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен остался очень недоволен своей машиной (10-я позиция). Но все может перевернуть с ног на голову дождь, вероятность которого очень велика...

Квалификацию выиграл Ландо Норрис...

реклама





Гонку выиграл Ландо Норрис...

Тут даже и писать нечего, особенно, когда смотришь F1 сразу после MotoGP...





NASCAR . Серия пикапов Craftsman NASCAR Truck Series. На трассе в Charlotte Motor Speedway, очередную, уже четвертую победу в сезоне, одержал Кори Хейм!

Он лидировал в гонке 98 из 134 кругов.

В NASCAR Xfinity Series победил Уильям Байрон, несмотря на то, что получил штраф за превышение скорости на питлейне. Пилот команды Hendrick Motorsports

сумел в конце опередить действующего чемпиона серии Джастина Оллгайера.

NASCAR Cup Series. Изнурительную гонку "Coca-Cola 600"

Аварии на овале? Это нормально...выиграл несколько неожиданно Росс Честейн из команды Trackhouse Racing.

Он сумел обойти безоговорочного лидера Уильяма Байрона, который лидировал больше всех в гонке. Но в самом конце не сложилось... Очередная победа "арбузного гонщика"

Традиция Честейна - разбить арбуз...и выход в плей-офф.





MotoGP . Гран-При Великобритании. Уже в первой практике доминировал Марк Маркес, показав лучшее время.

Но, когда началась предквалификация, то ситуация немного поменялась...

Начнем с того, что неплохо "раскатался" Фабио Квартараро, показав тем самым, что у Yamaha есть прогресс. Неплохое время показал и Марко Беццекки на заводской Aprilia. Но в последние минуты, лучшее время осталось за Маркесом. Но не за Марком, а за Алексом из незаводской Gresini Racing MotoGP.

Квалификация была довольно конкурентной. И сорвал джек-пот не кто иной, как Фабио Квартараро...

Он сумел опередить и Алекса Маркеса, и Франческо Баньяйю. А вот Марк Маркес "запорол" свой последний круг и будет стартовать с четвертого места.

Спринт выиграл Алекс Маркес,

который был быстрее своего старшего брата. На третьем месте финишировал Фабио Ди Джиннантонио. Баньяйя к концу спринта стал проигрывать, как и Квартараро.

Основная гонка была крайне драматичной. Сначала упал Алекс Маркес, буквально на ровном месте. А через круг, подскользнувшись на масле, упал Марк Маркес... Гонку остановили красными флагами и сделали полный рестарт для всех пилотов... Оба Маркеса уже не смогли претендовать на лидерство и его захватил Фабио Квартараро. И он бы победил, если бы не отказал его байк... Фабио просто плакал...

Но не он один был несчастлив: Баньяйя снова упал, допустив ошибку в повороте... Это уже очень тревожный звоночек для команды... При таком раскладе, лидером стал Марко Беццекки на Aprilia. И уж он своего не упустил: победа для команды, в русле скандала с Хорхе Мартином, дорогого стоит...

Не рискуя и не "рвя жилы", второе место отхватил Жоан Зарко, показав, что ветерана мотогонок списывать еще рано. А вот за третье место шла ожесточенная борьба между старшим Маркесом и Франко Морбиделли.

Оба не церемонились при обгонах, но Маркес был чуть быстрее - третье место. Очень неожиданный результат Гран-При даже без дождя...





Новости и слухи .

F1 . Оливер Берман, новичок HAAS

будет оштрафован на 10 позиций на старте из-за обгона под красным флагом в ходе тренировки. Таким образом, он уже со старта очень сильно осложнит себе ситуацию в гонке.

F1 . Спортивный консультант Red Bull, Хельмут Марко,

считает, что в Монако в фаворитах будут пилоты Ferrari. А вот шансы Ферстаппена он оценивает довольно сдержанно: "В первой тренировке мы были быстры, но, к сожалению, во второй сессии ошиблись с настройками. У машины появилась сильная недостаточная поворачиваемость, которая не нравится Максу и в целом мешает на трассе в Монако".

F1 . После аварии Юки Цуноды

в Имоле, команда не успевает восстановить его болид. И Юки придется участвовать в гонке на машине предыдущей конфигурации.

F1 . Волна хейта в адрес Льюиса Хэмильтона не утихает. И вот тут неожиданно его поддержал бывший пилот Ferrari Карлос Сайнс. Он сказал, что адаптация к новой машине в новой команде всегда происходит очень тяжело. Поэтому не стоит требовать от пилота хороших результатов сразу, нужно время для "вкатывания". И оно зависит от многих нюансов.

Сам же Хэмильтон

считает, что потенциал у нынешнего болида есть. Но его нужно реализовать. А вот с этим все непросто: "...У нашей машины определённо есть потенциал, но раскрыть его на каждой трассе очень сложно".

F1 . Перед Гран-При Монако, прошел закрытый показ нового фильма "Формула 1" с Брэдом Питтом в главной роли.

В целом, фильм настоящим пилотам понравился. Но все сошлись во мнении, что уж очень много "голливудщины" в фильме.

В предстоящей гонке "24 часа Нюрбургринга" выступит бывший пилот INDYCAR Роберт Уикенс.

Выступать он будет на машине Hyundai Elantra N TCR. И дело в том, что пилот частично парализован, и управлять в сложнейшей гонке ему придется с помощью ручного управления от Bosch. Но пилот еще должен пройти процедуру получения лицензии на гонку. Для этого нужно участвовать в двух коротких гонках на этой трассе.

На старт этой же гонки собирается выйти и Макс Ферстаппен...

MotoGP . На торги выставлен самый быстрый гоночный байк. Это KTM RC16, на котором Брэд Биндер сумел разогнаться до 366 км/ч.

Не секрет, что байк продается не просто так: финансовая ситуация у завода KTM аховая, хотя на горизонте, вроде, засветился новый инвестор...

MotoGP . Команда Aprilia не собирается отпускать Хорхе Мартина.

Ну, этого и следовало ожидать. Да, в контракте у Хорхе Мартина есть пункт, который такое допускает. Но дело в том, что пилот, фактически, не провел за команду ни одного полноценного этапа. И в таком случае, претензии со стороны пилота просто несостоятельны. Решать, скорее всего, будут в суде...









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, indycar.com, Be on Edge страница в VK.