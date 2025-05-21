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Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition

Вышли "ремастеры" на трилогую оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R. И я успел уже проверить первую игру: S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition. И выводы очень печальные...
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Вот чего я не ожидал, так выхода ремастеров "классического" Сталкера.

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Зачем? Ведь уже вышел "бесподобный" Сталкер 2... И вот на тебе... Игры вышли и уже их можно "приобрести" по очень выгодной скидке (если понимаете, о чем речь). И что же из себя представляет первая игра серии S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition? Проверим.

Первое, что вам нужно знать: тут нет русской озвучки. Я не буду разводить тут "политику", свое мнение будет в конце на сей счет.

Создатели ремастера "постарались" убрать озвучку, но даже тут сделали все через одно место. Ну, допустим, военные говорят по-русски - это оставили специально. Также бандиты говорят на русском языке. Но русская речь звучит на заднем плане вполне рандомно. И лишь при разговорах ее нет. Я играл с английской озвучкой, которая очень посредственная. Не в смысле самого перевода, а в смысле интонаций. Да и не факт, что все "нюансы русской речи" можно передать в английском языке. Но долго "страдать" мне не пришлось, ибо "народные умельцы" уже к вечеру выложили "русский пак", который заменяет в ремастере украинский язык...

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Но ведь ремастер не про это. Вернее, не только про это. Тут же ждет нас улучшение графики. Да, ждет.

Если вы давно играли в Сталкер и уже воспоминания замылились, то может и не поймете, что это ремастер. Я же пару месяцев назад гонял в Чистом Небе и поэтому воспоминания свежи. И графические изменения сразу увидел.

Сразу изменения видны в меню графических настроек.

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Там даже появился апскейл и генерация кадров от АМД! Зачем? Может игра стала излишне требовательной? Посмотрим...

Как только ты выходишь из бункера, то изменения бросаются в глаза.

Максимальные настройки.На что это похоже? На один из модов, которых огромное количество на эту игру. А еще прямо режет глаза "мыло" вдали. Я даже перепроверил: FSR отключен. Почему так вышло? Наверно, главной "фишкой" графики ремастера стало Screen Space Global Illumination. То есть глобальные отражения. и они работают, правде так себе. Их можно отключить и выбрать "классический вариант" НВАО:

Максимальные с НВАО.Проверил я и работу AMD FSR. Она мылит картинку еще сильнее, что и понятно.

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Максимальные + FSR.Играл я недолго. Просто начался стрим "главного специалиста по Сталкеру" - товарища Сталкаша. Я выключил компьютер и стал смотреть его стрим...

Сталкаш, как всегда очень обстоятельно, даже излишне придирчиво, разнес ремастер. Обещал сделать видео по этим поделкам. Если хотите обстоятельного анализа графики, то посмотрите этот стрим. Я же подходил к "снаряду" с обывательской точки зрения.

Оригинальная игра.Проверим производительность в оригинальной игре и ремастере. Настройки во всех случаях будут максимальными. Сначала проверим ремастер в двух ипостасях: на максимальных настройках графики и с включенным FSR (качество). А затем проверю в оригинальной игре. Но еще я проверю игру с фиксами от самого Сталкаша (ссылки на скачивание он дал во время стрима). Все их ставить не буду: лишь сами фиксы, без модов.

Оригинальная игра с фиксами от Сталкаша.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Оперативная память: 16 Гб, 2666 МГц

Видеокарта: GTX 1070

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX.

Итог тестирования.Результат, как и предполагалось, прогнозируемый: ремастер не столько улучшил графику, сколько нагрузил систему. И теперь в ремастер на GT 430 не поиграть...

Вариант с апскейлом ремастера вообще в расчет не берем: он жутко мыльный. Сам ремастер более играбелен, но имеет все классические проблемы оригинальной игры (жалоб, что проблемы перешли с оригинала, просто море). Оригинальная игра - за эталон. С фиксами от Сталкаша игра выглядит лучше и не так сильно теряет в производительности. Наверно, это лучший вариант, когда и лучше стало, и игра воспринимается, как "заводская".

Ремастер.

Оригинал с фиксами.

Ремастер.

Оригинал.Вообще, ремастер не имеет практически ни одного преимущества над оригинальной игрой. Кроме одного: тут уже есть многопоточность. пусть не идеальное распараллеливание нагрузки по потокам, но куда лучше, чем было раньше.

Загрузка потоков в оригинальной игре.

Загрузка потоков в ремастере.Избавило ли это от фризов? Сталкаш на стриме успел добежать до бара "100 Рентген" и фризы при проходе блок-постов остались... Мое же личное знакомство прошло в начальной локации, вокруг деревни новичков. Поэтому ничего сказать по поводу фризов не могу (в оригинале их там почти и нет).

И вот мы переходим к выводу.

Зачем сделали ремастер? Я не знаю. Нет, с финансовой точки зрения все ясно: заработать деньги. Я тоже пишу статьи за "копеечку". Но зачем они сделали ремастер именно таким?

Вырезали русскую озвучку. Понятно, что тут сказывается та ситуация, которая сейчас между нашими странами. Но давайте смотреть на вещи реально. Трилогия Сталкер просто дико популярна до сих пор на просторах бывшего Советского Союза. А какой язык тут наиболее популярен? Я даю вам три варианта ответов:

1. Украинский.

2. Английский.

3. Русский.

Правильный вариант, думаю, очень даже очевиден. Так какого рожна, вы убрали русскую озвучку, плюнув тем самым на ВСЕ русскоязычное комьюнити? Если у вас такой высокий уровень русофобства, то вообще не делайте ремастеры этих игр. Чтоб не повторялась ситуация с теми трусами и крестиком...

Вот этот момент для меня вообще не понятен. Тем более, что в плане графики, ремастер не показал ничего вообще! Так делают обычные мододелы. Бесплатно!

Стоит ли играть, решайте сами. Русификатор уже имеется. Я, например, брал его с сайта Playground.ru. Ну, а где найти "правильную" версию игры, сами знаете...


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Лучше в моды поиграть чем в этот ремастер. Реально мыло мыльное...
Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
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