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Очень краткий обзор игры Ziggurat 2

Сегодня я расскажу об очень кратком (и объясню почему так вышло) знакомстве с игрой Ziggurat 2, которая вышла в 2021 году. Но о ней я узнал только сейчас…
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Сегодня я расскажу об очень кратком (и объясню почему так вышло) знакомстве с игрой Ziggurat 2,

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которая вышла в 2021 году. Но о ней я узнал только сейчас…

Издатель и разработчики данной игры студия Milkstone Studios. По жанру это… шутер, я бы так сказал, хотя указано, что это экшен. Фэнтезийный мир игры подразумевает использование такого же фэнтезийного оружия. И все оно "дальнобойное", значит шутер… С видом от первого лица…

Описание из STEAM: "Как член самого мощного магического ордена, ваше задание - защищать человечество от сил зла. Встретьтесь с ордами врагов и могущественных Стражей в эпических и динамических битвах. Следите за элементальным сопротивлением и уязвимостями, чтобы максимизировать вашу эффективность и получить опыт для повышения уровней, чтобы выучить мощные навыки, которые помогут вам достичь конца подземелья в целости".

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С самого начала мы приступаем к обучению основным механикам. Подача этого весьма своеобразная: надо подходить к книгам и читать там описание того или иного действия.

Но все, как обычно: передвижение, прыжки, рывок (нужен в бою), владение магическими предметами… Бои проходят со странными соперниками, например с бешенными морковками.

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Другие же – более типичны для стиля фэнтези: гоблины, призраки, ведьмы…

Финал обучения пришелся на гоблина, закованного в броню.

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Играл я на самом низком уровне сложности и снести половину здоровья супостату не представляло трудности. Потом, босс прикрылся защитным полем, которое ему давали миньоны. Ну, тут все ясно: убиваем миньонов. Поле исчезает и… И все, урон по боссу не проходит! Я "стреляю" в него из волшебной палочки и высаживаю в него весь боезаряд посоха. Тщетно. Его здоровье ни на грамм не уменьшилось. Но и мое здоровье не падает ниже 20%: бой то учебный. У меня было масса времени, чтобы испытать всевозможные способы. Но ничего не происходило. Это не "соулслайк", тут нет определенной точки, куда надо бить. Но здоровье не убывает. Глюк? А я не знаю, но я прервал учебную миссию и приступил к самой кампании.

Тут все просто, на карте выбираем зону "зачистки" и приступаем к выполнению миссии. Для этого надо выбрать персонажа (мужчина или женщина) и скудную экипировку (два варианта волшебных палочек, пара дополнительных орудий и способность).

После телепорта в "зону действий", приступаем к ее исследованию.

В начале игры все локации представляют собой небольшие "комнаты", которые имеют обычно два-три выхода и все нужно исследовать. В некоторых будут бои по зачистке местности от врагов.

Где-то будут сундуки с "хабаром".

Апгрейд палочки...Но наша цель – найти ключ от комнаты с боссом. Тут есть и места, которые представляют головоломку по прохождению. Например, шипы, которые вылезают из пола в строгой периодичности. Нужно пройти это с минимальной потерей здоровья, ибо его не так и просто восстановить. А впереди – бой с боссом…

Первым боссом оказался все тот же гоблин в броне. И что вы думаете? Ровно на половине его здоровья повторилась ситуация с его бессмертием! Вот только мой персонаж таким не является и погибает… Я понимаю, что с игрой что-то не так. Такого не должно быть, но продолжаю попытки…

Короче, большую часть доступных зон я исследовал, но не смог убить ни одного босса!

Все по той же причине. Я в упор не понимаю, что тут происходит. Может я такой тупой и не понял всей механики? Но об этом не было ни слова в обучающих книгах! Что я должен был сам понять? Или игра баганула? Ее надо было бы перезапустить, но я так устал от этой дури, что просто удалил сие поделие…

Допустим, что был игровой баг. Или я совсем поглупел, допустим. Но что по основной механике игры – стрельбе? Она отвратительна! Да, ролик на странице в STEAM очень красочный и прям подбивает поиграть. Но на практике все не так. Основное оружие – палочки имеют фактически бесконечный боезаряд, просто ему нужно время на восстановление. Поэтому стрелять, аки пулемет – не вариант. И сам процесс нанесения урона очень плох. Когда вы нажимаете условный курок пистолета, то выстрел происходит обычно сразу. Тут же идет сначала взмах руки. И вот все время врага надо держать в прицеле. Но это же не Hogwarts Legacy, тут бой напоминает условный Doom с молниеносными перемещениями. И такие "пассы" руками всю стрельбу портят. Палочки – полный отстой. Дополнительное оружие – разное.

Есть - так себе, но есть и хорошее. Те же посохи.

Они очень хороши по всем видам целей. Но ведь их боезаряд не восстанавливается! И тратить его на "мелочь" не выгодно. Скажем так, заряд кончится быстрее, чем вы зачистите одну комнату. И вот приходится делать "пиу-пиу" из палочки… Медленное оружие в скоростной игре… Да уж… И вот это – точно не глюк и играть бы мне все равно не понравилось.

Что по графике?

Она выполнена в явно выраженном "мультяшном" дизайне. Кому как, но мне понравилось. Локации прикольные, но уж часто повторяются, не оригинально. Со спец.эффектми при боях не переборщили (что бывает) и вести сражение в этом плане комфортно.

Для игры заявлены такие системные требования:

Мне игра, после каких-то своих вычислений, выставила максимальные настройки графики. Я не стал отказываться…

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Оперативная память: 16 Гб, 2666 МГц

Видеокарта: GTX 1070

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX.

В роли тестовой сцены, я выбрал зачистку комнаты с врагами. Получился такой результат:

График фреймтайма.

Итоговый результат.Ну, более-менее нормально.

Выводы по игре.

Мне игра категорически не понравилась. Даже, если считать "неожиданное бессмертие" боссов багом, то сам процесс стрельбы очень плохой. Либо делать оружие очень "скорострельным", либо снижать скорость атак врагов. Иначе тут просто лютый диссонанс между оружием и врагами. Это просто не комфортно. Да, может потом и появятся хорошие виды основного оружия, но страдать изначально… Увольте.


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