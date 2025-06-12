Начну рассказ с финского сериала «Ледокол» (оригинальное название «Icebreaker»).

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Режиссер: Пете Риски. В ролях: Джессика Грабовски, Сейди Хаарла, Йоханнес Холопайнен, Mона Koртелампи, Ээро Милонофф, Родерик Kабанга, Риитта Хавукайнен и другие.

Все начинается с того, что береговая охрана замечает судно, которое, скорее всего село на мель. И это — ледокол.

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На запросы по рации экипаж не отвечает. А тут надвигается снежный буран. Нужно что-то предпринимать… На ледокол отправляются двое сотрудников: Лаура

и ее помощник. Они должны успеть на корабль до бури. На борту их встречает небольшой экипаж, руководит ими капитан Хелена Антола…

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И тут, на борту, явно что-то произошло неладное. Ведь Лаура находит полузамерзшего человека на палубе, а остальной экипаж заварен в одном отсеке… Что же тут произошло?

То, что с первых минут кажется триллером, на самом деле является мистикой. Это мы понимаем уже к концу первой серии, когда по совершенно непонятной причине гибнет помощник Лауры, утонув в проруби. Словно его кто-то утянул на дно. Спасти его она не смогла и сама чуть не утонула.

И теперь они отрезаны от всего мира начавшейся бурей…

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Мы то, как зрители понимаем, что тут творится что-то мистическое. Но сама Лаура наотрез оказывается эти знаки воспринимать. И то, что нет связи ее не особо напрягает, хотя до берега всего около 30 километров. Она надеется, что после бури к ним прибудут спасатели. А пока она пытается найти полоумного члена экипажа Эмиля,

которого считает виновным в гибели своего помощника. Другие члены экипажа явно что-то скрывают, неохотно отвечая на вопросы.

Но Лаура пытается смотреть на все события трезво. Хотя это в данной ситуации крайне сложно. Ей уже стали мерещится какие-то тени, она слышит голоса и постоянно на нее накатывают воспоминания об отце, который пропал в море в прошлом году.

Практически в каждой серии «выпиливается» из сюжета один член экипажа. И далеко не все смерти можно объяснить.

Выжившие пытаются выбраться на катере, но его угоняет один из членов экипажа. Но вскоре он сам выходит на связь, говоря, что заблудился и замерзает. Буря окончилась и небольшой отряд отправляется его искать. Найти то нашли, но полностью окоченевшего, что невозможно за такое короткое время. И опять тут много таинственного, что по-прежнему пытается игнорировать Лаура.

Одна из женщин на борту постоянно рассказывает историю о ведьме Ноктюрне, которая их всех убьет. Но подробности нам пока не рассказывают.

Ловят Эмиля и связывают, но он опять убегает. Да еще и катер внезапно тонет. И теперь уйти с ледокола можно только пешком… Вроде бы 30 километров до берега по льду – не так и много. Но есть риск провалиться под лед.

Да и компас не работает… И это еще одна странность. Нет связи, не работают компасы и таинственные смерти членов экипажа.

Попытка пройти на берег оканчивается неудачей: гибнет еще один человек. Но «отважные мореходы» все же добираются до острова, который давно покинут людьми…

История о Ноктюрне, наконец, нам становится полностью рассказана. Именно на этом острове давно жила одна рыбачка. И вроде, как могла «приворожить» рыбу, которая шла косяками в ее сети. Остальные рыбаки посчитали ее ведьмой и просто сожгли вместе с ее лодкой. А останки утопили недалеко от берега… И с тех пор на острове стали происходить странные события. То человек совершит самоубийство. То пропадет в море опытный моряк. Люди стали потихоньку покидать остров, и он стал пустым, безжизненным. Именно на него и попали герои.

И их также ночью посещают «таинственные гости». Вот теперь Лаура начинает «прозревать»… К тому же, становится известно, какую тайну скрывал экипаж ледокола. Дело в том, что группа людей (все как раз с ледокола) решили искать сокровища около этого острова, где по легенде лежать останки ведьмы. Погружался тот самый Эмиль. И вроде бы, он даже умер при погружении, но ожил. И стал рассказывать, что видел Ноктюрну, которая их теперь не отпустит.

Пусть и бред сумасшедшего. Но причина молчания в том, что при попытке покинуть место поиска сокровищ, они протаранили лодку одного рыбака. И тот утонул. Как вы понимаете, тем рыбаком был отец Лауры. Вот теперь все герои связаны цепью одних событий… Более того, оказалось, что и мать Лауры родилась на этом острове, хотя давно его покинула. И ее мать обладала некими «силами», которые, возможно, унаследовала и сама Лаура. И только она одна может противостоять Ноктюрне.

Только она может спасти оставшихся…

Мне сериал понравился. Но с большими оговорками. Он явно имеет скромный бюджет. Это видно по съемкам. Но и так сойдет. Другое дело, что в угоду бюджета и логике сценария экипаж ледокола сделали малюсеньким. Этого бы хватило для какого-нибудь буксира. Но не ледокола. Трудно отделаться от этой мысли.

Далее, все главные герои – женщины. Если к персонажу Лауре нет вообще вопросов, то вот старуха капитанша… Это уже явный перебор. Женщина - капитан, женщина – старпом… Может так и принято в Финляндии, но мировой опыт говорит об обратном. Так что элемент «повесточки» имеет место.

Можно рекомендовать сериал к просмотру, но учтите, что это типичное «северное кино», и поэтому имеет место некоторая затянутость повествования.

Другой сериал – это уже фантастика в антураже постапокалипсиса: «Этернавт» (оригинальное название «El Eternauta»), снятый в Аргентине для платформы Netflix.

Режиссер сериала Бруно Стагнаро. В ролях: Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо, Марсело Субиотто, Андреа Пьетра, Арьель Стальтари и другие.

Завязка сюжета банальна: перед праздниками, группа немолодых мужиков собираются посидеть в подвальчике одного из них. Поиграть в карты, выпить, поесть.

Типичный выходной. Но все осложнилось тем, что внезапно пошел снег. И не простой: при прикосновении к коже человек мгновенно умирает. Это уже с самого начала валит бОльшую часть жителей города. Выходить на улицу без защитной одежды нельзя. Да еще нужен хотя бы респиратор, что точно не является обыденностью для горожанина…

К тому же вместе со снегопадом перестала работать вся электроника. И даже компас стал чудить. Что происходит? Наши герои не понимают. Но главный герой (его можно охарактеризовать так) — Хуан Сальво — не может сидеть спокойно.

Ему надо узнать, что происходит с его женой и дочерью. И именно он выходит в самодельном «скафандре» на улицу.

На улицах творится страшное: везде трупы людей и животных. А так как люди умирали внезапно, то много и аварий, и соответствующего урона.

Есть «очаги жизни», но помочь выжившим Хуан не может. Он с трудом добирается до своего многоквартирного дома. Там есть выжившие. И его жена - среди них.

Но теперь уйти оттуда далеко не просто: есть желающие забрать его «скафандр»… Люди начинают проявлять свою животную сущность… Так или иначе, но Хуан с женой возвращаются в подвал к друзьям. Теперь он намерен найти свою дочь, которая где-то собиралась отдыхать с друзьями.

Немного проясняется ситуация с происходящим. Снег активен только в первые минуты падения, потом он совершенно безопасен. Выжившие нашли способ заряжать батареи от динамомашины велосипеда. И даже можно «оживить» старые машины, где нет никакой сложной электроники. Предприняты удачные попытки набега на ближайший супермаркет. Хуан отправляется на поиски дочки…

И в конце третьей серии, нам показывают, что кроме смертоносного снега, есть еще одна опасность…

Этой опасностью оказались огромные жуки, которые заполонили некоторые районы города. Они нападают на выживших, «пеленают» их в паутину, словно пауки, и утаскивают в подземные норы.

Кроме того, жуки нагородили из машин некоторое подобие баррикады, чтобы закрыть часть города. Но отважного Хуанга это не останавливает. В поисках дочери, он встречает других выживших и помогает им спастись из опасного района. Кроме того, ему встретились военные, которые дали адрес места за городом (бывший пансионат), где относительно безопасно. Но без дочери он туда не отправится…

Вернувшись назад (дочери не оказалась на вечеринке, о которой та говорила), он с удивлением обнаруживает ее в кругу своих друзей. Причем она совершенно не помнит, как добралась туда.

Теперь группа решается выбираться из города в безопасное место — на остров, где есть небольшой домик. А в это время с неба на землю падают красно-огненные шары…

По пути к безопасной зоне они встречают большую группу выживших в пригородном супермаркете.

Народа тут много и еды пока всем хватает. Но это пока… А тут перестает идти снег… Казалось бы, что одной проблемой меньше, уже не надо защищать кожу и дыхательные пути.

Но это только так вам кажется: в рукаве сценаристы припасли еще пару козырей…

На людей нападают трое стрелков. Хуан, который участвовал в британо-аргентинской войне за Фолклендские (Мальвинские) острова, умеет стрелять. И очень даже неплохо. Двоих нападавших он убивает. И понимает, что это не обычные преступники, тут что-то не так… Третий убегает и мы узнаем, что он спокойно проходит в логово жуков…

Все выжившие попадают в лагерь, которые организовали военные.

И теперь у них есть еще одна важная цель – нужно включить радиостанцию, чтобы другие выжившие знали, куда двигаться. А для этого, нужно попасть в центр города, где на небоскребе есть радиоантенна.

Путь будет сложным. Но другого варианта оповестить всех выживших нет. И наши герои снова отправляются в город. Теперь – на поезде.

Путь не очень долгий, а жуки как-то равнодушно к поезду относятся. Отряд без проблем совершает задуманное. Радиостанция заработала, но пропадает часть отряда, который отправился на разведку окрестностей.

И вот тут опять новый поворот событий: есть много людей, которые ведут себя очень странно. И захваченные военные из отряда стали такими же. Зомби? Не совсем. Но есть определенная связь с жуками. Это нам довольно подробно показывают, когда Хуан и машинист поезда пытаются попасть на стадион, где происходит что-то совсем уж странное. Жуки явно работают с людьми заодно.

И эти люди хорошо организованы. И они зачем-то учатся стрелять. Похоже, они собираются напасть на лагерь в пансионате…

Но самое главное нам показали в самом конце первого сезона сериала: жуки тут не главные. Всеми руководит «кукловод» явно гуманоидного типа.

Его показывают лишь мельком. Что это? И каков будет итог? Это мы уже узнаем из второго сезона…

Сериал мне понравился почти безоговорочно. Есть определенные претензии к растянутости повествования и переводу. Скажем так: некоторые моменты переведены просто не корректно, словно не было научных консультантов. Поэтому некоторые объяснения событий вызывают недоумение. Лично я буду ждать второй сезон, надеюсь, меня не разочарует и он.



