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"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов

Сегодня будет очередная "порция" новых фильмов, которые вышли на экраны в 2024 и 2025 годах...
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Очередная "порция" новых фильмов, которые вышли на экраны.

Начнем с фильма 2024 года под названием "Настоящие детективы" (оригинальное название "Neighborhood Watch").

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Снял фильм режиссер Дункан Скайлз. В главных ролях снялись Джек Куэйд (Саймон) и Джеффри Дин Морган (Эд Дирман). Это такой необычный детектив, где расследование ведут явные "аутсайдеры по жизни".

Саймон

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страдает психическим расстройством. И он недавно вышел из лечебницы, живет с сестрой. Его не берут на работу, ибо его заболевание для многих работодателей является камнем преткновения. И вот, однажды, он становится свидетелем того, как в закоулке избивают, а затем похищают девушку.

Он обращается в полицию. Но его не воспринимают всерьез, учитывая его заболевание.

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Его соседом является Эд,

который только недавно потерял работу охранника в студенческом городке. И он не хочет смириться с этим. Вот к Эду и обращается Саймон за помощью в розыске похищенной. Эд не верит Саймону, но лишь бы избавиться от назойливости соседа, соглашается на помощь… Постепенно к Эду приходит понимание, что Саймон не врет и тут дело нечисто…

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Это неплохой детектив, где много внимания уделено проблемам самих "детективов". Фильм обозначают и как комедию. Но ничего смешного я там не увидел. Поведение Саймона,

которому постоянно мерещится отец, не вызывает веселья, да и Эд далеко не весельчак. Эта странная парочка образовала довольно действенный в расследовании симбиоз. Хороший в целом фильм, хеппи-энд есть.

Смотреть можно.

"По следу тени" ("Six jours").

Это тоже фильм 2024 года, но уже французский. И это опять детектив… Режиссер: Хуан Карлос Медина. В ролях: Сами Буажила, Жюли Гайе, Филипп Резимон, Жиль Коэн, Энн Азулай, Янник Шуара и другие.

Очень часто французы снимают добротные детективы. И в этот раз они не подвели…

Детектив Малик (Сами Буажила) фактически провалил дело о похищении маленькой девочки,

за которую похититель просил выкуп. Во время передачи денег девочка погибла,

а преступник с деньгами сбежал. С тех пор прошло 11 лет и уже через 6 дней будет срок давности для данного преступления. И в этот момент Анна, мать погибшей девочки вновь напоминает Малику о расследовании.

И оказывается, что кто-то приносит на место гибели девочки цветы.

 И это не ее мать… Уложиться в шесть дней до конца срока, Малик не успевает, несмотря не то, что даже Анна помогала ему в поисках преступника. И теперь начальник отдела просто официально дело закрывает…

В это же время происходит опять похищение девочки из обеспеченной семьи.

И это преступление похоже на то, которое произошло 11 лет назад…

Перед нами не просто детектив, а детектив со сложным нравственным выбором, который должен будет сделать детектив Малик. Что он выберет: справедливость или закон? Это вы узнаете в самом конце фильма. Не могу сказать, что интрига фильма раскрывается в самом конце. Нет, уже за полчаса до финала мы примерно понимаем, чем все закончится. Но это не делает фильм хуже.

И вот финал может заставить вас задуматься: "А прав ли Малик? Что бы вы сделали на его месте?" Такие вопросы были у меня после просмотра фильма. Если фильм задает подобные вопросы, но это уже хорошо.

Если любите хорошие французские детективы, то посмотрите данный фильм.

На "сладкое" я оставлю фильм, который более-менее пиарили трейлерами. Это фильм "Смерть единорога" ("Death of a Unicorn"),

который вышел в 2025 году. Снял фильм Алекс Шарфман. В ролях: Дженна Ортега, Пол Радд, Уилл Поултер, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Энтони Кэрриган и другие.

Этот фильм – безумный микс из фэнтези, комедии и элементов ужасов. Снимать такое не так и просто, как может показаться. И нужна хорошая "генеральная идея" фильма, что прописана в сценарии. Идея есть, но полностью ее реализовать, увы, не смогли…

Семья в составе отца Эллиота (Пол Радд)

и его дочери студентки Ридли (Дженна Ортега),

едут на деловую встрече к семейке работодателей. От этого зависит будущее Эллиота. И по дороге, в национальном парке, они сбивают странное животное. То, что с начала было принято за оленя, оказалось… детенышем единорога. 

Он вроде бы умирает, но Эллиот так перепугался, что решил добить животное. Загрузив его в машину, они продолжили путь к своей цели. Скрыть происшествие не смогли. К тому же, единорог не умер. Но его добили из ружья… Оказалось, что кровь единорога является чудесным лечебным средством. Буквально от всех болезней. А, так как бизнес семейки завязан на фармацевтике, то это просто Святой Грааль!

Ну и понеслось…

Но людям не стоило расслабляться, ведь на поиски своего детеныша, отправляются его родители…

По идее, фильм просто был обязан стать сильным сатирическим фильмом, который раскрывает низменные устремления людишек. Ведь тут почти все персонажи (кроме Ридли) ведут себя неподобающим образом. Семейство Грантов – просто моральные уроды, которые ради денег пойдут на все.

А Эллиот – обычный слюнтяй. Но полностью эта линия не раскрылась. Режиссер решил слишком быстро "перекинуться" на элемент ужасов.

Но сочетание, явно мультяшно сделанных единорогов, не сочетается с ужасами, происходящими на экране. Хоть крови и хватает. И вот мы имеем по отдельности фэнтези, ужасы и типа социальную комедию. Но в единый "салат" это не сложилось.

Не получилось. Не скажу, что фильм плохой. Нет, его можно смотреть, но лично я ждал от него гораздо большего, отталкиваясь от трейлера. Но, как говориться: "Ваши ожидания – это ваши проблемы". Фильм можно смотреть, но без завышенных ожиданий.

Вот такой очередной "пул фильмов".


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