INDYCAR . Индианаполис. Гонку на этой трассе в "шоссейной" конфигурации, выиграл Алекс Палоу.

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Это его уже четвертая победа в пяти гонках сезона, причем, третья победа подряд на этой трассе. Пилот команды Chip Ganassi Racing

опередил приехавшего вторым Пата О'Уорда на 5,5 секунды. Хороший задел перед легендарной гонкой Инди 500, которая пройдет здесь же на овале.

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NASCAR . Канзас. Гонку в серии пикапов Craftsman Truck Series выиграл Карсон Хосевар

из команды Spire Motorsports. На последних двух кругах он чуть не упустил лидерство, но сдержал натиск Лейна Риггса.

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В старшем дивизионе NASCAR Cup Series победу одерживает Кайл Ларсон,

доминировавший в гонке AdventHealth 400. Для гонщика команды Hendrick Motorsports это уже третья победа в сезоне.





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MotoGP . Франция, Ле-Ман. На хорошее выступление особую надежду питали в Yamaha, ведь на прошлом этапе их пилот взошел на подиум. А на родине Фабио Квартараро и стены помогут... И он был неплох в практике и предквалификации. Но лучшее время в очередной раз показал Марк Маркес.

Второе время у Франческо Баньяйя.

А вот в самой квалификации Баньяйя опять ничего не смог реализовать. Поэтому у него в спринте и в гонке будут проблемы с прорывом. Лучшие времена показывал, уже традиционно, Марк Маркес. Но тут нашла коса на камень... Поул в самом конце вырвал... Фабио Квартараро!

Все же дома стены помогли... Ну и новый мотор R4 сыграл свою роль.

Спринт был очень интересным. Марк ошибся на старте и не смог сразу опередить Фабио, и тот ушел в небольшой отрыв. Франческо Баньяйя совершил хороший стартовый прорыв, но уже на втором круге упал...

Радость фанатов Yamaha не была долгой: сначала Квартараро пропустил вперед Марка Маркеса,

затем Алекса Маркеса. И позже вообще потерял третье место, когда его обошел новичок Фермин Альдегер. Итог: весь подиум за пилотами на Ducati.

Основная гонка была чистым безумием. Тут и непонятная погода, и смена байков (покрышек), и падения, и штрафы длинных кругов... На мокрой трассе лучше всех оказался... Жоан Зарко.

Пилот из незаводской (!) Honda выигрывает гонку у себя на родине! Французские болельщики были в экстазе. Неожиданно, но заслуженно. Вторым приехал Марк Маркес, показав стабильность и разумность в стратегии. Неплохо ехал и его брат Алекс, но дважды упал и выбыл из борьбы. Третьим финишировал опять Фермин Альдегер. А Баньяйя упал на первом круге в первой связке поворотов. Потом он сменил байк и поехал снова, но 16 место... Провал...





MotoE . Ле-Ман. Здесь же, во Франции, прошел и этап электрокласса. Уже на втором круге гонку прервали красными флагами из-за аварии двух пилотов.

Причем, одному понадобилась медицинская помощь. Позже, гонку возобновили и ее выиграл Оскар Гутиэрас.

Очень хорошо выступила Мария Херрера, занявшая 8-е место. Для девушки, да еще на тяжеленном электробайке, это отличный результат.

А вторую гонку выиграл Маттиа Казадеи.





WEC . 6-ть часов Спа. Темп в квалификации задавали пилоты Ferrari. Лучшее время и первое место на старте у машины под номером 50.

Это благодаря работе пилота Антонио Фуоко. Второе время у незаводского экипажа №83. Болидом управлял Роберт Кубица. Машина под номером 51 стала третьей (за рулем был Антонио Джовинацци). Может, Антонио мог бы проехать и лучше, но уже в практике разбили свой автомобиль в Les Combes.

В классе LMGT3 первым уйдет в бой Lexus команды Akkodis ASP.

В гонке была борьба между командами Ferrari и Alpine. Французская команда, в итоге, заняла третье место на финише. На втором - Ferrari под номером 50. А победила машина №51 в составе пилотов Алессандро Пьер Гуиди, Джеймса Каладо и Антонио Джовинацци.

В LMGT3 тоже выиграла Ferrari команды Vista AF Corsa

под управлением Франсуа Эрио, Симона Манна и Алесио Роверы.





Supercars . Тасмания. На этом острове прошло сразу аж три гонки этого австралийского чемпионата (две в субботу и одна в воскресенье). Первую гонку выиграл Брок Финни.

И вторую гонку снова выиграл Брок Финни...

Разрыв с пилотом, приехавшим вторым (Перкат), составил около 2,5 секунды.

И в третьей гонке Брок Финни имел все шансы на победу. Но на последнем круге его смог опередить Мэттью Пейн.

Всего на 0,055 секунды, но все же победа Пейна.





Новости и слухи.

F1 . Комментатор Формулы 1, Тед Кравитц, немного раскритиковал Льюиса Хэмильтона

за то, что то позволил себе резкие высказывания во время гонок. Льюис был недоволен работой команды. Вот и наговорил...

Хотя, у него куда лучше получается сейчас "блистать на подиуме":

В таком образе Хэмильтон предстал на благотворительном бале в Нью-Йорке. Особенно таким "образом" были недовольны итальянские фанаты Ferrari, требуя за такое оштрафовать его на пять позиций на старте...

Ну их негодование вполне оправдано: вместо того, чтобы сосредоточится на работе в команде, он занимается ерундой. А ведь у него дела пока идут совсем плохонько.

Газета La Gazzetta dello Sport вообще написала, что лучше бы Ferrari подписали контракт с Максом Ферстаппеном, чем с Хэмильтоном.

Пффф... А я давно говорил, что замена Сайнса на Хэмильтона не даст команде ничего хорошего. Если машина будет конкурентоспособной, то и Сайнс смог бы бороться за подиум. А на "неедущей телеге" никакой Хэм не поможет...

А после прошлой гонки между руководителем команды Вассером и Хэмильтоном состоялся тяжелый разговор, что стал достоянием прессы:

F1 . Кристиан Хорнер считает, что главное преимущество болидов Мclaren перед другими кроется в отличной работе с шинами, конкретнее, с температурой шин, что дает определенное преимущество на трассе.

Кроме этого, Хорнер раскритиковал правила FIA, касающиеся борьбы между пилотами на трассе. И на самом деле, все мы видим, что в правилах есть довольно большие пробелы, которые позволяют трактовать тот или иной случай по-разному: "Это перестало быть похоже на естественные гонки. Такое ощущение, что мы слишком много регулируем борьбу колесо в колесо, и эти эпизоды проводятся по разным правилам. И я не уверен, нужно ли нам это..."

F1 . Ходят слухи, что FIA может отменить лимиты на расходы. Что ж, это определенно даст больше возможностей командам, а значит, сделает конкуренции более острой.

F1 . Кроме Серхио Переса, в шорт-лист команды Cadillac входит и Мик Шумахер.

Об этом стало известно изданию Bild.

F1 . Еще одна перестановка (или рокировка) пилотов в Формуле 1: на этапе в Имоле место Джека Дуэна в команде Alpine займет Франко Колапинто.

F1 . Карлос Сайнс-старший

может баллотироваться на пост президента FIA! Пока этот вариант им рассматривается, но почему бы и нет?

MotoGP. В правилах гонок внесено изменение, которое коснется Хорхе Мартина.

Теперь пилот, который получил травмы и пропустил минимум три этапа, сможет провести внеплановые однодневные тестовые заезды. Это позволит пилоту быстрее войти в спортивную форму. Кроме Мартина, этим правилом может воспользоваться и Мигель Оливейра, который также пропустил три этапа.













По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, indycar.com, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.